Афиша Томска.

Выходные: 22 и 23 февраля 2020 года

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

В эти выходные томичей ждет ZООбарахолка, вечеринка в честь 23 февраля, танцы, песни, встреча с психологом и презентация нового сингла декадентского электронного проекта.

Подробности — в нашей афише.

Юбилейная ZООбарахолка

Посетители смогут приобрести украшения, подарки, книги, игрушки, сувениры, предметы интерьера, косметику, сумки, канцелярию, посуду, аксессуары (в том числе ручной работы), зоотовары, товары для спорта и отдыха и многое другое.

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Когда и где: 22 и 23 февраля.

Время и стоимость билетов: 12:00 — 20:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Спектакль «Концерт для куклы с оркестром»

Куклы могут все! И даже — больше!

Перчаточные и пальчиковые, тростевые и паркетные, марионетки и тантамарески — каких кукол тут только нет! Они исполняют легендарные джазовые, поп- и рок- хиты под аккомпанемент кукольного оркестра, отбивают чечетку и соединяются в страстном танго, выполняют сложнейшие балетные па, исполняют оперные партии и пробуют себя в различных драматических амплуа.

Благодаря им, зрители узнают все тонкости исполнительского искусства и его «подводные камни», заглянут за кулисы и откроют для себя магию притяжения легендарной рок-группы The Rolling Stones.

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Когда и где: 22 февраля в театре «Скоморох».

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 16+.

Мастер-класс «Подарок для настоящего мужчины»

Тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа, помощницей и защитницей, обрядовым символом и залогом семейного счастья. В старину кукол делали из разных материалов: травы, соломы, лыка, веточек, палочек, лоскутков старой ткани. Но кроме кукол из лоскутков ткани делались и разные игрушки в виде зайчиков, птичек, козочек или лошадок, с которыми ребёнок просто играл. Такая игрушка была и верным другом, и оберегом.

На мастер-класс в Музее истории Томска ждут не только мальчишек, но и девчонок, чтобы вместе сделать подарок для пап и дедушек. Ведь еще предки считали, что лошадка привлекает в дом счастье, удачу и процветание, а ещё лошадка — это символ Томска.

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Когда и где: 22 февраля в Музее истории Томска.

Время и стоимость билетов: 13:00, 150 рублей.

Аудитория: 6+.

Вечеринка в честь Дня защитника Отечества

Три танцевальных вечера с зажигательной командой REMAKE. Праздничная программа с сюрпризами от партнёров и харизматичным Юрием Прошутинским.

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Когда и где: 21, 22 и 23 февраля.

Время и стоимость билетов: 20:00, 300 рублей.

Аудитория: 18+.

Концерт «Танцы на ТНТ. Новое поколение»

Гостей ждет разнообразие танцевальных жанров. Дерзкое трио Drama Kings — Марк Куклин, Саша Крупельницкий и Алексей Волков, невероятно сильные и одновременно изящные Вова Раков и Алина Кобиляк, мощная Диляра, усердный и непреклонный Тагир, бурные и стремительные Аня Тарасенко, Маша Дружинина, Даша Волкова, харизматичный Герман Ромазанов, и, конечно, победитель сезона — Кирилл Цыганов.

Участники проекта представят не только полюбившиеся номера, но и абсолютно новые постановки. Кроме того, все номера будут сопровождаться уникальным графическим контентом, выведенным на большие экраны. Яркие костюмы, смелые образы и неподдельные эмоции — именно такой феерией действа и звука станет концертное шоу.

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Когда и где: 23 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 1000 — 2500 рублей.

Аудитория: 6+.

Ансамбль «Сулико» с программой «О чем поют мужчины»

В программе концерта ансамбля «Сулико» — «О чем поют грузины» песни из репертуара легендарного ВИА «Орэра»: «Тбилисо», «Тополя», «А где мне взять такую песню», «Берёзы». Песни грузинских, российских и советских авторов, которые давно вошли в золотой фонд эстрады: «Арго», «Три года ты мне снилась», «Любимые глаза», «Есть только миг», «Как много девушек хороших», «Страна цветов», «Как молоды мы были», «Цоцхали вар» и многие другие. Все эти песни, как и народные баллады в акапельном исполнении, прозвучат в лучших традициях уникального грузинского многоголосия.

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Когда и где: 24 февраля в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1900 рублей.

Аудитория: 6+.

Встреча с психологом «Дети и родители: от привязанности к сепарации»

На предстоящей встрече психолог расскажет о том, как поставить ребенка на ноги и не потерять его любовь на всю жизнь, как научить его быть самостоятельным и научиться самому быть доверяющим и расслабленным родителем.

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Когда и где: 24 февраля в коворкинге «Точка кипения».

Время и стоимость билетов: 19:00, вход свободный.

Аудитория: 18+.

Мастер-шоу на гончарном круге Андрея Салтана

Лучший гончар Томска — Андрей Салтан — проведёт мастер-шоу на гончарном круге.

Андрей Салтан занимается старинным ремеслом больше 15 лет (сувенирной, интерьерной, ландшафтной и другими видами керамики). Для своих изделий использует местную, томскую красную глину. Особо любимо им традиционное славянское гончарное ремесло.

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Когда и где: 24 февраля в Первом музее славянской мифологии.

Время и стоимость билетов: 14:00, 220 — 250 рублей.

Аудитория: 6+.

Презентация сингла проекта «Звёзды»

Презентация нового сингла декадентского электронного проекта «Звёзды». После концерта — вечеринка «Готическое диско».

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Когда и где: 23 февраля в пространстве Flat.

Время и стоимость билетов: 19:00, 200 — 300 рублей.

Аудитория: 18+.

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