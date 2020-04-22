Ленин жив. Какие памятники Ильичу ставили в Томской области?

22 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Владимир Ильич Ленин никогда не бывал в Томске. Но это не мешало местным коммунистам искать косвенные связи вождя революции с нашим городом, посылать Ильичу письма, посвящать ему стихи, и, конечно же, ставить памятники.

Каких только чугунных, бетонных, гипсовых, медных Лениных не постояло в Томске и области! Некоторые из них исчезли бесследно, другие переехали, а отдельные до сих пор сохранились на своих давних пьедесталах.

К 150-летию Владимира Ильича Ленина вспомнили и дополнили новыми историями и фотографиями публикацию «Томского Обзора» от ноября 2011 года.

Впервые о памятнике вождю революции в Томске задумались сразу после его смерти, в 1924 году. Вопрос обсудили на заседании бюро губернского комитета РКП (б), но решили, что пока городу не по карману увековечить память Ленина. Хотя в Красноярске в те же годы деньги нашлись, и в городе на Енисее открылся первый в Сибири бронзовый бюст Ленина работы Меркурова. Личное сходство было максимальным, поскольку в работе использовался слепок с посмертной маски Ильича.

Ленин на пьедесталах

Памятник В.И. Ленину, пл. Революции 1950-е гг Фото: фотофонд ТОКМ

В Томске Ленин впервые появился в 1935 году. Сначала думали поставить его в Университетской роще, но затем предпочли площадь Революции (ныне — площадь Ново-Соборная). Правда, похвастаться таким Ильичом, копией работы Манизера, было трудно: он был выполнен из непрочного материала, и сразу стал считаться малохудожественным.

Демонстрация 1 мая 1979 года Фото: архив ТОКМ

Весьма стандартный «Ленин» простоял на площади 57 лет, именно возле него на трибуне местные партийные лидеры приветствовали из года в год в мае и ноябре толпы демонстрантов. А в солнечный полдень 23 сентября 1992 года после долгих дискуссий Ленина все-таки демонтировали. Площадь закрыли на «плановую реконструкцию», а затем принялись свергать Ильича с пьедестала. Первая попытка оказалась неудачной, затем в дело включились рабочие с отбойными молотками. По скульптуре пробежала заметная трещина, нижняя часть памятника начала разваливаться. Его увезли во двор Художественного музея, где он и пролежал без дела 10 лет.

После первого памятника Ленину увековечивающие его скульптуры стали появляться в Томске один за другим. Когда в августе 1941 года готовился такой документ, как «характеристика монументальной скульптуры Томска», то в список, кроме главного Ленина, попало еще семь скульптур!

Скульптура Ленина в Театральном сквере, 1956 год Фото: И. Долгополов, фотофонд ТОКМ

Хвалили памятник вождю в полный рост, расположенный в сквере на углу проспекта Ленина и переулка Нахановича. Эта скульптура работы Струковского была удачно расположена — бросалась в глаза из любого угла сквера.

Эту историю томский скульптор Леонид Майоров рассказал краеведу Эдуарду Майданюку, а он передал ее нам. «В одну из снежных зим 1960-х годов на ноги подняли всё КГБ по Томской области: утром из сквера пропала половина памятника Ленину. Часть от пояса и ниже продолжала стоять на месте, а верхняя — исчезла, не оставив никаких следов на свежевыпавшем снегу не было. Правда, скоро верхнюю часть Ильича обнаружили в ближайшем сугробе. За ночь на вытянутую руку Ленина нападало так много снега, что под его весом не очень хорошо скрепленный памятник разрушился».

Хуже обстояло дело с памятником в сквере перед вокзалом Томск I. Там располагалась копия той же работы, но заметить этого Ильича было гораздо труднее: его закрывали кусты, и лишь голова вождя высовывалась из-за веток.

«Слишком будничная», по мнению горисполкома, статуя Ленина, копия работы Шильникова, располагалась возле входа в парк «Белое озеро». С нею тоже все было не слава Богу — рядом поставили Сталина, и новый вождь оказался выше статуи зачинщика революции. «Нехорошо», — запереживали партийные боссы. И вынесли предписание поднять статую Ленина, чтобы его голова не уступала сталинской.

Бюст, установленный в Городском саду, тоже ругали: он был непрочный и не годился для установки на свежем воздухе. Выполнена работа (автор ее неизвестен) была безграмотно, этот Ильич не походил на традиционные образы вождя революции. «Она обедняет облик Ленина, принижает его образ!», — возмущались в горисполкоме. Бюст решено было заменить другим, более качественным.

Похожие проблемы были и с бюстом, установленным на площади перед мукомольно-элеваторным техникумом. Его тоже не стоило держать на улице. И, что еще хуже, этот бюст расположили не на внушительном постаменте, а на части кладбищенского памятника. Техникуму вынесли предписание: разобраться с пьедесталом.

Неудачным оказался томский памятник «Ленин-дитя». Очевидцы утверждали, что он не походил ни на Ленина, ни на дитя. Располагалось это странное существо работы Щелкуна в «Саду пионера» по Садовой улице. Очень портила маленького Ленина неудачная побелка. Почти все памятники в то время устанавливались из дешевых материалов вроде гипса, и их приходилось регулярно белить и красить. Ленин-дитя был окрашен так неудачно, что на его лице и глазах были очень заметны следы щетки, а также шрамы и царапины от подтеков известки.

Зато куда лучше отзывались о скульптурной композиции «Ленин и Сталин в Горках», установленной в Университетской роще. Вожди беседовали, сидя на лавочке. В 1930-е эту работу группы украинских скульпторов Пивоварова, Фридмана и Белостоцкого тиражировали по всему Союзу. Дело в том, что она имела успех на выставке искусства в Москве в 1938 году. По слухам, она понравилась самому Сталину, и в разных городках поспешили порадовать вождя народов. После развенчания культа личности памятники Сталину по стране спешно стали демонтировать. Какое-то время Ленин сидел на скамейке один. Но затем такую странную композицию решили убрать. Теперь на том же пьедестале, где раньше беседовали вожди, стоит памятник студентам и сотрудникам университета, погибшим на фронтах Великой Отечественной.

Точно такая же композиция беседы двух вождей находилась совсем неподалеку — возле медицинского института.

Как рассказал Эдуард Кондратьевич Майданюк, памятник Ильичу был также у Дома науки П.И. Макушина; на Белом озере стоял Ульянов-дитя, а у школы на проспекте его же имени (предположительно, №28), Ульянов-гимназист.

«Главный» памятник Ленину Томска, сохранившийся и по сей день, установили на площади Ленина в 1959 году. Чугунного Ильича, работу Ефима Белостоцкого, создали в Киеве для одного из приморских советских городов. Но когда пришла пора статую выкупать, там неожиданно выяснили: Ленин им не по карману, и отказались от памятника. Зато в Томске решили: это то, что надо. Ильич с площади Революции все же был не так внушителен…

Именно памятник превратил площадь в центр города и дал ей новое имя — прежде она звалась Базарной. Когда в начале 2000-х на площади возле памятника восстановили часовню, то некоторым горожанам такое сочетание показалось неуместным, а некоторым — забавным. До сих пор периодически возникают разговоры, мол, а не отправить ли Ильича на «свалку истории», но пока кажется, что памятник уже сжился с образом города, и вряд ли его снесут в ближайшее время.

Пионеры у памятника Ленину, конец 70-х годов Фото: архив ТОКМ





Памятник Ленину на ул. Шевченко рядом с проходной ГРЭС-2 в Томске

Кроме Томска, свой Ленин был в каждом городе и во многих крупных селах Томской области. Где-то памятники утрачены, а где-то сохранились до сих пор.

В селе Рыбалово памятник Ленина, который стоит возле местного дома культуры с 1972 года, любят и чтят, и даже построили вокруг него «Парк СССР» с современными вариациями на тему советских гипсовых скульптур.

Рыбаловский вариант — довольно редкий тип скульптуры Владимира Ильича Фото: Елена Фаткулина

В селе Моряковка Ленин стоит возле автовокзала с 1971 года. Этот вождь революции выглядит не слишком официально: любимая кепка придает ему неформальный вид. Автор моряковской скульптуры — Леонид Майоров.

В мае 2011 года Томская область лишилась памятника, расположенного в селе Молчаново. Среди ночи неизвестные сняли статую с пьедестала и увезли в неизвестном направлении, очень огорчив своим поступком местное отделение КПРФ и других коммунистов. Но в октябре того же года Владимира Ильича вернули на место.

Новые памятники вождю появлялись в Томской области почти до конца существования СССР. В 1987 году, за две недели до традиционной ноябрьской демонстрации, праздновали открытие памятника Ленину в Стрежевом. Поводом для его установки стал юбилей революции. «В год 70-летия Великого Октября навечно пришел в их город Ильич!», — восторженно писали газеты. Действительно, памятник и сегодня стоит на городской площади. Неподалеку от него несколько лет назад установили большой экран, и в городе шутят: «Это телевизор для Ильича, чтобы он не скучал». Правда, стрежевской Ленин техническую новинку игнорирует и упорно смотрит в другую сторону.

Этого вождя отлили из бронзы в Ташкенте, а в Стрежевой он приплыл на барже. Работали над проектом скульптор Потапов и томский архитектор Косоногов. На открытии авторы признавались, что хотели подчеркнуть в своей скульптуре человечность Ленина. Его лицу придали целеустремленное выражение — такое, на взгляд авторов, соответствовало духу времени. Стрежевской Ильич на ходу накидывает на плечи пальто и придерживает его рукой.

Памятник Ленину в Стрежевом

Но самый известный Ленин в Томской области — это, конечно, северский памятник. Нет, этот вождь из закрытого города не самый большой в России — что его 9 метров против 57 метров Ленина, глядящего на реку в Волгограде (этот монумент попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку). Но в Сибири столь высоких статуй Ленина, как в Северске, больше нет.

Огромный Ленин — не первый памятник Владимиру Ильичу в Томске-7 (как в те годы именовался Северск). Сначала в городе стояла скульптура поменьше, 3,5 метра высотой, выполненная из бетона. Она располагалась возле ДК имени Островского. Изготавливали бетонную скульптуру местные заключенные. В 1967 году, к 50-летию Октября, в Томске-7 решили установить Ленина посолиднее. Прежнего отправили в Кожевниково, а за новым Лениным обратились в Московский комбинат монументально-декоративного искусства. Столичные архитекторы Адаев и Ильин, а также скульптор Колесников, не мешкая, подготовили эскизы. В наших краях были несколько шокированы масштабами памятника для маленького городка, но москвичи заявили: «Поздно, мы уже отливаем статую!».

Ленин в Северске

Перевести такого огромного бетонного монстра оказалось непросто. Ильич не влез в поезд, частично торчал из него. При маневрах на станции Москва-Сортировочная памятник серьезно пострадал. Стало ясно: скульптура так деформирована, что уже не подлежит восстановлению. Между тем надвигалась юбилейная ноябрьская демонстрация. Обойтись без вождя пролетариата в такой торжественный день было немыслимо, назревал скандал. Москвичи выкрутились: срочно сделали копию Ленина из гипса. Его разделили на части, а затем собрали на месте, словно детскую игрушку-пирамидку. Дабы скрыть стыки, памятник быстро затонировали бронзой и торжественно открыли 6 ноября 1967 года.

Через три года из Москвы прибыл новый Ленин, уже из меди. В партии долго думали, как бы незаметно подменить одного Ленина другим. В итоге памятник демонтировали под покровом ночи. Во время этой операции сама собой решилась проблема «что делать со старой статуей» — она упала, развалилась на куски, и ее фрагменты со спокойной совестью увезли на свалку. Нового Ленина полили кислотой — чтобы не было видно, что он из меди. Но вместо того, чтобы походить на бронзового, истукан начал блестеть, словно елочная игрушка. Не годится так выглядеть вождю, решили в горкоме, и с помощью 40 литров специального раствора придали Ильичу благородный цвет старой меди.

Оболочка огромного Ленина очень тонка: всего лишь 1 мм. Внутри памятника несколько металлических распорок, а ноги Ильича до колен залиты бетоном. Зимою из-за этого они порою покрываются изморозью: возникает эффект «чулок», которые словно надевает в холодный день вождь революции. Под пальто у северского Ленина есть тайный люк — время от времени памятник обследуют.

Северский Ленин-великан впечатляет не только масштабом, этот памятник был очень дорогим проектом: он обошелся городу в 500 тыс. рублей. Для сравнения: столько же денег в то время требовалось для постройки пятиэтажного дома.

Ленин в окнах

В нынешнем веке потерявшие идеологическую актуальность ленинские бюсты и другие изображения вождя можно найти в небольших музеях и даже в окнах города.

Изображения Владимира Ильича в музее села Рыбалово Фото: Елена Фаткулина

В 2016 году Ленин был замечен в окне Большого концертного зала Фото: Томский Обзор

В 2016 году мы сфотографировали два бюста вождя, занявших стратегически выгодную позицию на балконе дома по ул. Крылова 4/1. Один следил за происходящим на площади Батенькова, второй держал под наблюдением одноименный переулок.

Ленин в доме на Крылова Фото: Томский Обзор

Ленин на балкончике «сталинки» Фото: vk.com/vseotomske

Текст: Мария Симонова, Катерина Кайгородова

Фото: Евгения Швецова, Наталья Бабенко, Госархив Томской области, Томский Обзор, Panoramio.com.

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