Город в изоляции. Как работает доставка еды

7 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Как устроена работа доставки еды в дни режима всеобщей самоизоляции в Томске? Как заведения справляются со сложностями и ограничениями и выстраивают свою работу?

В минувшие выходные наш фотокорреспондент отправился в томскую «чифаньку» — небольшое заведение, известное в Томске своей оригинальной китайской кухней. В эти дни «Дыхание вока» как раз отметило 5-летие с момента запуска в 2015-м — именно с того времени мы регулярно отслеживаем развитие проекта.

Отметить дату вкусной вечеринкой от шеф-повара не удалось, но заведение работает и ежедневно поставляет томичам имбирную лапшу на воке, острую кимчи, вонтоны с сычуаньским перцем, огненный суп и другие вкусные вещи.

Рассказываем и показываем, как это происходит сейчас.

Антисептик — первое, что теперь встречает клиентов в «Дыхании вока», как и во многих других томских заведениях. Сотрудник, непосредственно контактирующий с покупателями, работает в маске. Фото: Владимир Дударев

Табуреты на столах, туалет закрыт — сегодня заведения могут работать только в режиме доставки или навынос. Фото: Владимир Дударев

Все, что не используется сейчас в зале, упаковано в ожидании лучших времен. Фото: Владимир Дударев

Над раковиной за барной стойкой появилась инструкция «Как правильно мыть руки» Фото: Владимир Дударев

Сердце заведения — пламенный вок — по-прежнему в работе Фото: Владимир Дударев

Вокмен готовит местную классику — лапшу на воке. Повара и другие сотрудники проходят ежедневный контроль температуры, те, кто с симптомами ОРВИ, отправляются домой. Фото: Владимир Дударев

Порции лапши в ожидании отправки на вок Фото: Владимир Дударев

Готовые к отправке клиентам заказы выставляют на барную стойку — отсюда их забирают доставщики. Фото: Иван Иванов

Перед получением заказа можно обработать руки антисептиком. Самовывоз обходится дешевле, клиент может забрать свой пакет в кафе со скидкой и получить в подарок напиток — горячий с имбирем или бутылочку домашнего лимонада. Но таких немного — за все время съемки мы остаёмся единственными посетителями заведения. В ожидании следующей доставки успеваем перекусить в машине. Как раз надо попробовать новое в меню — китайские «чебурята» с первой весенней колбой. Фото: Владимир Дударев

Ставшие привычными термосумки и терминалы используют для доставки блюд клиентам. Фото: Владимир Дударев

Отправляемся на заказ с Алексеем Степановым, хозяином заведения Фото: Владимир Дударев

Ситуация сложная, рассказывает по дороге Степанов: зал приносит заведению большую часть выручки, доставка — это лишь небольшая ее часть. Многие клиенты экономят, поэтому существенного роста заказов после введения режима самоизоляции не произошло. После закрытия зала, доля доставки выросла, но лишь процентов на 10-20% — этих объемов не достаточно, чтобы нормально функционировать. И это при том, что у «Дыхания вока», в отличие от многих других заведений, доставка была уже довольно давно, у чифаньки наработана своя постоянная лояльная аудитория, которая ценит и любит заведение. Что говорить тогда о тех, кто вводил доставку в пожарном порядке за несколько дней, и пытается сейчас отладить процессы. Фото: Владимир Дударев

Сокращений в сфере не избежать, уверен Алексей. Мелкий бизнес, занимающийся кофейнями, бургерными и прочими местами, формирующими повседневный быт горожан, не выживет без ежедневной выручки. А меры, которые обещают принять для его спасения, «пока и недостаточны, и уже опаздывают». Фото: Владимир Дударев

Нам везет — как выясняется, вместе с Алексеем мы доставляем заказ известному томскому иллюстратору Виталию Ивлеву, одному из наших героев! Рады все — клиент получает не только заказ, но и небольшое развлечение в режиме домашнего заточения, а мы — возможность снять весь процесс передачи еды получателю:) Фото: Владимир Дударев

Оплатить доставку можно не только с помощью карты курьеру — есть и онлайн-оплата прямо на сайте. Фото: Владимир Дударев

Алексей

Степанов владелец кафе китайской кухни «Дыхание вока» Как и в любые трудные времена, делай, что должно и будь, что будет. Снижай издержки, сохраняй качество, переживи кризис, сделай заново лучше — вот рецепт нашей кухни. Приятного аппетита!

Фото: Владимир Дударев

Текст: Елена Фаткулина

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