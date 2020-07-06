На картине: 26 видов деревянного Томска
Томск – это не только «открыточные» всем известные памятники архитектуры, такие как «Дом с драконами» или «Дом с шатром». Это и обычные деревянные домики, часто не тронутые реставрацией, благодаря которым сохраняется неповторимая атмосфера старого города.
Узкие улочки, деревянные дома с палисадниками, уютные дворики, одно-двухэтажные дома из неокрашенного дерева, небольшие, перекошенные от времени домики, – создают тот колорит, что так притягивает художников.
Начиная с 1920-х годов многие из них стремились передать аутентичность томской деревянной архитектуры, не только документально зарисовывая каждую деталь, но и занимаясь изучением проблемы сохранения местного зодчества. Таковы рисунки Андрея Шиловского, возглавлявшего секцию по охране памятников искусства и старины и его коллеги, Митрофана Берингова. Настроение старого города передают эстетские акварели Вадима Мизерова, очень живая зарисовка Владимира Анохина и этюд Анатолия Шумилкина.
Более печальное состояние чувствуется в графике Татьяны Бельчиковой – в рисунке совсем покосившегося, но с любовью нарисованного деревянного домика, и в воротах на Татарской Алексея Полякова.
Картины Василия Черёмина и Геймрана Баймуханова, написанные с разницей более чем в 30 лет, удивительным образом передают, ту меланхолию, которой бывает наполнен Томск ранней весной или поздней осенью.
Современные художники в поисках уникальности и словно нетронутой цивилизацией атмосферы, уходят вглубь улиц и дворов. Теплотой, грустью и романтикой пропитаны произведения Надежды Кириковой, Николая Исаева и Екатерины Петроченко.
Тихая печальная провинциальность - та, за которой в Томск едут не только художники, но и туристы, оказывается воплощена в произведениях художников.
Текст, подбор иллюстраций: Лукия Мурина