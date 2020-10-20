Психологические фильмы, держащие в напряжении

20 октября 2020 / Партнерский материал

Если вы любите фильмы, сюжет которых ни на секунду не отпускает ваше внимание, заставляя задуматься о том, в каком мире мы живем, кто нас окружает, то психологические триллеры созданы для вас. Предлагаем к просмотру подбору такого кино, которое не просто поможет скоротать вечер, но и даст пищу для размышлений. Материал подготовлен при помощи онлайн кинотеатра ivi.

Секрет

Героиня фильма https://www.ivi.ru/watch/419062 Миранда Уэллс – обычная женщина, мать троих детей, которая рано овдовела и теперь вынуждена самостоятельно зарабатывать, чтобы обеспечить большую семью. Она работает управляющей ресторана, но ее заработка почти ни на что не хватает. Девушка не может позволить купить пиццу детям, она вынуждена на всем экономить. После сильного шторма разрушается крыша дома, где живет Миранда с детьми. На помощь ей приходит таинственный незнакомец Брэй Джонсон. Между ними вспыхивает страсть, но Миранда чувствует, что у мужчины есть какой-то секрет.

Дверной замок

Кен-мин – девушка, которая работает в банке, живет сама в небольшой квартире. Днем она находится в постоянном окружении коллег, клиентов. Но стоит ей вернуться домой, как у девушки каждый раз возникает ощущение, что за ней постоянно кто-то наблюдает и хочет проникнуть внутрь квартиры. Ночью Кен-мин слышит посторонние звуки, шорохи, из-за которых не может заснуть. Она обращается к полицейским, но они не придают ее словам никакого значения и не воспринимают всерьез. Кен-мин вынуждена сама бороться с незваным гостем.

Туннель: Опасно для жизни

Накануне рождественских праздников жители Норвегии отправляются к родным и близким, чтобы вместе провести время. Дороги страны загружены, часть автомагистралей проложена через многочисленные горные туннели. В одном таком тоннеле, который растянулся на 9 км, случается трагедия – взрывается цистерна с топливом. Люди попадают в настоящую ловушку. Ситуация осложняется тем, что снаружи бушует стихия, и спасатели не могут добраться до тоннеля. В таких условиях начинается самая настоящая игра на выживание, где каждый спасает сам себя.

Красивый, плохой, злой

Элизабет – обычный секретарь и молодая мама. В одном из баров она знакомится с парнем Тедом. Молодые люди влюбляются друг в друга, у них развиваются романтические отношения. Тед хорошо относится к маленькой дочке Лиз, окружая их заботой. В это время в городе происходят жуткие, жестокие убийства молодых девушек. Здесь орудует настоящий маньяк, который получает удовольствия от мучений своих жертв. В какой-то момент Тед попадает под подозрение, но Лиз не готова поверить, что ее нежный, любящий парень способен на такие преступления.

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