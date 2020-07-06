На картине: 26 видов деревянного Томска

6 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Андрей Шиловский. Усадьба по ул. Черепичной, 10. 1920. ТОКМ

Лукия Мурина Мастерская Лу&Ко, искусствовед, обозреватель «Томского Обзора»

Томск – это не только «открыточные» всем известные памятники архитектуры, такие как «Дом с драконами» или «Дом с шатром». Это и обычные деревянные домики, часто не тронутые реставрацией, благодаря которым сохраняется неповторимая атмосфера старого города.

Узкие улочки, деревянные дома с палисадниками, уютные дворики, одно-двухэтажные дома из неокрашенного дерева, небольшие, перекошенные от времени домики, – создают тот колорит, что так притягивает художников.

Начиная с 1920-х годов многие из них стремились передать аутентичность томской деревянной архитектуры, не только документально зарисовывая каждую деталь, но и занимаясь изучением проблемы сохранения местного зодчества. Таковы рисунки Андрея Шиловского, возглавлявшего секцию по охране памятников искусства и старины и его коллеги, Митрофана Берингова. Настроение старого города передают эстетские акварели Вадима Мизерова, очень живая зарисовка Владимира Анохина и этюд Анатолия Шумилкина.

Более печальное состояние чувствуется в графике Татьяны Бельчиковой – в рисунке совсем покосившегося, но с любовью нарисованного деревянного домика, и в воротах на Татарской Алексея Полякова.

Картины Василия Черёмина и Геймрана Баймуханова, написанные с разницей более чем в 30 лет, удивительным образом передают, ту меланхолию, которой бывает наполнен Томск ранней весной или поздней осенью.

Современные художники в поисках уникальности и словно нетронутой цивилизацией атмосферы, уходят вглубь улиц и дворов. Теплотой, грустью и романтикой пропитаны произведения Надежды Кириковой, Николая Исаева и Екатерины Петроченко.

Тихая печальная провинциальность - та, за которой в Томск едут не только художники, но и туристы, оказывается воплощена в произведениях художников.

Митрофан Берингов. Рисунок. Улица Гоголевская 17. Дом со двора 1920. ТОКМ

Магдалина Вериго. Дом со двора. 1920. ТОКМ

Борис Засыпкин. Дом с разрушенной крышей и ворота по Александровской ул, 39. 1921. ТОКМ

Борис Засыпкин. Двухэтажный рубленый дом с покосившимися воротами (улица Торговая, 16) 1921. ТОКМ

Вадим Мизеров. Томск. Монастырский луг. 1921. ТОХМ

Вадим Мизеров. Дом Перепелкиных. Село Семилужки Томской губернии 1922. Новосибирский государственный художественный музей (НГХМ)

Вадим Мизеров. Лунная ночь. Томская белая ночь. 1946. ТОХМ

Александр Евтихиев. Томская окраина. 1969

Анатолий Шумилкин. Старый Томск. 1970-е. Картинная галерея на Карташова

Владимир Анохин. Зимний двор. 1973. ТОХМ

Василий Черёмин. Томский дворик. 1979. Юргинский музей детского изобразительного искусства народов Сибири и Дальнего Востока

Валентин Теплов. Улица Татарская. 1979. Галерея «Астра»

Татьяна Бельчикова. Сгоревший дом 1985. Музей изобразительных искусств Кузбасса

Александр Бородин. Дом. 1988. ТОКМ

Александр Шумилкин. Старый Томск. 1995. ТОКМ

Татьяна Бельчикова. Доходный дом. 2004. Музей изобразительных искусств Кузбасса

Алексей Поляков. Томск уходящий. 2012. Частная коллекция

Геймран Баймуханов. Сумерки на Советской. Томск. 2014. Картинная галерея на Карташова

Александр Кнэхт. Пасмурно. Лето прошло. 2014. Картинная галерея на Карташова

Николай Коробейников. Первый снег. 2015

Борис Перцев. Летний дождь. 2016

Екатерина Петроченко. Улица Герцена. 2017. Частная коллекция

Надежда Кирикова. Дом тёплых котов. 2018

Сергей Авдеев. Старый район. 2019

Николай Исаев. Дом на Советской. 2020

Текст, подбор иллюстраций: Лукия Мурина

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