Талантливые профессионалы и глобальные изменения: в ТГУ вновь открылась Зимняя школа

20 февраля 2020 / Партнерский материал

В понедельник, 17 февраля в Томском госуниверситете в третий раз открылась Зимняя школа, проходящая в рамках олимпиады «Я — профессионал». Второй год подряд темой мероприятия стало «Качество жизни: глобальные изменения».

В течение нескольких дней на базе вуза для лучших студентов со всей страны пройдет серия лекций и мастер-классов. На этот раз в школу ТГУ попали 160 участников олимпиады из 69 вузов 35 регионов — от Калининграда до Владивостока. Старейший вуз Сибири вновь стал центром притяжения талантливых студентов со всей страны.

Снова в школу

Студенческая олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Талантливые ребята, готовые принять в ней участие, могут попробовать свои силы в одном из 68 тематических направлений. Победители олимпиады определяются в несколько этапов. Для начала, участники проходят через отборочные испытания. Затем — очный этап, в ходе которого студенты решают задачи, составленные для них в тесном сотрудничестве с ключевыми промышленными партнерами проекта «Я — профессионал».

В рамках проекта параллельно проводятся Зимние школы для талантливой молодежи. Темой томской школы в этом году стало «Качество жизни: глобальные изменения». В ходе занятий речь, конечно, пойдет о будущем: тенденциях развертывания глобальной эволюции цивилизации, обеспечении лучшего качества жизни, последних разработках в геологии, экологии, биотехнологиях и психологии.

«Олимпиада, как и школы, проводится уже третий год, и количество направлений внутри нее ежегодно растет — как и количество участников. Для студентов этот формат оказался очень привлекательным. Они имеют возможность реализовать себя, пообщаться с серьезными промышленными партнерами, выбрать свою будущую специальность более осознанно», — подчеркнул на открытии мероприятия проректор по образовательной деятельности ТГУ Евгений Луков.

Он также отметил важность формирования сегодня гибких профессиональных навыков — тех самых «софт скиллс», о которых так много говорят применительно к образованию будущих специалистов. Именно их и позволяют прокачать олимпиада и Зимняя школа. Участники получают опыт интенсивной командной работы, совместного решения нестандартных задач и развивают компетенции, связанные с персональным личностным ростом.

«Возможность пообщаться с ровесниками-студентами из разных городов, умение создать совместный проект и просто провести очень интересно время в рамках школы даже важнее, чем возможность профессионального роста», — заключил Евгений Луков.

ТГУ и все-все-все

Традиционно Томский госуниверситет на свою Зимнюю школу набирал участников олимпиады по направлениям «Геология», «Биотехнология», «Экология» и «Психология». Однако в этом году подобные ограничения были сняты. Изменения коснулись и принципов образовательного процесса в Зимней школе ТГУ: лекции от промышленных партнеров и представителей вуза никуда не делись, а вот практический компонент стал более практикоориентированным.



«Принципиальным отличием практического блока является то, что в этом году его задания сформировали на основе реальных кейсов компаний. В прошлом году сами ребята придумывали идею проекта, составляли его и предлагали работодателю. В этом году они работали над проектами, связанными с решенными или нерешенными задачами компаний. В течение 4 дней вместе с модераторами, представителями отрасли, они ищут варианты решений и затем предлагают их компаниям», — отметила начальник отдела профориентации и работы с регионами Управления нового набора ТГУ Анна Коршунова.

Студенты-геологи будут решать вопросы с определением перспективных зон добычи полезных ископаемых, биотехнологи изучат возможные пути переработки отходов. Экологам предстоит разобраться с тем, как компаниями адаптировать производство в соответствии с природоохранными требованиями. Психологи подумают над внедрением искусственного интеллекта в процесс реабилитации.

При этом ребятам предстоит не просто предложить идею потенциальным работодателям, но и просчитать её экономику. А затем «продать» свой проект одному из партнеров, среди которых АО «Росгеология», ГК «Detech», ООО «Дарвин», ООО «Газпром трансгаз Томск», Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа, ООО «Казцинк» (Казахстан). Именно с их кейсами предстоит поработать участникам школы.

Такой подход неслучаен. ТГУ выполняет одну из ключевых задач, стоящих перед современными вузами — сокращение дистанции между образовательным процессом и его практическим применением на практике.

«Как нам представляется, сейчас индустрия, наши партнеры, нуждаются в кадрах, которые соответствуют новым вызовам. ТГУ — одна из таких площадок, куда промышленники могут обратиться и найти тех сотрудников, которые нужны им сейчас. С другой стороны, олимпиада и Зимняя школа — это всегда конкурс, возможность ребятам показать себя. А работодателям посмотреть — не по портфолио или по количественным показателям, а именно по тому, как человек выступает, держится, — поясняет Евгений Луков. — В прошлом году я работал на Зимней школе. И обратил внимание: те студенты, которые брали на себя инициативу выступить от группы — а это всегда очень непросто, перед двумя-тремя десятками человек — и те, у кого это получалось, тут же получали предложения от работодателей на стажировку. Соответственно, те возможности, которые дает подобный формат работы, я думаю, используют и студенты — для того, чтобы реализоваться, и работодатели — чтобы найти качественные кадры».

Заинтересованность молодых людей в таких форматах саморазвития, как участие в олимпиаде «Я — профессионал» и приуроченной к ней Зимней школе, растет. В этом году в проекте свои силы решили попробовать рекордные 675 239 студентов, что почти на 30% больше, чем годом ранее. В заключительный этап успешно прошли 27 385 участников. Победители будут объявлены в конце марта. Медалисты олимпиады получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании, а также крупные денежные премии — от 100 до 300 тыс. рублей.

Магнит для талантов

Проведение Зимней школы помогает ТГУ в решении еще одной ключевой для любого вуза задачи — привлечении талантливой молодежи со всей страны.

«Как ведущий вуз, ТГУ заинтересован, чтобы в его стенах обучались талантливые ребята, которые приносил славу университету в том числе, — отмечает Анна Коршунова. — Для нас очень важно, когда интерес к Томскому госуниверситету проявляют студенты других регионов. Здесь же студенты могут не только принять участие в программе, но и познакомиться с ТГУ, а потом в него поступить. Такие случаи уже не редкость».

Александр

Чумаков Пермский государственный национально-исследовательский университет, 4 курс, направление геология В прошлом году я уже приезжал в Томск - мне понравилось! Решил повторить опыт. В прошлом году в приоритете у меня была олимпиада, я стал ее призером. Поэтому в этом году решил больше внимания уделить именно Зимней школе. Она очень хорошо организована - участники, организаторы, волонтеры всегда готовы помочь, можно с любым вопросом обратиться. Результат участия в мероприятиях олимпиады - очень много знакомств. С прошлого года у меня остались хорошие друзья, которые в течение года приезжали ко мне, к кому-то я отправлялся. Сейчас я рассчитываю на еще большее количество знакомств, на продуктивную работу, на, возможно, поиск потенциальных работодателей. В будущем я хочу больше заниматься научной деятельностью, нежели производственной - хотя наука на производстве очень распространена. Но я планирую пойти в магистратуру, аспирантуру и далее.

Татьяна

Шварц Ярославский государственный педагогический университет им.К.Д.Ушинского, 4 курс Я приехала на Зимнюю школу по направлению «Психология». Год назад я случайно узнала об олимпиаде «Я - профессионал» из соцсетей и решила в ней поучаствовать. Наткнулась на Зимние школы, в том числе и на «Качество жизни, глобальные изменения». Решила попробовать написать мотивационное письмо, прошла, но съездить не удалось - так сложились обстоятельства, хотя я и понимала, что буду очень сильно жалеть. Поэтому в этом году я возможность не упустила. И не разочарована - у меня уже море впечатлений, новых знакомств и всего интересного! По итогам школы я надеюсь получить большой объем практических новых и неожиданных знаний, которые действительно помогут изменить качество жизни человека. А еще хочется зарядиться позитивом и мотивацией - чтобы меня хватило в режиме «энергетика», с новыми силами, поработать весь дальнейший год, до следующего приезда сюда.

Помимо лекций, мастер-классов и практических заданий участников Зимней школы ждет в Томске насыщенная программа: знакомство с университетом, экскурсии по городу, деловые игры, когнитивные вечера и развлекательные импровизационные шоу.

Как показывает опыт ТГУ, возможность такого нетворкинга между участниками олимпиады, университетом и городом крайне важна - именно она привлекает в дальнейшем в Томск талантливых людей со всей страны.

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: