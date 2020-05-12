Как поступить в Томский Политех онлайн?

12 мая 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В этом году приемная кампания в вузы по известным причинам перенесена в онлайн. Для Томского политехнического университета это не стало чрезвычайной ситуацией.

Вуз уже год развивает свою «Цифровую приемную комиссию 5.0», позволяющую работать с большим количеством абитуриентов и проводить вступительные испытания дистанционно. ТПУ не только оцифровал все сервисы для поступающих, но и провел в апреле генеральную репетицию вступительных испытаний. Как поступить в ведущий технический вуз России по удаленке — рассказываем в нашем материале.

Много сервисов — одна система

Томский политех готов к новому набору в дистанционном формате

13 апреля Министерство образования России приняло особый порядок приема в высшие учебные заведения на 2020 год. В нем говорится, что заявления и документы в вуз теперь можно подать двумя способами: через электронную систему образовательной организации или с помощью портала госуслуг.

ТПУ — один из 52 в России и единственный в Томске университет, участвующий в пилотном проекте по созданию суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Подать заявление в ТПУ через новый суперсервис можно будет на Едином портале государственных услуг с 20 июня 2020 года.

Преимущества собственного сервиса для поступающих в Политех уже проверены опытом прошлого года.

Для многонационального Политеха система дистанционного приема документов давно была актуальна

— К нам поступают студенты из 56 регионов России и 48 стран мира, и давно было актуально сделать информационный ресурс, который бы позволил подать заявление о поступлении в университет из любой точки России, — говорит начальник отдела организации набора ТПУ Павел Рвалов. — В 2019 году мы всю приемную кампанию провели на собственных ресурсах, в этом году опыт будет продолжен.

Электронные системы в ТПУ сопровождают абитуриента на всех этапах, начиная с выбора специальности.

Главная точка входа для поступающих — сайт abiturient.tpu.ru

Главная площадка взаимодействия абитуриента и вуза — сайт Abiturient.tpu.ru. Здесь есть информация обо всем, что может волновать абитуриента: о поступлении, обучении, условиях проживания. На сайте можно посмотреть план набора на все направления и специальности, количество платных и бюджетных мест, средние баллы ЕГЭ за 4 года, специальные условия для призеров и победителей олимпиад.

Чтобы попасть в личный кабинет поступающего, надо пройти регистрацию или войти с использованием соцсети. В личном кабинете можно заказать обратный звонок в приемную комиссию или сразу же оставить заявку на поступление.

— Через специальный программный комплекс мы каждый день видим поступающие заявки, проверяем, правильно ли собраны документы, — поясняет Рвалов. — Если чего-то не хватает, регистратор пишет комментарий и отправляет заявку на доработку. Если все документы прикреплены, заполнены все поля, сотрудник регистрирует его и присваивает индивидуальный номер. Заявка превращается в заявление, и абитуриент участвует в конкурсе на распределение бюджетных мест.

Разработана система QR-кодов, по которым абитуриенты могут получать актуальную информацию об университете

Для удобства абитуриентов создано мобильное приложение, которое можно скачать на свой телефон и всегда оставаться в курсе событий.

Еще одна входная точка — традиционный «звонок в студию». Бесплатный номер приемной комиссии 8-800-550-48-23 доступен круглосуточно без выходных.

Любые запросы от абитуриентов — неважно, с телефона или из соцсетей — собираются в единой CRM-системе. Обмен информацией между различными службами не требуется, и это гарантирует, что ни одно из обращений не останется без ответа.

Монетки от бота и чат со студентами

Политех оказывает своим абитуриентам информационную поддержку на всех этапах

Специальная кнопка на сайте для абитуриентов переводит на чат-бота, который предлагает выполнить интересные задания, объявляет конкурсы для школьников, рассказывает о ярмарках вакансий и дает прочую интересную и полезную информацию. Выполняя задания бота по физике, математике и другим наукам, ребята зарабатывают виртуальную валюту TPU-коины, которые потом можно обменять на фирменные сувениры.

Пообщаться в живом режиме можно не только с ботом, но и с самыми настоящими студентами, которым уже повезло учиться в вузе. Найти таких студентов можно на странице выбора направлений подготовки. Кликнув на любую специальность, можно не только получить всю информацию о поступлении и обучении, но и найти ссылку на профиль студента-волонтера, который готов ответить на вопросы о студенческой жизни.

— У нас был запрос от школьников по поводу того, что они хотят пообщаться именно со студентами, которые учатся в ТПУ, — говорит Павел Рвалов. — В этом году мы такую возможность реализовали. Студентам можно спокойно задавать любые вопросы — по условиям проживания, лекциям, преподавателям, тяжело ли учиться.

Начальник отдела организации набора ТПУ Павел Рвалов

Чтобы помочь разобраться в новом порядке приема и ответить на вопросы абитуриентов и их родителей, ТПУ проводит ряд вебинаров, информация о которых появляется на сайтах вуза и в социальных сетях. Например, 12 апреля прошел вебинар «Поступление 2020», запись которого можно просмотреть в любое время.

Преподаватели вуза также проводят в режиме вебинаров разбор заданий ЕГЭ по различным предметам. Узнать о расписании вебинаров и просмотреть записи уже прошедших можно в группе «Будь готов к ЕГЭ 2020».

В отделе организации набора обещают также провести специальный вебинар для родителей абитуриентов. Он запланирован на вторую половину мая.

9 ШАГОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ В ТПУ 1. Прикоснись к студенческой жизни и узнай подробности о новой приемной кампании на сайте Abiturient.tpu.ru. 2. Пообщайся с чат-ботом. Зарабатывай TPU-коины за правильные ответы и меняй их на фирменные сувениры. 3. Готовься к ЕГЭ с преподавателями Политеха. 4. Выбери свою специальность среди 27 направлений подготовки. 5. Зарегистрируйся в личном кабинете или войди в него с использованием социальной сети. 6. Заполни личную карточку. 7. Скачай приложение для абитуриентов на свой телефон, чтобы в любое время быть в курсе событий. 8. С 20 июня подавай документы в личном кабинете или на сайте Поступай.онлайн. 9. Смотри конкурсную ситуацию на сайте apply.tpu.ru и становись студентом ведущего инженерного вуза России. Учись на отлично!

Экзамен для экзаменаторов

Политех отрабатывает проведение дистанционных вступительных испытаний

Состоится ли в этом году Единый государственный экзамен, станет понятно по ситуации с коронавирусом после майских праздников. Начальник отдела набора ТПУ надеется, что ЕГЭ будет, потому что на его взгляд, это самая объективная форма оценки знаний абитуриентов. Но если единые экзамены отменят, ТПУ готовится проводить собственные испытания в дистанционном формате. Репетиция таких испытаний прошла в Политехе в конце апреля, когда 150 школьников из разных городов Казахстана и столицы Узбекистана написали онлайн традиционную «Политехническую олимпиаду». Нас пригласили посмотреть, как это было.

В небольшом помещении приемной комиссии Томского политехнического университета находилось около 10 человек. Но на самом деле их здесь было 150, просто большая часть — по ту сторону монитора, и не просто у себя дома, а в другом государстве. Так ТПУ в дистанционном формате проводит свою традиционную олимпиаду для абитуриентов из стран СНГ. Но это не просто олимпиада, хотя и очень важная, дающая старшеклассникам преференции при поступлении в вуз. Это — генеральная репетиция вступительных испытаний, которые в 2020 году уже точно будут проходить в дистанционном формате абитуриенты из ближнего зарубежья, а если режим самоизоляции будет сохранен летом — то и все россияне.

Политехническая олимпиада в дистанционном формате проходит впервые

— Десятилетиями «Политехниада» проходила в традиционном очном формате, — рассказывает Павел Рвалов. — Наши преподаватели выезжали в разные города стран «ближнего зарубежья», желающие старшеклассники приходили в назначенное место и на бумаге решали полученные задания. В этом году в олимпиаде успели принять участие 1288 школьников, но это далеко не все желающие. Сегодня у нас более 150 ребят из Павлодара, Ташкента, Семея и других городов выполняют задания по русскому языку, впереди испытания по математике, физике, химии, информатике, географии. Будет еще один тур в середине мая, так как запрос колоссальный. Но главное для нас — «обкатать» технологию перед началом приемной кампании.

— Мы отрабатываем все возможные сценарии перед вступительными испытаниями, где ошибки точно будут недопустимы, — сказал присутствовавший на олимпиаде проректор ТПУ по цифровизации Александр Фадеев. — Поэтому мы сегодня обучаем еще и наших сотрудников, чтобы они знали, как ведется журнал системы прокторинга, умели быстро просматривать записи, чтобы не тратить много времени на это в дальнейшем.

Проректор ТПУ по цифровизации Александр Фадеев

Политех не первый год развивает дистанционные технологии и уже имеет опыт приема вступительных экзаменов дистанционно. Но в предыдущие годы это было около 2000 ребят, а теперь, если отменят ЕГЭ, нагрузка будет колоссальной. Около 5000 абитуриентов подают заявления на обучение в ТПУ ежегодно, и если умножить это число на три по количеству вступительных испытаний — получится 15000. Столько экзаменов придется принять сотрудникам в дистанционном формате, и вуз готовится к этому вызову.

Шпаргалки не пройдут

Так участники экзамена выглядят с точки зрения проктора

Задания на олимпиаде — не простое тестирование, где участнику необходимо поставить галочку напротив одного из вариантов ответа, где-то зная, а где-то просто угадав. Есть и такие задания, где нужно вписать ответ, и такие, где необходимо выполнить решение на бумаге и показать в камеру.

— Самые интересные задания сегодня у нас делают преподаватели математики, когда каждому формируется индивидуальный набор значений. Задачки все похожи, но у каждого абитуриента свои цифры, — говорит проректор по цифровизации. — Это значит, что задачи никогда не повторяются, списать их невозможно. Скоро вообще преподаватели понадобятся только для проверки суперсложных задач. Даже для творческих заданий, таких как эссе, возможно применение семантико-синтаксического анализа, который выявляет смысл того, что написал человек. Пока у нас есть только прообразы таких систем, мы их не можем эксплуатировать, но через несколько лет это точно станет возможным.

Несмотря на то, что участники олимпиады находятся за тысячи километров от экзаменаторов, списать или воспользоваться подсказкой не получится: за порядком следит система онлайн-прокторинга. Она не может ни устать, ни отвлечься, ни выйти на минутку из аудитории, и шансы обмануть ее практически равны нулю.

— Мы используем систему ProctorEdu, это коммерческая платформа, известная высокой стабильностью и рекомендациями лучших университетов, — объясняет технические подробности Александр Фадеев. — Система фиксирует 13 поведенческих сценариев. Например, долгий увод взгляда от экрана (если отвести взгляд на секунду, система никак не отреагирует). Или подключение второго монитора, открытие какой-либо программы, подключение удаленного помощника, который может вводить данные за участника и так далее. Отдельные параметры можно отключать при необходимости. Например, для некоторых дисциплин разрешено использование калькулятора, а для некоторых нет, и это мы можем сами настроить.

Все данные система заносит в электронный журнал, и затем по каждому участнику можно отследить те точки, где система зафиксировала нарушения, и разобраться, было ли оно в действительности. Но прокторы также следят за испытаниями лично.

Один из прокторов — Наталья Ушакова, директор центра волонтерской и общественной деятельности ТПУ. Она может видеть действия участников, давать ответы в чате на вопросы, связанные с технической частью. Но следит за честностью участников система, проктор вмешивается только тогда, когда она сигнализирует о возможном нарушении.

В магистратуру без экзаменов

Следующая за "Политехниадой" - олимпиада "Прорыв" для старшекурсников и выпускников

Для будущих магистрантов исключений не будет: все вступительные испытания тоже будут проводиться онлайн.

Правила поступления в магистратуру ТПУ, с одной стороны, похожи на те, что действуют при приеме в бакалавриат, а с другой отличаются. Сходство в том, что большая часть абитуриентов (кроме целевиков, процент которых совсем невелик) участвует в общем конкурсе. Максимум в этом конкурсе — 140 баллов. Отличие заключается в том, что в зачет может идти гораздо больший спектр индивидуальных достижений, который абитуриенты магистратуры, в отличие от вчерашних школьников, имели возможность накопить. Победители и участники Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал», программы «УМНИК», Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» и многих других конкурсов и конференций могут получить максимальный балл и попасть в магистратуру, используя результаты своих индивидуальных достижений - фактически без экзаменов.

То же самое касается собственной олимпиады ТПУ «Прорыв», которая проводится с 2013 года. Раньше в ней могут принять участие старшекурсники и выпускники из других университетов, теперь подать заявку могут и томские политехники. А главное — баллы за участие в олимпиаде будут напрямую учитываться при поступлении в магистратуру.

— В этом году мы не стали проводить первый отборочный тур олимпиады, на который регистрировались все желающие, некоторые без возможности или намерения поступать в магистратуру, — объясняет начальник отдела магистратуры ТПУ Станислав Силушкин. — Тур решили сделать только один, очный, плюс добавить возможность предоставления портфолио при регистрации, чтобы участники «Прорыва» могли еще более успешно конкурировать за места в магистратуре. А когда очные мероприятия отменили, сделали все для того, чтобы провести олимпиаду в дистанционном формате.

Зарегистрироваться на олимпиаду «Прорыв» можно, заполнив форму на сайте ТПУ. Расписание испытаний по 32 тематическим направлениям подготовки можно посмотреть здесь.

Сам тур пройдет в формате тестирования на платформе Exam.tpu.ru, а их оценка будет автоматической. Чтобы идентифицировать личность каждого участника и проследить за его честностью, на «Прорыве» также будет использоваться система прокторинга.

Оцифровка абитуриентов

Информация об абитуриентах поможет выстроить индивидуальную образовательную траекторию

Проверка заданий «Политехниады» олимпиады «Прорыв» уже сейчас частично или полностью проходит в автоматическом режиме. Важно то, что результаты всех испытаний сохраняются в базе данных и в любой момент могут быть оттуда извлечены. В ТПУ это называют оцифровкой абитуриента.

— Информация о ребятах, которые принимают участие в любых наших мероприятиях для поступающих, собирается и сегментируется, — комментирует начальник отдела организации набора ТПУ. — Если вы сейчас зайдете в наши чат-боты — у вас спросят, из какой вы страны, какой предмет будете сдавать по ЕГЭ и так далее. После ответа вы попадете в сегмент, например, российских студентов, ориентированных на физику. Соответственно вам будет предлагаться контент, связанный с физикой, и не будет предлагаться контент по информатике. Все пожелания учитываются, создаются большие и малые группы, и мы можем информировать абитуриентов посегментно, в зависимости от их интересов.

Эта работа продолжается и после поступления. Зная заранее, в чем студент силен, а в чем слабоват, вуз может сразу же нагружать его дополнительными курсами, которые компенсируют имеющиеся провалы в знаниях. Это позволяет выстроить действительно индивидуальную траекторию обучения для каждого студента, чтобы делать из него суперспециалиста.

— Проводя довступительную подготовку и принимая экзамены дистанционно, мы можем охватить гораздо большее количество абитуриентов, — считает Павел Рвалов. — Теоретически мы можем провести вступительные испытания для всех потенциальных абитуриентов, которые хотят и могут поступить к нам в университет. А значит — выбрать лучших из лучших.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Серафима Кузина

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