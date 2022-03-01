Приметы времени: Томск в 2005 году
Каким был Томск в уже далеком 2005 году? Изучаем по большой подборке фото, сделанных в то время.
Некоторые из зданий, попавших в объектив фотографа, не сохранились, другие, напротив, еще не были построены. На улицах приметы времени — обилие наружной рекламы, давно забытые названия, множество «Жигулей» и старые автобусы.
Лавка купца Михайлова, прежде находившаяся в переулке Кооперативном. Снесена в феврале 2014 года. Здание находилось под охраной как выявленный объект культурного наследия:
ЦУМ:
Улица Карла Маркса:
Переулок 1905 года. На заднем плане — строительство здания, где сегодня размещается ПАО «Томскгазстрой» (ул. Большая Подгорная, 21):
Строительство ТЦ «Модный базар» по пер. 1905 года, 14б. На месте розового здания по соседству (пер. 1905 года, 14а) сегодня — ТЦ «Люксембург»:
Строительство здания по пер. Совпартшкольному, 2 рядом с Речным вокзалом:
Улица Розы Люксембург:
Строительство отеля «Тоян» на месте жилого дома Григория Потанина (ул. Обруб, 2б):
Воскресенская церковь в процессе реставрации:
Площадь Ленина:
У кинотеатра «Киномир»:
Строительство ТЦ «ПочтальON» на проспекте Ленина:
Дом купчихи Семеновой по проспекту Ленина, 56. В настоящее время отреставрирован:
Перекресток ул. Гагарина — пр-т Фрунзе:
Спортивный магазин, довольно долгое время обитавший в одноэтажном кирпичном здании по ул. Гагарина, 50, закрылся в прошлом году. Сейчас здесь — цветочный салон:
Стадион «Труд»:
Митинг у СФТИ:
Деревянные дома на проспекте Ленина. Сегодня на их месте расположено Управление федерального казначейства по Томской области (пр-т Ленина, 27):
Машина «Крутого поворота» на городских улицах. Программа, представлявшая собой короткую сводку криминальной хроники города, выходила на томском телевидении с 1997 по 2003 год.
Путепровод ул. Пушкина-Иркутский тракт до ремонта:
Перекресток ул. Белинского-Герцена:
На ул. Смирнова:
Трамплин в Академгородке:
Усадьба знаменитого хирурга Андрея Григорьевича Савиных (ул. Красноармейская, 85а):
Фото: Дмитрий Афонин