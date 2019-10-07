Спасенная коллекция ректора Сапожникова. В Томске открылась выставка фотографий учёного-исследователя конца XIX века

7 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Максим Елизаров

Дважды ректор Томского Императорского Университета Василий Сапожников в своих научных экспедициях по Алтаю, Центральной Азии и Семиречью снял огромное фотографий.

Но к сегодняшнему дню из сделанных им за жизнь 10 000 фотопластинок и около 1 000 цветных диапозитивов из-за хранения в плохих условиях сохранилось только 4 000 единиц коллекции. Не так давно эти фотопластинки были найдены двумя учёными ТГУ фактически на свалке.

В начале октября в Томске открылась выставка, на которой представлены 80 оцифрованных и распечатанных фотографий, созданных Сапожниковым в конце XIX-начале XX века. Организовали экспозицию фотограф Михаил Дронов, художник Сергей Павский и руководитель галереи «Томские узоры» Светлана Павская.

Светлана Павская, Сергей Кулижский и Михаил Дронов Фото: Максим Елизаров

- В 1924 году коллекция была передана в библиотеку ТГУ, однако её никто не мог взять себе в архив. Учёные-энтузиасты передавали пластинки из рук в руки. Огромная коллекция хранилась в очень плохих условиях: эмульсия пропадала, некоторые фотопластинки оказались побитые. Грязь, мусор, влажность – это всё отрицательно сказалось на качестве. В конечном счёте, коллекцию нашли на свалке учёные Бородавко и Душкин. Они буквально за 2 года они всё оцифровали. Получилось 4000 фотографии, - рассказал на открытии выставки Михаил Дронов.

Он также добавил, что коллекцию пластин передали в руки архива библиотеки ТГУ. В данный момент их сотрудники начинают систематизацию и более качественную оцифровку. Информацию подтвердил проректор ТГУ Сергей Кулижский, который посетил открытие выставки.

- Учёные-энтузиасты сделали то, что сегодня мы можем видеть, чем можем любоваться и, мне кажется, что мы можем изучать. Дело в том, что такие вещи, как фиксация фактов, со временем становятся только ценнее. И эти фотографии являются крайне важным материалом не только для профессионалов в естественнонаучном направлении, но и для историков, этнологов, антропологов, - считает Сергей Кулижский.

На открытии выставки также представили трейлер короткометражного художественного фильма об учёном-исследователе. Режиссер фильма - томский видеограф Александр Шапошников, который, как и Сапожников, часто путешествует по Алтаю. По его словам, сценарий для короткометражки написали в январе, сейчас команда готовится к съёмкам и собирается объявить краундфандинговую компанию.

- Мы хотим представить его вестерновским героем. А главный актёр, который играет Сапожникова, - это его копия. Его тесть – профессор ТГУ, гляциолог, ученик Сапожникова. Всё сошлось! - рассказывает Шапошников.

Томский видеограф Александр Шапошников Фото: Максим Елизаров

По словам Татьяны Мартыновой, сотрудницы минералогического музея ТПУ, в следующем году исполнится ровно 125 лет с первой экспедиции Сапожникова.

- Все мы, так или иначе, были в Алтае. Там существует много экскурсоводов, но они говорят в основном о легендах. О таких личностях, которые открыли Алтай, вы не услышите ни слова. А, тем не менее, открытие связано именно с Томском, с личностью Сапожникова, - рассказала Татьяна.

Татьяна Мартынова Фото: Максим Елизаров

Василий Сапожников – учёный-исследователь, путешественник, ботаник, этнолог, географ. Родился в декабре 1861 года в Перми. Позднее переехал в Томск, где умер в августе 1924 года в результате болезни. Особенно известен Сапожников как дважды ректор Томского Императорского Университета (1906—1909 и 1917 годы) и Министр народного просвещения в правительстве Колчака (1918—1919 годы). Именем Сапожникова назван ледник в Алтае.

Михаил Дронов Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

На выставке Фото: Максим Елизаров

Алексей Багаев на выставке Фото: Иван Иванов

На выставке Фото: Максим Елизаров

Выставку фотографий Сапожникова в галерее «Томские узоры» (ул.Косарева, 33) можно посетить до конца 2019 года.

Вход свободный.

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