Гид для работодателя: Как обучить сотрудников 50+ и не разориться

3 марта 2020 / Партнерский материал

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Получить дополнительное образование в 50+, проще, чем может показаться. А главное — совершенно бесплатно. Причем, как для работника, так и для работодателя, отправляющего своего специалиста на обучение.

В первом совместном гиде с Департаментом труда и занятости населения рассказываем, что ждет работодателя, который намерен переобучить своего опытного работника по нацпроекту «Демография».

Для начала уточним: если человек уже состоит в трудовых отношениях, то он не может устроиться на бесплатное обучение через центр занятости сам, в процесс обязательно должен быть вовлечен работодатель. Организация может выбрать один из двух вариантов. При первом сценарии образовательный процесс настраивают специалисты центров занятости населения, при втором — работодатель полностью берет на себя все заботы об образовании работника и затем получает возврат потраченных средств (при соблюдении определенных условий).

Сегодня подробно рассказываем о первом варианте, а также делимся историями организаций, работники которых уже прошли такое переобучение.

Как выбрать?

Перечень образовательных программ, по которым предпенсионеры могут пройти переподготовку или повышение квалификации, включает 579 пунктов. От 3-D моделирования и вack-end разработки до эндоскопии и эффективной подготовки презентаций. Тут и рабочие специальности, и инженерные, и педагогические — практически все, что может заинтересовать как работодателя, так и самого работника.

Перечень образовательных учреждений также широк. Это могут быть любые организации, с которыми центр занятости населения заключает контракт на обучение сотрудников 50+. Например, в Томске образованием людей старше 50 лет целенаправленно занимаются ТГУ, ТПУ, ТУСУР. Кроме этого, работник может выезжать на обучение в другие города или учиться дистанционно.

Образовательную программу определяет кадровая служба предприятия: ей известен как уровень образования и квалификации работников, так и кадровые потребности организации. Кому-то нужно разряд повысить, кому-то квалификацию, кому-то дополнительное образование получить. Таким образом, образовательная траектория получается индивидуальной, а подход к обучению — персонализированным.

«В прошлом году у нас обучались сотрудники ЗКПД „ТДСК“, НПЦ „Полюс“, — рассказала заместитель директора ОГКУ „Центр занятости населения города Томска и Томского района“ Елена Ягина. — Они все учились в Томске. Профессии различные, ведь программы строятся под потребности работодателя. Допустим, у „Полюса“ много сотрудников с большим опытом и трудовым стажем, они обучались именно наставничеству в производственном процессе. Также мы учили охранников, портных, поваров; обучали клиентоориентированному общению работников учреждений соцзащиты, готовили ассистентов-помощников инвалидов и так далее».

Как составить?

Чтобы воспользоваться этими возможностями, работодателю необходимо обратиться в областной центр занятости населения и предоставить информацию о работниках, которые хотят пройти обучение.

«С работодателем мы заключаем соглашение, утверждаем с ним образовательную программу. Бывают случаи, когда сам работник предварительно обращается к нам и согласовывает это с работодателем, тогда мы сами выходим на службу управления персоналом и говорим, что такой-то работник хотел бы пройти обучение», — отметила Елена Ягина.

В соглашении указывается информация о будущих учениках (численность, должности, уровни подготовки). Причем с каждым работодателем специалисты службы занятости ведут индивидуальную работу.

«Работодатель говорит: „Я бы хотел научить этому, но не знаю, как называется“. Тогда мы начинаем работать с образовательными организациями. Мы высылаем „хотелки“ работодателя и нам предлагают образовательную программу. И тогда мы показываем программу работодателю, и он говорит: „Вот тут много, это бы сократить, краткосрочный курс нам больше подходит“. У нас образовательные организации очень гибкие, особенно ТГУ, им большое спасибо, они несколько программ дополнительно разработали под заявки работодателей», — рассказала замдиректора центра занятости.

Как проходит?

После этого работники также обращаются в Центр занятости с заявлением о направлении на обучение и небольшим пакетом документов. Принести нужно паспорт и все имеющиеся «корочки» (документы об образовании и повышении квалификации). Затем между Центром и работниками заключается договор о профессиональном обучении и последние получают направление на курсы. Если обучение должно проходить в другом городе, то работник может рассчитывать на суточные и компенсацию проезда и аренды жилья.

Еще один важный момент в соглашении — работодатель обязуется не увольнять обученного работника в течение года после прохождения образовательных курсов.

«Это чтобы не напрасно были потрачены деньги государства, чтобы обезопасить человека от потери работы», — объясняет Елена Ягина.

Когда начинаются курсы, которые могут продлиться до трех месяцев, работодатель может расслабиться и на время забыть об обучающемся работнике. За его посещаемостью будут следить специалисты Центра занятости.

«У нас для контроля существуют графики проверок. Мы выезжаем в учебные заведения, присутствуем на занятиях, даем анкеты обратной связи, которые заполняют учащиеся. Если есть проблемы — решаем их с учебным заведением», — отмечает Елена Ягина.

В конце обучения работники сдают экзамены, получают дипломы или удостоверения, и с новыми силами и знаниями возвращаются на предприятие.

«Первоначально многие работодатели не очень охотно шли на переобучение своих сотрудников предпенсионного возраста. Мы их уговаривали, были отраслевые встречи на площадке ТГУ. Те, кто согласился, — я думаю, что не пожалели, и в этом году они готовы снова обучать специалистов», — добавила Елена Ягина.

Опыт и новые компетенции

О собственном опыте взаимодействия с департаментом труда и занятости нам рассказали представители двух разных организаций: детского сада «Монтессори» и завода крупнопанельного домостроения ТДСК. Они отправили своих сотрудников предпенсионного возраста на курсы повышения квалификации и не пожалели об этом.

Мнение Елена Полежаева Заведующая МБДОУ №4 «Монтессори» г.Томска

Мнение Мария Мальцева Завод крупнопанельного домостроения ТДСК, кадровая служба

Текст: Егор Хворенков

Иллюстрации: Томский Обзор, ru.freepik.com

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