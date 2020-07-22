Внезапно получилось! 6 историй о томичах, изменивших свою жизнь

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: Freepik.com

Одни месяцами думают о том, стоит ли менять прическу, а другие годами не решаются уйти с нелюбимой работы. А как насчет того, чтобы сменить несколько профессий, переехать за тысячи километров или попасть в Книгу рекордов Гиннесса?

Наши герои показали, что это не страшно. Мужчины и женщины разных возрастов и профессий рассказали, как они меняли свою жизнь и что из этого вышло. Спойлер: получилось очень хорошо.

Сергей Егоров, 27 лет

Не учился, оставался на второй год, но нашел в себе силы и стал ученым во Франции.

«На четвертом курсе бакалавриата в ТГУ, факультет прикладной математики и кибернетики, я остался на второй год из-за неуспеваемости. У меня было очень много задолженностей по учебе. Тогда я даже не удивился, ведь изначально я вообще не верил, что смогу учиться на вышке. Поступил в ТГУ только потому, что мама настояла, а так я был уверен, что меня выпнут после первой сессии, и я пойду в армию, а потом буду по контракту служить. Никогда бы не подумал, что способен на что-то большее, чем красить траву в зеленый цвет и в дождь убирать лужи.



Но когда меня оставили на второй год, я задумался, чего я все-таки хочу от жизни. Эта передышка помогла мне понять, что математика, программирование были действительно близки мне. Еще хотелось что-то без привязки к месту. На ум пришло только одно — торговля на фондовой бирже. Я начал интересоваться этим делом, но мне катастрофически не хватало математических знаний, и я понял, что нужно углубляться в математику и идти в магистратуру. От преподавателя, который занимается финансовой математикой, я узнал о существовании программы двойного диплома на механико-математическом факультете, поступил туда, и на втором курсе второго семестра уехал во Францию. Тогда мне было 24 года. Как итог — главным мотиватором было желание разобраться с фондовой биржей, а инструментом — наука. Каждый день я ходил в библиотеку ТГУ и дополнительно занимался: на каждый предмет тратил по два часа, разбирал каждую буковку, изучал формулировки и доказательства, постоянно гуглил, записывал вопросы, чтобы потом обсудить их с преподавателями. Параллельно этому я учил английский и французский.



Я получил спонсирование от ТГУ на жилье, оформление визы, страховку, перелет, — то есть все расходы, кроме как на поесть, мне оплачивал ТГУ. Уезжать во Францию было страшновато: другой язык, другая культура. Но ехал я не один, а с одногруппником, держались вместе. Я защитил свой исследовательский проект перед комиссией, получил одобрение и остался на получение PhD (высшая ученая степень) во Франции. В аспирантуре я получил грант от Нормандского региона. На исследования мне платят зарплату, которая очень впечатляет по российским меркам. В Томске такой зарплаты у меня бы на начальных этапах нигде не было, как и в Москве.



Во Франции, в Руане, я живу уже два года — полгода магистратуры и полтора года аспирантуры. Я продолжаю учиться, пишу PhD по финансовой математике в руанском университете, периодически езжу на конференции, знакомлюсь с людьми со всего мира и получаю от этого эстетическое удовольствие. На данный момент я доволен тем, где нахожусь. Жалею, что долго не было осознанности в действиях, я не задумывался над своей жизнью, жил как стрекоза в басне Крылова. До сих пор бесит своя леность. Я знаю, что могу работать намного эффективнее и больше, но из-за лени не всегда получается».

Николай Белинский, 24 года

Танцевал и развлекался в Томске, потом выиграл в конкурсе и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

«Я никогда не думал, что перееду в Москву, стану моделью и даже попаду в Книгу рекордов Гиннесса по количеству татуировок с изображением мультгероя на теле. Не спрашивайте, сколько всего у меня татуировок, я не смогу их посчитать. На голове только штук 15.

До этого 21 год я жил в Томске и ничем особо не занимался, преподавал танцы. Потом у меня случилась травма, и о танцах я забыл.

Поездка в Москву и последующий переезд получились совсем спонтанно — я участвовал в конкурсе. Там проводился розыгрыш татуировки. Нужно было придумать оригинальный эскиз — я сделал рисунок с изображением Амирана Сардарова, YouTube-блогера. В конкурсе я выиграл! Студия находится в Москве, так что за своим выигрышем пришлось лететь туда. Я прилетел на сутки, сделал тату, отснялся и улетел обратно в Томск. Уже потом студия предложила мне дальнейшее сотрудничество, появились какие-то бонусы. Конечно я не отказался и поехал в Москву снова — в этот раз на три месяца. Потом мы решили отправить заявку в книгу рекордов Гиннесса. Мы управились буквально за сутки, набили 54 Рика Санчеза из мультсериала «Рик и Морти» и зафиксировали это.

Конечно, у меня были сомнения насчет того, оставаться в Москве или нет. Было тяжело морально, многие близкие меня не понимают до сих пор. Но по этому вопросу я в основном общался только с мамой, она поддерживала меня во всем.

Страха, что ничего не получится, не было. Я, наоборот, был уверен в себе и своих силах, хотелось попробовать себя в новом деле, выйти из зоны комфорта. Если вдруг появлялись сомнения, то я просто брал билеты в Томск и летел отдыхать, думать, но через неделю мне уже хотелось обратно в Москву.

Сейчас я продолжаю делать на себе татуировки, снимаю блог совместно со студией, а для постоянного заработка работаю в кальянной. Что делать дальше, пока не знаю, да и не думаю об этом — сейчас меня все устраивает. Хотя я не могу сказать, что доволен своей жизнью на 100 процентов — всегда есть, куда стремиться. Как говорится, нет предела совершенству».

Елена Шапошникова, 41 год

Жила в Томске и работала менеджером, затем 5 лет была счастливым парикмахером, а теперь коуч для женщин в Москве.

«По специальности я философ, училась в ТГУ. С таким образованием работала менеджерами разных ипостасей. Однажды меня «увели» в научную библиотеку ТГУ, там была атмосфера, близкая философу, но внутренние поиски продолжались: я уже понимала, что взамен умственной работы хочу быть мастером ручного труда.

Родилась вторая дочь, и в декрете я задумала приобрести более «прикладную» к жизни профессию. «Внутренние раскопки» помогли вспомнить, что в детстве с удовольствием играла в парикмахера, к тому же это то дело, которое прокормит всегда. Прошла основательное обучение, которое длилось 9 месяцев. Я была счастливым парикмахером 5 лет, жила в Томске и не думала, что скоро вновь возникнут обстоятельства, которые перевернут мою жизнь.

Вслед за мужем, вместе с детьми переехала в Москву и столкнулась с правилами и условиями парикмахерского дела, которые оказались противоположными моим принципам. Частная практика была невозможна без своей клиентской базы. К тому же физически стала менее выносливой, заболела спина. Это все было поводом задуматься: кем я хочу быть, кто я?

В этот период я много общалась с людьми, проживающих подобное, образовался круг общения онлайн, где мы друг друга поддерживали. Рефлексия в группе созвучных людей вызвала интерес к коучингу — как к инструменту для лучшей жизни во всех смыслах.

Приняла решение и прошла обучение. Теперь я коуч для женщин, работаю в периоды так называемых возрастных кризисов. Это именно переходные периоды жизни, когда понимаешь, что как было, уже не хочешь, а как хочешь, еще не очень представляешь. Понимаю, что мне было бы легче начинать путь коуча в 25 или 30 лет, нежели в 40, однако — я довольна. Моя жизнь изменилась и продолжает меняться, это процесс, который меня очень радует. Отношения с собой перешли на новый уровень.

Для тех, кто хочет изменений в жизни, но боится, точно могу рекомендовать работу с коучем, потому что я уверена в результативности такого способа улучшения качества жизни».

Юлия Завьялова, 43 года

Всю жизнь мечтала о свободе и жить на море — в 38 рискнула, переехала в Крым и открыла собственное независимое СМИ.

«В 2007 году я вышла замуж и переехала из Томска в Белый Яр. Меня там с удовольствием приняли в районную газету „Заря Севера“, до этого я работала в нескольких городских изданиях. Плохого ничего не скажу, но свободы действий там было в разы меньше, чем в городских изданиях, а я не люблю, когда нет свободы. Проработав там два года, ушла, громко хлопнув дверью. После этого два с половиной года отработала в школе учителем русского языка и литературы. И там газету издавала. Школьную. Ну не могу, газетчик я.



Идея переехать в Крым вынашивалась несколько лет. Причина — как на духу: надоело каждый год копить на поездку к морю и жить, мечтая о двух неделях под солнышком. В сети познакомилась с девушкой из Черноморского. В 2015-м уже приехала на разведку. Меня представили главе администрации района, и он предложил работу в местной газете. Через месяц я уже летела с детьми в Крым.



Начинала работать корреспондентом, потом возглавила „Черноморские известия“. Работать в районной газете было интересно. Тем более, что мне был дан полный карт-бланш. Профессиональных журналистов здесь не было уже много лет, и газета представляла собой довольно унылое зрелище. За время работы мне почти удалось вернуть доверие читателей к изданию, они давно привыкли, что кроме од руководству и решений сессий, там ничего не печатается. А потом сменилась власть, и от газеты вновь стали требовать идолопоклоннического освещения деятельности главы. Любая критика вызывала у новой главы резкое неприятие. Работать в такой атмосфере стало скучно. Целовать кого-либо под хвостик я бы сроду не стала.



Вот так пришла идея открыть собственное издание. За мной из „Черноморских известий“ ушла журналист Юлия Шкода. Вот с ней мы и открыли свою газету „Время Че!“. „Че“ — так местная молодёжь сокращает название нашего населённого пункта.



Страшно не было. Волков бояться — в лес не ходить. Банально, но правда. Колбасой торговать никогда не поздно пойти. Но с какой стати мне отказываться от любимой работы? Мы начали своё дело 2 года назад, имея пару пожилых ноутбуков, фотокамеру, старенький фотопринтер и ни копейки денег. И мы не загнулись, а наоборот — мы всё время растём и развиваемся.



После переезда в Крым моя жизнь изменилась исключительно к лучшему. Я живу там, где мечтала. Я пишу, что хочу и как хочу, и никто не имеет права мне указывать. На улице меня встречают совершенно незнакомые люди, обнимают и благодарят за газету, потому что мы не боимся освещать острые проблемы.



Тем, кто хочет изменить свою жизнь, но боится, могу посоветовать или перестать хотеть, или перестать бояться. Третьего не дано».

Надежда Кологривова, 45 лет

Педагог, который освоил бухгалтерию, стал воспитателем в детском саду и с 15 летним перерывом в преподавании вернулся в школу.

«Я закончила ТГПУ в середине девяностых и попала в сельскую школу недалеко от Томска, где и проработала пять лет. За всё время в школе успела получить первую квалификационную категорию и II место в конкурсе «Учитель года». Всё было бы ничего, но захотелось замуж. Решила поехать в Томск, чтобы строить жизнь по-другому.

На приезд в город повлияло мнение двоюродного брата. На работу в школу не брали, а выбора не было, нужны были деньги. Единственное, что оставалось — пойти торговым представителем. За год работы поняла, что торговля — это не мое. Но за это время успела выйти замуж и готовилась стать матерью.

Прошло три года, дочка подрастала. Пришло время идти на работу. Но торговая фирма за это время закрылась и оказалась на распутье. В газете нашла объявление: требовался торговый представитель в частную фирму по распространению чистящих и моющих атрибутов. Работа знакома, но когда это не твоё, всё идёт «со скрипом», не идут ноги на работу, и мелочи начинают тебя раздражать…

Однажды пришла в детский сад, предложить моющие средства, и заведующая отправила со словами: «на группу ставить некого, а вы со своей мелочью». Эти слова не выходили из головы. Стала обдумывать шансы стать воспитателем. Плюсов оказалось много. Всего один минус — зарплата маленькая. Я посоветовалась с мужем, он дал добро. Так и попала в детский сад, но через семь месяцев работы в две смены «переработала». И единственный минус становился весомым.

В этот момент жена брата предложила пойти бухгалтером. Я захотела попробовать себя в новом качестве. Вот — я уже бухгалтер. Все было по-другому, непривычно. Так прошли семь лет, за которые узнала много нового. Успела повыситься в должности до главного бухгалтера. Но спустя время затосковала по людям, по детям… Пришло понимание, что пора всё менять. Это пришло в сердце, внутренняя уверенность. В итоге я начала узнавать о вакансиях воспитателя.

Все говорили: « Надя, ты хорошо подумала? Ты правда хочешь из главных бухгалтеров пойти в воспитатели детского сада?»... И только брат говорил: «Не сомневайся, иди смело вперед, если ты уверена, иди и не оглядывайся». Так и вернулась в детский сад. Появилось ощущение, что я на нужном месте, я бежала на работу с удовольствием. Но в сердце снова появилось чувство, что «я всё, что нужно было, здесь сделала». Пора что-то менять.

Опять же всё случилось спонтанно. Дочь уже заканчивала 9-й класс. У них в школе уволился химик и дочь умоляла пойти ему на замену. Было страшно идти на собеседование, ведь перерыв в преподавании был на тот момент 16 лет. В августе Провидение решило: быть мне учителем. И вот я уже год работаю учителем химии в лицее. Я счастлива. Я нужна, и на своём месте. Снова пришло это ощущение.

Не знаю, что еще уготовила мне судьба, но теперь я не боюсь и у меня нет сомнений в будущем. Пока я буду чувствовать, что нужна, буду оставаться здесь. Надеюсь в будущем я, как минимум, стану бабушкой, думаю даже хорошей бабушкой, а если судьба даст возможность освоить еще какую-нибудь профессию, я с удовольствием… Просто нужно слушать своё сердце».

Павел Камаев, 24 года

Бросил вуз за месяц до диплома, отказался от стабильной работы вахтовика и заново пошел учиться в Школу.

«В 2017 году я закончил Томский политехнический университет по направлению „Нефтегазовое дело“. Сразу устроился работать вахтовым методом в компанию АО „Томскнефть“ ВНК, плюс параллельно с этим учился в магистратуре на той же специальности. Две недели работа. Две — учеба.



Через год в таком темпе я выгорел. Было ощущение, что я потерял все — вкус жизни, интерес ко всему. Работа перестала коррелировать с моими жизненными ценностями. Ещё спустя год пришло осознание, что нужно что-то менять. И ждать подходящего момента было бессмысленно, ведь он может не наступить никогда, поэтому и решил, что самое время сейчас!



За месяц до защиты диплома, я решил отчислиться из магистратуры, а ещё через полгода, в январе 2020, уволился.



Потом была Москва. В конце января этого года я уехал на 21 день на зимнюю школу Changellenge, чтобы пройти образовательный интенсив в сфере предпринимательства. Пожалуй, основной целью этой поездки для меня было — определиться со своим карьерным треком, вектором своего дальнейшего развития. Мне всегда была интересна сфера экономики и финансов, работа с числовой информацией, отчетностями. Но нужно было какое-то подтверждение того, что мне действительно это по душе.



Честно говоря, после такой перезагрузки возвращаться домой совершенно не хотелось. Я думал остаться в Москве, плотно заняться поиском работы и т.д. Но все это время я жил у друзей. И просить „приютить“ меня ещё на недельку-другую было неудобно, а снимать жилье выходило дороговато. Вернулся в Томск. Привёл в порядок своё CV, составил CL, начал откликаться на интересные вакансии, участвовал в кейс-чемпионатах. Сейчас я все еще в Томске, но уже получил предложение на работу в Москве — специалист начального уровня (Audit Assistant 1) в департаменте аудита Deloitte, группа энергетики и добывающей промышленности. По сути я сейчас обнулился, и мне нужно будет заново выстраивать свою карьеру. Но я думаю это того стоит! Интересный конечно карьерный скачок из „Томскнефти“ в Deloitte.



Конечно, мне страшно и тяжело. Больше всего меня мучает страх перед неизвестностью, есть сомнения в правильности своих действий. Хотя я уже научился контролировать это состояние — стараюсь сразу переключиться, занять себя чем-нибудь интересным. Мне лучше всего помогают танцы. А что касается тяжести, то сейчас, наверное, всем нелегко. Для меня это больше проявляется в финансовом плане. Конечно, я планировал своё увольнение и создавал финансовую подушку на первое время, но это время что-то затянулось. Знал бы, что эта пандемия начнётся, все равно бы уволился!



Своим самым большим достижением я считаю то, что смог признаться самому себе, что работа ради работы — это не для меня. Что не побоялся начать все с начала. Как бы то ни было лучше сделать и пожалеть, чем жалеть об упущенной возможности».

Текст: Алена Мищенко, Дарья Богодухова, Шагдар Дашинимаев, Екатерина Живодкова.

Фото предоставлено героями публикации

Проект выполнен в рамках производственной практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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