Афиша Томска онлайн.

Выходные: 25 и 26 апреля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждет «Библионочь» в формате онлайн, опера о любви к апельсинам, фестиваль науки и множество мастер-классов и викторин на выбор.

Подробнее — в нашей афише онлайн.

«Библионочь» в формате онлайн

«Библионочь» в формате онлайн пройдет 24 и 25 апреля, в библиотеках Томска.

Научно-техническая библиотека ТПУ приглашает томичей посоревноваться в викторине, составить памятный список книг, посвященных великой Победе и принять участие в фотоконкурсе. Библионочь начнется 24 апреля в 20:00 в группе НТБ ТПУ ВКонтакте.

Научная библиотека ТГУ предлагает принять участие в Библионочи «Легенды и были Научки». В программе — видеоэкскурсии «Научка и пустота», мастер-классы от сотрудников библиотеки, квиз «Легенды и были Научки». Все экскурсии, мастер-классы и квиз пройдут онлайн, ссылки для подключения появятся в пятницу, 24 апреля, на сайте Научной библиотеки lib.tsu.ru и в группах НБ в социальных сетях vk.com/libtsu, facebook.com/libtsu.

В субботу, 25 апреля, в течение всего дня библиотеки «Сибирская» и «Фрегат» будут проводить онлайн-викторину «Томск в судьбе героев». Участникам будет предложено 14 вопросов о геройских поступках томичей, за которые воины получили звание Героев Советского Союза и были награждены орденами Славы, о памятных местах Томска, которые неразрывно связаны с Великой Отечественной войной. ​Викторина будет доступна на официальном сайте МИБС, на сайте Томский литературный калейдоскоп и на​ платформе LearningApps.

В 16:00 библиотека «Русь» приглашает всех желающих на мастер-класс «Красная гвоздика — символ Победы». Мастер-класс будет проходить в аккаунте библиотеки в Instagram и на официальном сайте МИБС.

В 17:00 в прямом эфире муниципальная библиотека «Дом семьи» проведет мастер-класс «Помним! Гордимся! Чтим!». Все желающие вместе с библиотекарем смогут оформить портреты ветеранов с помощью цветного картона и Георгиевской ленты.

В 18:00 библиотека «Фламинго» предлагают мастер-класс по изготовлению тематической открытки в виде фронтового треугольника «Полевая почта». Также в 18:00 библиотека проведет музыкальную викторину «Музыка Победы». Викторина будет посвящена старым военным песням. Участникам предстоит по инструментальным отрывкам определить название песни и в каких военных фильмах звучала эта композиция.

В рамках «Библионочи» буден дан старт Всероссийскому онлайн-марафону чтения книг о Великой Отечественной войне — #75словПобеды. Старт трансляции 25 апреля в 16:00 на официальной площадке акции. В роли первых чтецов выступят известные российские актеры, писатели, деятели культуры и спорта, а затем марафон продолжат библиотекари всей страны, которые передадут эстафету зрителям.

Сотрудники восьми муниципальных библиотек Томска: «Алые паруса», «Компьютерный мир», «Лада», «Северная», «Сибирская», «Фрегат», «Центральная», «Эврика», подготовили видеоролики, в которых они читают стихи и отрывки из художественных произведений о Великой Отечественной войне, биографий и воспоминаний её участников, военной корреспонденции, личных писем времен войны. Видеоролики будут размещены в соцсетях муниципальных библиотек с официальными хештегами акции #75словПобеды#Библионочь2020, а также на официальном сайте МИБС.

Когда и где: 24 и 25 апреля в библиотеках Томска.

Аудитория: 0+.

Онлайн-трансляция оперы «Любовь к трем апельсинам»

Какое отношение апельсины имеют к музыке? Можно сказать, что самое прямое. Отдать жизнь за апельсины готов настоящий Принц — персонаж оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».

Действие этой оперы одна большая неурядица. В этой опере комическое сочетается с трагическим, слезы сменяются смехом, происходящее нам кажется невероятным…

Когда и где: 26 апреля на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.

Время: 11:00.

Аудитория: 0+.

Онлайн-трансляция «Духовая фантазия»

Вальсы и танцевальные мелодии, включенные в программу, напомнят о тех временах, когда духовые оркестры были обязательным «действующим лицом» на балах, городских праздниках, когда под музыку духового оркестра кружились пары в Городском саду или на других площадках Томска. Музыка В. Агапкина и М. Блантера оживит страницы отечественной истории, когда духовые оркестры поднимали полки в атаку, и когда народ встречал победителей. В переложении для духового оркестра также прозвучат произведения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Ж. Бизе, Г. Манчини.

Песни советских композиторов прозвучат в исполнении солистов Томской филармонии Евгения Штейнмиллера и Вячеслава Клименко.

Когда и где: 25 апреля на канале БКЗ Томской филармонии на youtube.

Время: 19:00.

Аудитория: 12+.

City Quiz

Что такое City Quiz? Это игра с друзьями, семьей или коллегами, во время которой вы командой отвечаете на интересные, но не очень сложные вопросы. За правильные ответы вы получаете баллы и можете выиграть классные призы.



Игра сделана в виде шоу и состоит из 6-8 коротких и увлекательных раундов: картинки, видео, ребусы, вопросы с вариантами ответов. Все вопросы появляются на экранах, выглядят ярко и понятно.

Когда: 25 апреля в группе ВК City Quiz Томск.

Время и стоимость: 18:00, 150 рублей (но не менее 450 рублей с команды).

Аудитория: 18+.

Онлайн-фестиваль науки «Кстати»

В программе фестиваля — виртуальные экскурсии, креативные завтраки, НЕ-уроки, баттлы блогеров

воркшопы, онлайн-встречи и многое другое.

Когда: 23–25 апреля на сайте myatom.ru.

Аудитория: 12+.

Онлайн-показ спектакля «Леди Макбет Мценского уезда»

Женская душа — потемки. Русская женская душа — потемки вдвойне. Поди разгадай, что нужно здоровой, любимой, небедной да еще и молодой женщине, живущей в сытости и неге?

История Катерины Измайловой — это попытка режиссера исследовать глубины женской души, где любовь, предательство, где жалость и злоба, невероятное количество потаенных и явных чувств переплетаются и делают из человека злодея. Создатели спектакля затрагивают вечные вопросы о праве давать и отнимать жизнь во имя чего бы ни было.

Когда: 24–27 апреля на сайте Томского театра юного зрителя tuz-tomsk.ru.

Аудитория: 18+.

Онлайн-показ спектакля «Сирано де Бержерак»

Парижский поэт, сатирик, острослов и дуэлянт Сирано де Бержерак слывёт бесстрашным и бесшабашным поединщиком. Ему нет равных ни на поле брани, ни на поле поэтических состязаний. Лишь одно смущает Сирано: он считает свой огромный нос несносным уродством. Одного слова «нос» достаточно, чтобы он вызвал собеседника на дуэль. Из-за своего «физического недостатка» он боится открыть свою любовь к кузине Роксане. Однажды Роксана, с которой они дружат с детства, признаётся, что её сердце покорил красавчик Кристиан, который как раз поступает в полк гасконцев, где служит и Сирано. Одно пугает Роксану: вдруг за чудесным лицом Кристиана скрывается очередной неотёсанный дуралей.

Познакомившись с ним, де Бержерак убеждается, что парень, хоть добр, смел и честен, действительно звёзд с неба не хватает. И тут ему приходит на ум идея создать для Роксаны идеального возлюбленного: прекрасному лицу Кристиана Сирано даст свой богатый духовный мир.

Когда: 26 апреля на канале Томского театра драмы на youtube.com.

Время: 18:00

Аудитория: 16+.

Планетарий-онлайн

Пока нет возможности посмотреть на звездное небо оффлайн, Томский планетарий предлагает посмотреть интересные лекции и другие полезные видео.

Где: на сайте Томского планетария planetarium.tomsk.ru.

Аудитория: 6+.

Виртуальная выставка «Визит августейшего туриста»

Выставка «Визит августейшего туриста» рассказывает о посещении цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II, Томска в 1891 году. Томск остался для цесаревича отрадным воспоминанием «путешествия по дорогой Ему Сибири». Став императором, он выполнил обещание, данное томичам. В 1896 году была построена Томская ветка — железнодорожная линия, соединяющая Транссибирскую магистраль с Томском. Ветка имела длину 89 верст (95 километров) и была однопутна, но город смог влиться в бурлящую жизнь наступающего века.

Еще один значительный итог визита Николая Александровича — основание 29 апреля (11 мая) 1896 года Томского технологического института. Средства, предназначенные на строительство броненосца, так необходимого русскому флоту, были перераспределены в пользу института. Необходимость подготовки в Сибири инженеров диктовалась как перспективами ее развития в связи с окончанием прокладки Сибирской железной дороги, так и сложившимся общественным мнением о необходимости создать в регионе высшую техническую школу как базу для обследования природных богатств края, изучения его особенностей и развития промышленности.

Где: на сайте Томского областного краеведческого музея tomskmuseum.ru.

Аудитория: 6+.

Онлайн-мероприятия муниципальных музеев, художественных школ и библиотек в форма

Подборка всех мероприятий и мастер-классов муниципальных учреждений культуры. Все активные ссылки доступны на сайте администрации Томска admin.tomsk.ru.

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