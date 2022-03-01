Приметы времени: Томск в 2005 году

1 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Дмитрий Афонин

Каким был Томск в уже далеком 2005 году? Изучаем по большой подборке фото, сделанных в то время.

Некоторые из зданий, попавших в объектив фотографа, не сохранились, другие, напротив, еще не были построены. На улицах приметы времени — обилие наружной рекламы, давно забытые названия, множество «Жигулей» и старые автобусы.

Лавка купца Михайлова, прежде находившаяся в переулке Кооперативном. Снесена в феврале 2014 года. Здание находилось под охраной как выявленный объект культурного наследия:

ЦУМ:

Улица Карла Маркса:

Переулок 1905 года. На заднем плане — строительство здания, где сегодня размещается ПАО «Томскгазстрой» (ул. Большая Подгорная, 21):

Строительство ТЦ «Модный базар» по пер. 1905 года, 14б. На месте розового здания по соседству (пер. 1905 года, 14а) сегодня — ТЦ «Люксембург»:

Строительство здания по пер. Совпартшкольному, 2 рядом с Речным вокзалом:

Улица Розы Люксембург:

Строительство отеля «Тоян» на месте жилого дома Григория Потанина (ул. Обруб, 2б):

Воскресенская церковь в процессе реставрации:

Площадь Ленина:

У кинотеатра «Киномир»:

Строительство ТЦ «ПочтальON» на проспекте Ленина:

Дом купчихи Семеновой по проспекту Ленина, 56. В настоящее время отреставрирован:

Перекресток ул. Гагарина — пр-т Фрунзе:

Спортивный магазин, довольно долгое время обитавший в одноэтажном кирпичном здании по ул. Гагарина, 50, закрылся в прошлом году. Сейчас здесь — цветочный салон:

Стадион «Труд»:

Митинг у СФТИ:

Деревянные дома на проспекте Ленина. Сегодня на их месте расположено Управление федерального казначейства по Томской области (пр-т Ленина, 27):

Машина «Крутого поворота» на городских улицах. Программа, представлявшая собой короткую сводку криминальной хроники города, выходила на томском телевидении с 1997 по 2003 год.

Путепровод ул. Пушкина-Иркутский тракт до ремонта:

Перекресток ул. Белинского-Герцена:

На ул. Смирнова:

Трамплин в Академгородке:

Усадьба знаменитого хирурга Андрея Григорьевича Савиных (ул. Красноармейская, 85а):

Фото: Дмитрий Афонин

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