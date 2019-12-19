Стрит-арт — это любовь к городам. 10 лет фестивалю STENOGRAFFIA

19 декабря 2019 / Партнерский материал / Фото: пресс-служба «Газпром нефти». "Родная земля", Муравленко, Дамир Бозик, 2019

Сегодня уличное искусство переживает реинкарнацию и оказывается удивительно актуальным, это год за годом доказывает фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA.

В 2019 году крупнейший в России стрит-арт фестиваль, проходящий при поддержке программы «Родные города» компании «Газпром нефть», празднует десятилетие.

Нет невозможного

Dispersion #5, Артем Стефанов, Екатеринбург Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

За 10 лет художники, участвующие в фестивале STENOGRAFFIA, доказали: нет ничего невозможного. Они создали первый арт-объект за Полярным кругом и первое граффити для незрячих, собрали уникальный робот-принтер, который рисовал по эскизу нейросети, и превратили сотни обычных зданий в новые достопримечательности. Всего к STENOGRAFFIA оказались причастны почти 300 уличных художников из 15 стран мира: кроме России, были участники из Испании, Италии, Германии, Великобритании, Бразилии и других стран. Они преобразили больше 500 зданий в 13 городах и населенных пунктах.

Работы помогли подчеркнуть уникальность регионов. Граффити из Ханты-Мансийска легко узнать по тематике — по мотивам фольклора коренных народов Севера. В Оренбурге любят космос — гордятся, что здесь учился Юрий Гагарин.

"Псёрфинг", SPEKTR, поселок Каменный Мыс, 2019 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Начинался фестиваль в Екатеринбурге. За пределы города он вышел в 2015 году, тогда произведения уличного искусства стали появляться в 7 городах. В 2019 году STENOGRAFFIA охватила уже 13 городов.

Любители цифр подсчитали, что художники фестиваля проехали по городам почти 120 тыс. км и покрыли рисунками больше 35 тыс квадратных метров. Их работы могут увидеть больше 9 млн человек.

Выйти на новый уровень фестивалю помогла поддержка программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», одной из наиболее успешных и известных инициатив российского бизнеса в области развития территорий. Программа поддерживает культуру и спорт, вкладывает ресурсы в городскую инфраструктуру, помогает молодым талантам, а также инициативным гражданам, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему – в том числе и талантливым художникам.

"Мохнатые соседи", группа "Крепкий палец", Новый порт, 2019 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Такое сотрудничество неудивительно. «Родные города — программа, которая стремится сделать жизнь людей ярче и комфортнее, даже если они живут далеко от столицы, — объясняет Ирина Скобелева, начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Восток». — Стрит-арт — способ достичь этой цели эффективно и доступно. Арт-объекты, которые рождаются благодаря фестивалю, впечатляют своей красотой и фантазией художников.

Еще одной особенностью десятого фестиваля стала цифровая выставка STENOGRAFFIA X, прошедшая в Санкт-Петербурге. Мультимедиа-экспозиция объединила самые яркие работы, рекорды и достижения фестиваля за 10 лет в современном и интерактивном формате.

Благодаря сочетанию цифровых технологий и искусства организаторы эффектно представили работы фестиваля из самых разных уголков страны, а также показали, как стрит-арт меняет жизнь городов в положительную сторону, украшая их и поднимая настроение жителям.

Больше, чем красивая картинка

«Желтый тюльпан» (SPEKTR, 2019) Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Какие арт-объекты создают на STENOGRAFFIA? Темы и визуальные решения разные. Один из важных источников вдохновения для уличных художников — природа. Такие работы и радуют глаз, и помогают привлечь внимание к экологическим вопросам.

«Гербарий», SPEKTR, город Ноябрьск, 2019 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

К примеру, «Желтый тюльпан» в Оренбурге с эффектным цветком и бабочками-мнемозинами напоминает, насколько природа важна для становления ребенка. А красочный «Гербарий», возникший в Ноябрьске — не просто симпатичный летний рисунок. На здании изображена коллекция засушенных растений, находящихся в Красной книге Ямала. Так ненавязчиво «Гербарий» привлекает внимание к вопросам сохранения экосистемы края. «Теплообмен», появившийся в Тазовском — своеобразный собирательный образ северной природы, холодной, но согревающей теплом изнутри, с переливами северного сияния.

«Теплообмен», Мария Рудаковская, поселок Тазовский, 2019 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Иногда работы помогают привлечь внимание к зданию. Так, в Екатеринбурге команда Rainessence (Мария Хардикова и Вячеслав Белов) создали «Стену Ангелов». Она подчеркнула эстетику фактурных стен, идеально подходящих для создания произведений высокого искусства. Даже для такого высокого, как барельеф Донателло «Танцующие ангелочки», который лег в основу нового арт-объекта.

"Мета-супрематический крест" , Покрас Лампас, Екатеринбург, 2019 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Самым крупным и известным арт-объектом юбилейного фестиваля стал екатеринбургский «Мета-супрематический крест» известного художника Покраса Лампаса, основателя направления «каллиграфутуризм». Каждая буква в нем превосходит по габаритам автомобиль! В каллиграфическую роспись площадью почти 7 тыс. квадратных метров «зашита» цитата манифеста Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Снимайте же скорее с себя огрубевшую кожу столетий, чтобы вам легче было догнать нас. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Вы в сетях горизонта, как рыбы! Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу!».

3D-иллюзии как новый жанр стрит-арта

«Четыре плоскости под разными углами», SPEKTR, Томск, 2017 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В Томск STENOGRAFFIA добралась в 2017 году. Первым арт-объектом, созданным здесь благодаря фестивалю, стали «Четыре плоскости под разными углами» от команды SPEKTR в новом жанре «мокьютектура». Термин придумали сами художники: он обозначает особый жанр 3D-изображений. Такие рисунки наносят на голых стенах, они выглядят как элементы архитектуры, но на самом деле ими не являются – это всего лишь иллюзия.

В «мокьютектурную» серию также вошли омские «Девять призм», появившиеся в 2017 году. На здании Сибирского казачьего института технологий и управления появился монохромный объемный рисунок, состоящий из 9 призм, вписанных в плоскость здания. Он стал символическим приглашением к изучению удивительной архитектуры советского модернизма, множество примеров которой представлено в Омске.

Бетонное эхо, SPEKTR, Омск, 2019 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Архитектурно-графические эксперименты продолжили в Екатеринбурге в 2018 году работой «Серознаменная группа». Этот арт-объект стал данью уважению совмоду (советскому модернизму), так художники выразили надежду, что революционные идеи авангарда вернутся в Екатеринбург.

В нынешнем году художники SPEKTR продолжили создавать иллюзии на бетонных стенах в Омске. «Бетонное эхо», радиальные волны от падающей капли воды, появились на здании бассейна «Пингвин».

«Сибирские джунгли» и «Свет науки»

«Сибирские джунгли», Данил Шмелев, 2017 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Но вернемся к томским арт-объектам. Разнообразить вид улиц города стремится работа Данила Шмелева «Сибирские джунгли». В 2017 году непримечательная грязно-зеленая будка, облепленная объявлениями и баннерами, стала ослепительно белой. На ней появилось два нарисованных окна, схожих с настоящими. Сквозь окна выбиваются листья тропических пальм, из-за чего кажется, будто внутри постройки спрятан настоящий 3D-телепорт в жаркие тропики.

«Свет науки», SPEKTR, 2018 Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

Конечно, художники не могли игнорировать студенческую сущность города. В 2018 году STENOGRAFFIA к началу учебного года подарила городу работу «Свет науки». Трехэтажное здание на Никитина, 8А, давно обнесенное забором, превратили в поле битвы света и темноты! «Свет науки» символизирует небесный супергерой, проходящий сквозь окна и двери, отвоевывая у темноты новые пространства. Так свет стал маяком для всех ищущих, стремящихся к знаниям.

В 2019 году фестиваль в Томске вышел на новый уровень:

Этот год для STENOGRAFFIA в Томске был самым ярким! — говорит Илья Харебин, куратор проекта Стенография в Томске. — Появилось две крупных работы в области — мы раскрасили стену районного дома культуры в Каргаске и затрибунное пространство на стадионе в Парабели. Таких уникальных объектов не было и в Томске, а создать подобное в районах — настоящее событие! Арт-объекты кардинально преобразили здания районных центров севера Томской области. Мимо них не пройдешь — они немедленно притягивают взгляд, их хочется рассматривать. Удивительно, как меняется восприятие не только самого здания, но и всей прилегающей территории – люди загораются идеей творить и менять реальность вокруг себя к лучшему.

Также в 2019 году STENOGRAFFIA поддержала празднование Дня томича.

Фестиваль STENOGRAFFIA в 2019 году в Томске Фото: Владимир Дударев

Работы на Ново-Соборной площади начались за день до праздника. Московский художник Максим Поторженов ночью перед праздником создал 3D-фотозону с огромным динозавром трицератопсом! Уже непосредственно в день праздника установили четыре двухметровых белых куба, которые превращали в арт-объекты уже на глазах у зрителей. К вечеру на поверхностях кубов появились мопс, рыбы и птицы, с которыми также фотографировались сотни горожан.

Чего ждать от следующей STENOGRAFFIA, пока неизвестно. Но ясно, что она снова станет для Томска и области по-настоящему ярким событием.

Текст: Мария Симонова

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