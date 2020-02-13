"Зеленые встречи": В Томске обсудили проблемы озеленения города

13 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Пушкарева

На минувшей неделе в Томске состоялся круглый стол Клуба активных горожан «Зеленые встречи», посвященный вопросам озеленения города.

Собравшиеся в Российско-немецком доме представители администрации, общественности, предпринимательского сообщества и эксперты из ТГУ и Ландшафтного клуба обсудили ряд проблем, мешающих обустройству зеленых пространств в городе.

О том, что не так с озеленением и что с этим предлагают делать специалисты-ландшафтники — в нашем материале.

Сажать корнями вниз

Предполагалось, что встречу откроет выступление начальника Департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска Сергея Аушева, посвященное планам по озеленению города на ближайшие несколько лет. Однако вместо него на собрание пришла его заместитель Наталья Цветкова. Большая часть ее доклада, вопреки ожиданиям собравшихся, была посвящена тому, где и как правильно высаживать деревья и кустарники. Также она рассказала о мероприятиях по озеленению, которые проводит городская администрация.

«В Томске, как и в любом городе, есть достаточно проблем с озеленением и благоустройством, общественными пространствами и есть много путей их решения. Начну с акций по оезеленению Томска, которые проводит администрация Томска на протяжении 6 лет. Каждую весну и осень мы организуем акции, проводим цикл субботников, на которых приглашаем жителей озеленять скверы и парки, и через районные администрации выдаем саженцы для озеленения дворовых территорий, общественных пространств», — рассказала Наталья Цветкова.

Также она говорила о том, какие ошибки не стоит совершать жителям при озеленении дворовой территории. Так, деревья и кустарники необходимо сажать в 5 метрах от жилых домов, чтобы их корневые системы не рушили фундамент, а ветки не ломали окна. Не нужно сажать деревья во всех возможных свободных пространствах. Велик риск того, что в результате могут пострадать подземные коммуникации, что в дальнейшем может привести к аварии и сносу зеленых насаждений. Также Наталья Цветкова рекомендовала собравшимся отказаться от посадки крупномерных деревьев — ив, тополей, дубов. Также она рассказала, как правильно сажать саженцы и ухаживать за ними.

В конце выступления Наталья Цветкова поделилась планами городской администрации по озеленению городских улиц. По ее словам, приоритет в работе будет отдан малоозелененным районам: Каштаку, Иркутскому тракту и другим. В этом году продолжится озеленение общественных пространств, созданных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Что такое газон?

Далее перед участниками «Зеленой встречи» выступила Дендролог центра развития городской среды Томской области Марьяна Ильина. Она рассказала о том, что такое газон и какие газоны на самом деле нужны городу. Выступление Марьяны Ильиной вызвало дискуссию насчет необходимости уборки опавшей листы во время субботников. С одной стороны, они являются естественным удобрением и улучшают травяной покров, но, в тоже время, в листве скапливается большое количество вредных выхлопных газов, которые наоборот, ухудшают почву. Эксперты долго спорили и так и не пришли к единому мнению.

Многие томичи жалуются на несоблюдение правил дорожного движения и использовании площадок для газона в качестве парковочных мест. За год поступает около 30 тысяч жалоб на оставленные в неположенном месте машины. Для решения этой проблемы планируется установка высоких бордюров, ограничивающих возможность заезда на газон. Всех граждан призывают фиксировать нарушение правил ПДД и присылать доказательства в соответствующие структуры.

Проблемы озеленения

Также о своем видении комплексных проблем озеленения рассказала кандидат биологических наук, руководитель Томского ландшафтного клуба, инженер садово-паркового и ландшафтного строительства, доцент ТГУ Лариса Куровская.

Она отметила, что основная часть зеленых пространств города сконцентрирована по периметру Томска, тогда как в спальных районах — Каштак, Иркутский тракт — зелени существенно меньше.

«Очень серьезная проблема нашего города, что жители живут на Иркутском тракте, на Каштаке, на пр.Фрунзе и выезжают отдыхать в центр. Это пробки. Зона отдыха должна быть в пешей доступности», — отметила Лариса Куровская.

По ее словам, еще одна серьезная проблема — озеленение новых микрорайонов, при сдаче которых застройщики высаживают минимальное количество растений, за которыми потом никто не ухаживает.

«Конечно, они ориентируются на то, что рядом примыкают зеленые массивы, созданные нашими дедами-отцами, но современное поколение тоже должно вносить вклад и создавать комфортную зону для отдыха, для жизни, чтобы и шумозащита и пылезащита была, — отмечает Лариса Куровская. — При сдаче объектов, они оцениваются по минимальным нормативам — как правило, это газон и саженцы-прутики. Потом объект сдан, а кто за растениями будет ухаживать — непонятно. У меня подруга в Зеленых горках живет, хотела сама посадить дерево. Вышла, воткнула лопату, чуть не отлетела вместе с ней, потому что под этим газоном - строительный мусор, присыпанный земелькой. Люди сами не имеют возможности посадить растения при желании».

Кроме того, она представила типовые проблемы озеленения Томска глазами горожанина. Среди них:

город выглядит неухоженно;

старые деревья вырубаются, новые высаживаются молодыми прутиками;

непонятно, по какому принципу ландшафтная комиссия принимает решения;

непонятны критерии аварийности деревьев для принятия решения сносить или не сносить;

обрезка деревьев, которая уродует;

непонятно, кто регламентирует высоту спила дерева;

непонятно, как распределяется бюджет на озеленение;

почему на крупные деревья нет денег в бюджете, а на однолетники есть;

отсутствие систематического ухода за молодыми деревьями и кустарниками;

много засохших деревьев, которые не украшают город;

отсутствует организованная работа с жителями города для их мотивации благоустройства, озеленения своих дворов.

С точки зрение специалистов проблемы в городском озеленении выглядят немного иначе:

отсутствует механизм, позволяющий жителям с активной гражданской позицией иметь доступ к информации, принимать участие в проектах озеленения и контроле качества работ по посадке, уходу, сносу насаждений;

часто утвержденные проекты вызывают у горожан массу вопросов, негативную реакцию. При этом сами жители не имеют достаточно ресурсов, чтобы предложить альтернативные проекты лучшего качества;

пассивность собственников в отношении повышения качества озеленения своих территорий, включая жилые дворы;

спонсоры могут преобразовывать отдельные участки города по своему усмотрению. Они вкладывают деньги, разрабатывают проект, закупают саженцы, вкладываются в благоустройство и жители не всегда это принимают;

акции — это не всегда хорошо. Администрация предоставляет саженцы жителями. Деревья высаживают и забывают о них, хотя им нужен систематический уход;

отсутствие финансирования на разработку региональной нормативной документации, чтобы у администрации города были эффективные инструменты управления;

отсутствие финансирования на проведение паспортизации, инвентаризации объектов озеленение и разработку планов реконструкции уличного и внутриквартального озеленения;

отсутствие финансирования и непривлечение специальных ландшафтных организаций для обеспечения правильного профессионального ухода.

Последнее Лариса обозначает, как всероссийскую проблему: «Кто выигрывает тендер по минимальной цене? Профессионалы за такие деньги не работают и не всегда владеют информацией, что был объявлен конкурс и кто в нем участвует. Нужно как-то тоже продумывать, чтобы специалистов привлекать к уходу за насаждениями и посадкам».

Кроме того, она отмечает:

нет системного механизма согласованного рассмотрения, утверждения, контроля предлагаемых проектных решений;

при выделении финансирования, в основном, дается приоритет благоустройству и озеленению центральных скверов, Губернаторского квартала;

недостаточно кадровых, финансовых и временных ресурсов у Администрации Томска. Нет ни времени, ни сотрудников, ни понятных регламентов, нормативной документации, на что можно опираться. Это одна из основных проблем, которые требуют решения;

подавляющее большинство жителей имеют пассивную гражданскую позицию. Их личное пространство ограничено пределами квартиры, гаража, дачи;

вандализм.

«У меня одна дипломница проводила исследование в сквере около Драмтеатра. Говорит: „Смотрю, бабушка в розарии режет букет роз. Я ней подхожу — а что вы делаете? Она — я вчера 60 штук продала, сегодня побольше планирую продать“. Опять же, многолетники. Если что-то хорошее, красивое, устойчивое, которое не требует ухода, высадить — выкопают и утащат к себе на дачу. Проблема вандализма тоже стоит», — отметила Лариса Куровская.

Резолюция

В итоге участники встречи согласовали резолюцию и обратились с ней к Администрации Томска. В документе горожане обозначили основные вопросы :

1. Обеспечить прозрачность деятельности Ландшафтной комиссии (публиковать анонсы заседаний и решения). 2. При формировании бюджета на озеленение:- отдавать предпочтение посадке новых крупномерных деревьев, высаживать больше многолетних растений (кустарников, многолетних трав), а не однолетних; 3. Предусмотреть финансирование на актуализацию нормативной базы и проведение следующих работ: - проведение инвентаризации городских насаждений; - разработка плана работы по замене старых насаждений с учётом результатов инвентаризации; - разработка регламента обрезки деревьев с системой штрафов за несоблюдение правил; - разработка и реализация плана по удалению засохших деревьев и пней в городе; - разработка регламента проведения работ по обрезке для предотвращения дальнейшего нанесения ущерба качеству зеленых насаждений города; - разработка мер по поддержке производителей стандартных саженцев древесных и кустарниковых растений для обеспечения потребностей города. 4. Реализацию планов по озеленению Томска на предстоящий год обсуждать публично с участием горожан. 5. Рассмотреть и утвердить предложения Клуба активных горожан по участию жителей города в следующих мероприятиях: - создание и уход за высаженными молодыми деревьями и кустарниками; - в подеревном учёте древесных и кустарниковых насаждений города с картированием и созданием онлайн базы данных для учета зеленых насаждений Томска; - содействие продвижению идеи «Зеленого Томска» по озеленению жителями города своих дворов и улиц. 6. Рассмотреть и утвердить предложения Томского ландшафтного клуба по просветительской работе с жителями города для повышения комфортности и улучшения качества озеленения дворовых пространств.

Текст: Елизавета Пушкарева, Егор Хворенков

Фото: Елизавета Пушкарева

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