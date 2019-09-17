В центре Томска появилось 20-метровое граффити, посвященное фауне реки Томи (ФОТО)

17 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

На фермерском рынке в центре Томска появилось 20-метровое граффити, посвященное фауне реки Томи.

«Концепция оформления павильона с одной стороны, включает отсылку к местной речной фауне, а с другой — к фермерской продукции, которая представлена внутри павильона» — объясняет Иван Ларионов, организатор проекта из агентства Street Vision.

Чередование рыб разных размеров и форм, плывущих по поверхности павильона, придает граффити выразительность и создает графический ритм. Общая площадь рисунка — более 40 м2.

Граффити стало финальной точкой проекта, реализованного в рамках благоустройства набережной реки Томи.

Напомним, в начале лета администрация Ленинского района Томска совместно с футбольной школой «Ермак», при поддержке агентства Street Vision и «Томского Обзора» объявили о конкурсе на лучший эскиз для павильона фермерского рынка.

Автором финальной идеи стал Павел Богданов, студия design-orchestra, который с участником конкурса gdetam придумал первый черновой эскиз. На отрисовку изображения пригласили иллюстратора Александру Карелину (eriassay). Воплощением эскиза занимались художники объединения «Лес Рисует» — Галина Березкина и Владимир Липинский. Координировало проект агентство Street Vision. Спонсор проекта — футбольная школа «Ермак».

Фрагмент концепции Фото: design-orchestra

«Проект будет интересен как людям старшего поколения (среди которых, кстати, много рыбаков), так и молодежи, увлеченной граффити», — говорит Павел Богданов из студии design-orchestra. — «В дальнейшем его можно развить. Например, включить в проект тему с QR-кодами — наводишь камеру на графический код, размещенный возле рыб на павильоне, и открывается сайт с флорой и фауной Томской области».

По словам Ивана Ларионова из агентства Street Vision, организовавшего проект, завершение граффити приурочили ко Дню томича — чтобы сделать подарок городу.

Галина Березкина за работой Фото: Вероника Белецкая

Эскиз в процессе нанесения Фото: Вероника Белецкая

Владимир Липинский за работой Фото: Вероника Белецкая

Рисунки в процессе переноса на стену Фото: Вероника Белецкая

Художники за работой Фото: Вероника Белецкая

Художникам мешала неустойчивая сентябрьская погода — из-за дождей пришлось перывать процесс нанесения граффити Фото: Вероника Белецкая

Томский карась Фото: Серафима Кузина

Завершенные работы Фото: Серафима Кузина

Стена павильона Фото: Серафима Кузина

Павильон расположен в непосредственной близости от Речного вокзала Фото: Серафима Кузина

Рыбная «инфографика» Фото: Серафима Кузина

Павильон со стороны набережной Фото: Серафима Кузина

Павильон на набережной реки Томи — первый объект, реализуемый в рамках совместного проекта COLOR BLOCK агентства Street Vision и интернет-издания «Томский Обзор». Инициатива направлена на благоустройство города посредством оформления общественных объектов и пространств.

Фото: Вероника Белецкая, Серафима Кузина

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