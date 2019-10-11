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Генеалогический‌ ‌поиск‌ ‌в‌ ‌деталях‌: путеводитель. Полезные факты, ссылки и советы

Когда-то генеалогия считалась элитарной наукой. А сегодня поисками своих корней заняты не только потомки дворянских родов, но и крестьян. Зачем нужно знать семейную историю и как ее раскопать?

В нашем обзоре рассказываем об основах генеалогического поиска.

Шаг 1. Систематизировать знания о предках

Самая известная форма записи информации о своих предках — генеалогическое древо. Оно бывает восходящим (от вас к вашим предкам) и нисходящим (от известных предков к существующим потомкам). Кроме того, существует кольцевая схема, позволяющая создать наглядную, но неполную картину родственных связей.

Поколенная роспись — еще один вариант записи данных о ваших родственниках. Она содержит краткую справку о каждом члене семьи, информативна, но менее выразительна графически. Что включают в поколенную роспись?

Как использовать поколенную роспись? Искать порядковые номера людей, с которыми этот человек связан и совмещать с другими схемами.

Картотека — еще один важный инструмент работы. Она не только систематизирует основную информацию о ваших родственниках, но и впоследствии пригодится для архивных поисков.

На каждого члена рода составляется карточка, на каждое поколение — свой цветовой маркер.

Какая информация должна содержаться в карточке или поколенной росписи?

Все эти данные в дальнейшем позволят вам вести архивные поиски.

Шаг 2. Организовать семейный архив

При организации семейного архива важны некоторые детали:

Подстрахуйтесь на случай внезапной утраты архива:

Шаг 3. Опросить и зафиксировать

Большая часть событий семейной жизни не сохранилась в документах. Они остаются лишь в памяти людей, которые были участниками этих событий. Поэтому важно, создавая семейный архив, записывать на диктофон или видеокамеру беседы с близкими. Пригодятся и видеосъемки значимых событий для вашей семьи.

В начале беседы обязательно проговорите: кто с кем беседует, где и когда происходит беседа. Объясните вашему собеседнику, зачем вы собираете эту информацию. Если вы планируете публиковать собранные сведения — предупредите об этом собеседника и спросите его разрешение на обнародование.

Полезно несколько раз говорить с одним и тем же человеком на одну и ту же тему: иногда собеседник вспоминает важные детали. Совпадения и расхождения в рассказе позволят сделать более глубокий анализ сообщенной информации.

Продублируйте содержание видео- или аудио- записи при помощи расшифровки на бумаге. Исследователи предпочитают делать дословную стенограмму. Однако, если для вас это слишком сложно — изложите содержание беседы в свободной форме, сохранив наиболее характерные обороты, присказки, особенности произношения слов и другие детали.

Чем неформальнее беседа, тем интереснее и разнообразнее информация, которую можно почерпнуть из нее.

Несколько важных принципов, которые позволят вам собрать информацию.


Устные свидетельства о прошлом и документы личного происхождения уже давно завоевали место важного источника.

Существует несколько крупных проектов, в которых подобные источники представляются публично:

Самые ценные группы документов для генеалогического поиска
— Метрические книги и документы ЗАГСов
— Исповедные росписи
— Ревизские сказки
— Списки: похозяйственные, подворные, посемейные, рекрутские, арестантские, избирателей и др.
— Личные дела: учащихся, работников, ссыльных, осужденных, членов партии и др.

Шаг 4. Провести поиск в открытых источниках

Для начала, определитесь, в каких архивах может храниться нужная вам информация. Что можно найти в открытом доступе?

Справочники, позволяющие уточнить место жительства и храм, к которому были приписаны ваши предки

Данные о событиях, в которых приняли участие ваши предки

1. Первая мировая война

2. Вторая мировая война

Самые частые запросы связаны с поиском участников Великой Отечественной войны. Для обращения в архив недостаточно только фамилии, имени и отчества. Даже даты и места рождения и призыва — мало!
Хорошо, если в семье хранятся военные билеты ветеранов. Тогда можно восстановить и боевой путь воинского подразделения, и найти информацию о конкретном человеке. Но не стоит отчаиваться, если эти сведения утрачены.

Так, изданные во всех областях России «Книги Памяти» позволяют получить исходную информацию о человеке, про которого вообще известно только фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства.

В семейных архивах часто хранятся письма с фронта — а на них — адреса полевой почты. Это позволит отыскать информацию о месте прохождения службы.

Полевые почты:

Можно начать с сайта ОБД «Мемориал», где есть возможность поиска по личным данным и дате рождения. Или обратиться в военкомат по месту призыва. В Томской области это областной военный Комиссариат (расположен по Проспекту Фрунзе, 6). База данных постоянно пополняется, и если вы не нашли своего близкого сейчас, обращение через некоторое время может дать результаты.

Список сайтов по Второй Мировой войне

Наиболее востребованные сайты:

Кроме того, могут пригодиться:

Шаг 5. Засесть в архив

Главными помощниками исследователя семейной истории являются государственные и ведомственные архивы. Есть два варианта: обратиться в архив с запросом через интернет или по почте и начать поиск в архиве самостоятельно.

Центральный фондовый каталог Архивного фонда РФ поможет определить, какие вообще документы есть в том или ином архиве, сохранился ли архивный фонд организации, либо он был сдан на хранение в архив.

Ответы на запросы, как правило, занимают много времени - сотрудники архивов немногочисленны и крайне загружены. Но если вы решили обратиться в архив, составьте генеалогический запрос.

Что такое генеалогический запрос?

Примеры запросов:

"Здравствуйте!
Мне бы хотелось получить информацию о представителях фамилии NN (перечисляем известные ФИО), которые оказались в Томской губернии/современной Томской области/городе Томске приблизительно (или точно) в ... году в качестве добровольных переселенцев/ссыльных/беженцев/другое (вариант: учились /работали /были призваны на действительную военную службу/родились/вступили в брак в населенном пункте ZZ Томской губернии/современной Томской области.).
В ОСОБЕННОСТИ МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ: 1) откуда NN переселялись/были высланы/другое; 2) национальность NN; 3) что угодно. Если вы не сможете ответить на все интересующие меня вопросы, подскажите, куда необходимо обратиться. О себе: ФИО, физический почтовый адрес (в идеале еще паспортные данные для занесения в ГИС ГМП)".

(Рекомендует архивариус ГАТО О. Хмельницкая)

«КУДА (УФСБ/Гос. Архив/ит.д.)
От кого (полное ФИО, почтовый адрес,
телефон и электронный адрес)

Я ищу информацию о своем репрессированном родственнике: (ФИО родственника, год и место рождения, место проживания на момент ареста, что известно о репрессиях в отношении него)
При наличии информации в вашем архиве прошу вас выслать мне архивную справку, копии материалов дела в отношении этого человека, а также сохранившиеся в деле фотографии, личные документы и переписку на основании ст. 29 Конституции РФ, ст. 3 и8 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст.11 «Федерального закона РФ от 18.10.1991 года № 1761-I «о реабилитации жертв политических репрессий», с. 7 Приказа Минкультуры РФ № 375, МВД РФ № 584, ФСБ РФ № 352 от 25.07. 2006 г.
При отсутствии данных в вашем архиве прошу переслать этот запрос по нужному адресу либо сообщить в ответном письме, где на хранении может находиться информация об этом человеке.
Прошу прислать на мой почтовый адрес.
Прикладываю документы, подтверждающие мое родство с этим человеком.
С уважением, ФИО (подпись)
дата»

(Рекомендует Государственный музей истории ГУЛАГа)

Самостоятельные исследования в архивах проводятся бесплатно. Для того, чтобы их начать, достаточно захватить с собой паспорт. Если вам не исполнилось 18 лет, в архив надо идти в сопровождении совершеннолетнего (не обязательно – родственника).

А зачем вообще нужно знать семейную историю?

От истории семьи — к истории страны

Большая история отражается в истории семейной. Изучая историю своей семьи, узнаешь историю места, где живешь, а затем и всей страны. Обычные люди — главные герои исторических событий. Взгляд на историю страны через судьбы близких людей позволяет воспринять ее эмоциональнее и глубже, «присвоить» прошлое.

Осмысленное будущее

Изучение семейной истории приводит к осознанию последствий действия или бездействия предков. Так человек понимает, что социальная активность влияет на происходящие события. Так формируется осмысленное индивидуальное и коллективное будущее — семьи, территории, страны.

Укрепление связей

Генеалогические поиски — это не просто архивные исследования. Это живое общение со своими близкими — представителями других поколений — и укрепление внутрисемейных связей. А когда поиск выходит за рамки собственной семьи, в него включаются дальние родственники, соседи, горожане или односельчане, а далее — родня, о существовании которой никто не знал. Так укрепляются межчеловеческие связи.

Инструмент дипломатии

Ваши родственники могут жить в другой стране. В этом случае, генеалогия становится инструментом народной дипломатии, укрепления содружества государств и межкультурной коммуникации.

Генетический паспорт
Что делать, если никаких документов и свидетельств нет? Тут может помочь генетика. Надо просто получить генетический паспорт.

Что дает генетический паспорт?
1. Найти родственников, о которых никто не подозревал
2. Узнать о предках, живших 500, 2000 и даже 30000 лет назад
3. Увидеть историю человечества через себя

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По материалам «Азы генеалогического поиска: метод. пособие» / сост. Т. Ю. Назаренко, С. В. Бубнова; Том. обл. краевед. музей им. М. Б. Шатилова; Центр приклад. истории «Со-Действие». — Томск, 2019. — 42 с. — (При поддержке Фонда Михаила Прохорова — благотворительного фонда культурных инициатив).

Куратор проекта: Татьяна Назаренко (ТОКМ им. Шатилова)
Телефон: +7 913 885-70-48
E-mail: markele@mail.ru
Центр прикладной истории «Со-Действие»
Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова
Проект «Сибиряки вольные и невольные»

Иллюстрации: Makushin Media lab

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