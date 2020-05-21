Зелень в Томске: почему вырубили тополя перед МКЦ ТПУ?

21 мая 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

На прошлой неделе в Томске прошла массовая вырубка деревьев в сквере напротив МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в). Работы ведутся в рамках благоустройства территории, однако их размах вызывал негативную реакцию у томичей.

Проект благоустройства участка ул. Усова разрабатывался в рамках эксперимента «Живой лаборатории». Затем он был передан Центру развития городской среды Томской области. «Томский Обзор» выяснил, как проходит реализация проекта и почему было принято решение о вырубке деревьев.

«Практика доращивания деревьев под кронами крупных сформированных тополей не всегда дает положительные результаты. Крупные деревья имеют очень мощную корневую систему, которая будет мешать развиваться молодым деревцам. Из природных факторов также будут препятствовать активному росту конкуренция за воду и затенение. Старовозрастные деревья часто подвержены нападению вредителей и болезней, которые могут повредить молодые ослабленные после пересадки древесные насаждения», — сообщили специалисты Центра развития городской среды, отметив, что работы по вырубке деревьев не выходят за рамки проекта.

Специалисты отмечают, что в рамках проекта на территории будет высажено 110 новых крупномерных деревьев сибирских пород: рябины, ели, липы, березы, боярышники, клены, гиннала, сортовые черемухи и ивы.

«Это максимальное количество деревьев, которые удалось разместить на существующей площади с комфортными для деревьев условиями. Породы подбирались максимально неприхотливые и устойчивые к городской среде. Несмотря на свою простоту, они очень декоративны в разные сезоны года, например, осенняя окраска у кленов, цветение рябины и липы, яркие плоды боярышников, — отмечают специалисты Центра. — Разнообразие породного состава делает экосистему более устойчивой, развитие и взросление будет происходить у всех по-разному, что в дальнейшем не приведет к единовременному старению всей рощи».

Помимо деревьев, на территории объекта высадят более 2000 кустарников: пузыреплодник, спирея и девичий виноград.

«Реакция от масштабов происходящего ожидаемая. Мы долго обсуждали и само решение, и возможную реакцию с ландшафтной комиссией в прошлом году с марта по май, у нас было пять заседаний. Поэтому решение было обдуманным. Деревья возрастные, большая часть повреждены заболеваниями, что видно и по гнилой сердцевине спилов. В проекте мы не убираем деревья, а заменяем, повышая видовое разнообразие», — рассказала координатор LLT ONE Ника Еремина.

При этом она отметила, что с точки зрения коммуникации с общественностью лучше было бы заранее организовать доступные информационные стенды, чтобы люди знали, что будет происходить.

«Я лично считаю, что решение радикальное, однако верное. Если у нас есть возможность заменить деревья с истекающим жизненным циклом, это надо делать. Конечно, это меняет профиль улицы. Но сегодняшний профиль улицы Усова тоже не был таким всегда, а начал формироваться с 50 годов прошлого века. До этого там были деревянные малоэтажные дома. И профиль улицы был иным, — отмечает Ника Еремина. — Изменения — они всегда так ощущаются, требуют времени для процесса принятия».

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: