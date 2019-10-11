Генеалогический‌ ‌поиск‌ ‌в‌ ‌деталях‌: путеводитель. Полезные факты, ссылки и советы

11 октября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Когда-то генеалогия считалась элитарной наукой. А сегодня поисками своих корней заняты не только потомки дворянских родов, но и крестьян. Зачем нужно знать семейную историю и как ее раскопать?

В нашем обзоре рассказываем об основах генеалогического поиска.

Шаг 1. Систематизировать знания о предках

Самая известная форма записи информации о своих предках — генеалогическое древо. Оно бывает восходящим (от вас к вашим предкам) и нисходящим (от известных предков к существующим потомкам). Кроме того, существует кольцевая схема, позволяющая создать наглядную, но неполную картину родственных связей.

Поколенная роспись — еще один вариант записи данных о ваших родственниках. Она содержит краткую справку о каждом члене семьи, информативна, но менее выразительна графически. Что включают в поколенную роспись?

Порядковый номер каждого человека

Порядковый номер поколения

Краткую справку о члене рода: личные данные, сведения о профессии, наградах, указатель, в каких архивных источниках и литературе содержится информация о персоналии.

Как использовать поколенную роспись? Искать порядковые номера людей, с которыми этот человек связан и совмещать с другими схемами.

Картотека — еще один важный инструмент работы. Она не только систематизирует основную информацию о ваших родственниках, но и впоследствии пригодится для архивных поисков.

На каждого члена рода составляется карточка, на каждое поколение — свой цветовой маркер.

Какая информация должна содержаться в карточке или поколенной росписи?

Фамилия (имя, отчество, девичья фамилия женщин, фамилии женщин в других браках), имя и отчество.

Дата рождения (хотя бы приблизительно).

Место рождения или крещения.

Родители и крестные родители (или лица, их замещающие).

Вероисповедание (это важно, поскольку учет гражданского состояния — рождения, женитьбы, смерти — раньше велся через религиозные институты). Был ли переход в другую веру, где, когда?

Сословие (крестьянское, мещанское, духовное, купеческое, дворянское или специфические (казачество, однодворцы и т.д.).

Место жительства семьи: губерния (область), уезд (район), волость (сельсовет, сельское поселение), название населенного пункта. (Сверхважно, без этого поиски практически невозможны). Изменения места жительства.

Образование (какое, когда, где получено?), когда начал и когда окончил?

Место воинской службы и/или работы (где, когда)? Награды (какие, за что, когда?)

Семейное положение. Браки, разводы? Где и когда состоялись? Имя, фамилия и отчество супругов.

Дети.

Владение землей (Где? Губерния, уезд, волость, населенный пункт).

Место и дата смерти.

Другие известные сведения (иностранное подданство, усыновление, опекунство, нахождение под судом и отбывание наказаний и т.д.

В каких источниках имеется информация об этом человеке: документы государственных архивов, публикации в СМИ, интернете, книгах. Материалы семейного архива.

Какими документами владеете и можете ли предоставить копию? Интересные события, упоминания о привычках, особенностях и прочие мелочи (с указанием, откуда вы эту информацию получили).

Все эти данные в дальнейшем позволят вам вести архивные поиски.

Шаг 2. Организовать семейный архив

При организации семейного архива важны некоторые детали:

Не использовать силикатный клей.

Не наклеивать фото в альбом.

Не использовать скотч.

Подстрахуйтесь на случай внезапной утраты архива:

Продублируйте его материалы на электронных и бумажных носителях.

Копии раздайте родственникам. Их также можно сдать в архив (ГАТО, архив ТОКМ).

Используйте облачные диски и сайты.

Шаг 3. Опросить и зафиксировать

Большая часть событий семейной жизни не сохранилась в документах. Они остаются лишь в памяти людей, которые были участниками этих событий. Поэтому важно, создавая семейный архив, записывать на диктофон или видеокамеру беседы с близкими. Пригодятся и видеосъемки значимых событий для вашей семьи.

В начале беседы обязательно проговорите: кто с кем беседует, где и когда происходит беседа. Объясните вашему собеседнику, зачем вы собираете эту информацию. Если вы планируете публиковать собранные сведения — предупредите об этом собеседника и спросите его разрешение на обнародование.

Полезно несколько раз говорить с одним и тем же человеком на одну и ту же тему: иногда собеседник вспоминает важные детали. Совпадения и расхождения в рассказе позволят сделать более глубокий анализ сообщенной информации.

Продублируйте содержание видео- или аудио- записи при помощи расшифровки на бумаге. Исследователи предпочитают делать дословную стенограмму. Однако, если для вас это слишком сложно — изложите содержание беседы в свободной форме, сохранив наиболее характерные обороты, присказки, особенности произношения слов и другие детали.

Чем неформальнее беседа, тем интереснее и разнообразнее информация, которую можно почерпнуть из нее.

Несколько важных принципов, которые позволят вам собрать информацию.

Начните с простых вопросов, чтобы запустить механизм припоминания, а затем переходите к более сложным. Показывайте собеседнику фотографии и документы из семейного архива. При видеофиксации — обеспечьте четкое изображение фотографии или документа, о котором идет рассказ. Если ведется аудиофиксация разговора, давайте словесное описание фотографии или документа, который позволит идентифицировать его при расшифровке.

Формулируйте вопросы так, чтобы человек отвечал на них развернуто. Займите позицию «инопланетянина»: спрашивайте об очевидных вещах, уточняйте детали, переспрашивайте. Интересуйтесь личным отношением человека к тому, о чем он рассказывает. Формулируйте вопросы так, чтобы человек не знал, какой ответ вы от него ожидаете. Например, вопрос «Вам нравилось работать?» подразумевает, что вы ожидаете от человека положительного ответа. «Вам нравилось работать или нет?» — более корректен.

Если беседа зашла «не туда, куда вы ее направляли» — не вмешивайтесь, пусть ваш собеседник выговорится на тему, ему интересную. А потом вернитесь к важной для вас теме.

Если человек, несмотря на неоднократные попытки заговорить о чем-то, уходит от разговора, следует заподозрить, что за умолчанием скрывается неприятная, но интересная информация. Лучше оставить разговор на эту тему, и вернуться к ней в повторном интервью. Формулируйте вопросы так, чтобы проблемная тема была не «в фокусе», и человек, отвечая на ваш вопрос, проговорился об интересующем вас сюжете исподволь.

Вы можете спорить о фактах (было, не было, что именно было), но не об их оценках. Не навязывайте собеседнику свою точку зрения, даже если вы с ним в корне не согласны. Если вам это принципиально — при расшифровке сделайте сноску или примечание и выскажите свою позицию.

Если вы чувствуете, что можете забыть о чем-то главном, составьте заранее вопросы для беседы. Но будет лучше, если вы будете держать их в голове, а не подглядывать в шпаргалку. Не бойтесь отступить от запланированных вопросов.





Устные свидетельства о прошлом и документы личного происхождения уже давно завоевали место важного источника.

Существует несколько крупных проектов, в которых подобные источники представляются публично:

Самые ценные группы документов для генеалогического поиска

— Метрические книги и документы ЗАГСов

— Исповедные росписи

— Ревизские сказки

— Списки: похозяйственные, подворные, посемейные, рекрутские, арестантские, избирателей и др.

— Личные дела: учащихся, работников, ссыльных, осужденных, членов партии и др.

Шаг 4. Провести поиск в открытых источниках

Для начала, определитесь, в каких архивах может храниться нужная вам информация. Что можно найти в открытом доступе?

Справочники, позволяющие уточнить место жительства и храм, к которому были приписаны ваши предки

Данные о событиях, в которых приняли участие ваши предки

1. Первая мировая война

2. Вторая мировая война

Самые частые запросы связаны с поиском участников Великой Отечественной войны. Для обращения в архив недостаточно только фамилии, имени и отчества. Даже даты и места рождения и призыва — мало!

Хорошо, если в семье хранятся военные билеты ветеранов. Тогда можно восстановить и боевой путь воинского подразделения, и найти информацию о конкретном человеке. Но не стоит отчаиваться, если эти сведения утрачены.

Так, изданные во всех областях России «Книги Памяти» позволяют получить исходную информацию о человеке, про которого вообще известно только фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства.

В семейных архивах часто хранятся письма с фронта — а на них — адреса полевой почты. Это позволит отыскать информацию о месте прохождения службы.

Полевые почты:

Можно начать с сайта ОБД «Мемориал», где есть возможность поиска по личным данным и дате рождения. Или обратиться в военкомат по месту призыва. В Томской области это областной военный Комиссариат (расположен по Проспекту Фрунзе, 6). База данных постоянно пополняется, и если вы не нашли своего близкого сейчас, обращение через некоторое время может дать результаты.

Список сайтов по Второй Мировой войне

Наиболее востребованные сайты:

Кроме того, могут пригодиться:

Шаг 5. Засесть в архив

Главными помощниками исследователя семейной истории являются государственные и ведомственные архивы. Есть два варианта: обратиться в архив с запросом через интернет или по почте и начать поиск в архиве самостоятельно.

Центральный фондовый каталог Архивного фонда РФ поможет определить, какие вообще документы есть в том или ином архиве, сохранился ли архивный фонд организации, либо он был сдан на хранение в архив.



Ответы на запросы, как правило, занимают много времени - сотрудники архивов немногочисленны и крайне загружены. Но если вы решили обратиться в архив, составьте генеалогический запрос.

Что такое генеалогический запрос?

Это запрос, выражающий потребность в документной информации, устанавливающей родство, родственные связи двух или более лиц, историю семьи, рода.

Генеалогические запросы исполняются исключительно на договорной основе в порядке очереди поступления.

Стоимость исполнения запроса зависит от объема работы и определяется после анализа поступившего запроса. В среднем, это от 1 000 до нескольких десятков тысяч рублей.

Срок выполнения запроса – до 12 месяцев.

Обязательно составление договора, согласие на обработку личных данных.

Форма составления генеалогического запроса довольно свободная.

Примеры запросов:

"Здравствуйте!

Мне бы хотелось получить информацию о представителях фамилии NN (перечисляем известные ФИО), которые оказались в Томской губернии/современной Томской области/городе Томске приблизительно (или точно) в ... году в качестве добровольных переселенцев/ссыльных/беженцев/другое (вариант: учились /работали /были призваны на действительную военную службу/родились/вступили в брак в населенном пункте ZZ Томской губернии/современной Томской области.).

В ОСОБЕННОСТИ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: 1) откуда NN переселялись/были высланы/другое; 2) национальность NN; 3) что угодно. Если вы не сможете ответить на все интересующие меня вопросы, подскажите, куда необходимо обратиться. О себе: ФИО, физический почтовый адрес (в идеале еще паспортные данные для занесения в ГИС ГМП)".

(Рекомендует архивариус ГАТО О. Хмельницкая)

«КУДА (УФСБ/Гос. Архив/ит.д.)

От кого (полное ФИО, почтовый адрес,

телефон и электронный адрес)

Я ищу информацию о своем репрессированном родственнике: (ФИО родственника, год и место рождения, место проживания на момент ареста, что известно о репрессиях в отношении него)

При наличии информации в вашем архиве прошу вас выслать мне архивную справку, копии материалов дела в отношении этого человека, а также сохранившиеся в деле фотографии, личные документы и переписку на основании ст. 29 Конституции РФ, ст. 3 и8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст.11 «Федерального закона РФ от 18.10.1991 года № 1761-I «о реабилитации жертв политических репрессий», с. 7 Приказа Минкультуры РФ № 375, МВД РФ № 584, ФСБ РФ № 352 от 25.07. 2006 г.

При отсутствии данных в вашем архиве прошу переслать этот запрос по нужному адресу либо сообщить в ответном письме, где на хранении может находиться информация об этом человеке.

Прошу прислать на мой почтовый адрес.

Прикладываю документы, подтверждающие мое родство с этим человеком.

С уважением, ФИО (подпись)

дата»

(Рекомендует Государственный музей истории ГУЛАГа)

Самостоятельные исследования в архивах проводятся бесплатно. Для того, чтобы их начать, достаточно захватить с собой паспорт. Если вам не исполнилось 18 лет, в архив надо идти в сопровождении совершеннолетнего (не обязательно – родственника).

А зачем вообще нужно знать семейную историю?

От истории семьи — к истории страны

Большая история отражается в истории семейной. Изучая историю своей семьи, узнаешь историю места, где живешь, а затем и всей страны. Обычные люди — главные герои исторических событий. Взгляд на историю страны через судьбы близких людей позволяет воспринять ее эмоциональнее и глубже, «присвоить» прошлое.

Осмысленное будущее

Изучение семейной истории приводит к осознанию последствий действия или бездействия предков. Так человек понимает, что социальная активность влияет на происходящие события. Так формируется осмысленное индивидуальное и коллективное будущее — семьи, территории, страны.

Укрепление связей

Генеалогические поиски — это не просто архивные исследования. Это живое общение со своими близкими — представителями других поколений — и укрепление внутрисемейных связей. А когда поиск выходит за рамки собственной семьи, в него включаются дальние родственники, соседи, горожане или односельчане, а далее — родня, о существовании которой никто не знал. Так укрепляются межчеловеческие связи.

Инструмент дипломатии

Ваши родственники могут жить в другой стране. В этом случае, генеалогия становится инструментом народной дипломатии, укрепления содружества государств и межкультурной коммуникации.

Генетический паспорт

Что делать, если никаких документов и свидетельств нет? Тут может помочь генетика. Надо просто получить генетический паспорт. Что дает генетический паспорт?

1. Найти родственников, о которых никто не подозревал

2. Узнать о предках, живших 500, 2000 и даже 30000 лет назад

3. Увидеть историю человечества через себя ​​​​​

По материалам «Азы генеалогического поиска: метод. пособие» / сост. Т. Ю. Назаренко, С. В. Бубнова; Том. обл. краевед. музей им. М. Б. Шатилова; Центр приклад. истории «Со-Действие». — Томск, 2019. — 42 с. — (При поддержке Фонда Михаила Прохорова — благотворительного фонда культурных инициатив).

Куратор проекта: Татьяна Назаренко (ТОКМ им. Шатилова)

Телефон: +7 913 885-70-48

E-mail: markele@mail.ru

Центр прикладной истории «Со-Действие»

Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова

Проект «Сибиряки вольные и невольные»

Иллюстрации: Makushin Media lab

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