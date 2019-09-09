415 метров счастья. Как в Томске съели самую длинную мясную гирлянду

Томский Обзор / Фото: 9 сентября 2019 // Фото: Владимир Дударев

В минувшую субботу, 7 сентября, в Томске стартовал главный городской праздник — День томича. Традиционно горожан привлекла площадка гастрономического фестиваля «Вкусное местное».

Главной звездой фестиваля стала 415-метровая гирлянда из сарделек от мясокомбината «Томский». О том, как упаковали, замерили и съели один из главных томских фуд-рекордов уходящего года — в нашем материале.

Сардельки с сыром и улыбками

Больше улыбок в День томича Фото: Владимир Дударев

Работа по созданию гирлянды-рекордсмена началась на мясокомбинате за день до праздника: предстояло упаковать 10 500 сарделек. Длина гирлянды — 415 метров — сопоставимая с длиной набережной Томи (от памятника Чехову до здания планетария), выбрана не случайно, ведь ее подготовили специально к 415-летию города. На начинку ушло 300 кг свинины и сыра.

«Мы хотели задать особое праздничное настроение для нашего города, добавить больше улыбок, — рассказывает бренд-менеджер Сибирской Аграрной Группы Елена Лугачева. — Сардельки „Колобки с сыром“ появились в нашем ассортименте чуть больше года назад и сразу полюбились нашим покупателям. Это мясные сочные сардельки с сыром внутри. Они отлично подходят к завтраку, обеду и ужину, их любят и взрослые, и дети. Именно поэтому мы и выбрали их для рекорда».

"Колобки с сыром" особенно любят дети Фото: Владимир Дударев

К особенному поводу на мясокомбинате решили подготовить и особенную оболочку. От обычной упаковки «колобков» она отличалась смайликами. Таким образом, предполагалось, что вместе с сардельками томичи будут получать и улыбки.

Когда гирлянда была готова, осталось только ее как-то представить. И на мясокомбинате нашли довольно элегантное решение.

День Т

На площадке "Вкусного местного" было чем заняться Фото: Владимир Дударев

В День томича, перед официальным открытием фестиваля «Вкусное местное», на площадке мясокомбината «Томский» появилась большая деревянная катушка диаметром около полутора метров. Именно на нее и намотали 415-метровую гирлянду из сарделек. Уже сама по себе конструкция привлекала внимание, однако одной из самых популярных у томичей площадок гастрофестиваля было что предложить и кроме рекорда.

Гирлянда из сарделек привлекала всеобщее внимание Фото: Владимир Дударев

«Прикольно, сам рулон удивляет. Гуляли по площади, а тут такое... Погода замечательная, молодежь веселится, хорошо здесь», — поделился впечатлениями мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Гостям было чем заняться в уголке «Сибирской Аграрной Группы». Кто-то мог сделать фото в живописной фотозоне и выложить снимок в социальные сети. И не просто так: тот, чье фото наберет наибольшее количество «лайков», получит целую корзину с различными мясными деликатесами от мясокомбината «Томский».

Рядом плясала огромная «сарделька-колобок» — к ее веселому танцу можно было присоединиться. С другой стороны площадки расположились аниматоры. Они загадывали загадки и предлагали поиграть в классики. Тут же все желающие могли украсить свое лицо яркими красками.

Танец с сарделькой Фото: Владимир Дударев

За все участие в конкурсах гости праздника получали бумажные смайлики, которые впоследствии можно было обменять на пакетик с сардельками.

За участие в конкурсах раздавали смайлики Фото: Владимир Дударев

«По опыту прошлых лет мы знаем, что проходимость площадки 3-4 тысячи человек. Мы долго продумывали, как сделать так, чтобы не было толкотни, как сконцентрировать людей на разных участках. Этими конкурсами мы постарались толпу разрядить, и у нас получилось», — объяснила Елена Лугачева.

В самом начале работы площадки, чуть позже полудня, мясную гирлянду оценили представители специальной комиссии, которые ежегодно фиксируют вкусные рекорды.

«Мы применили, как это принято в метрологии, косвенный метод: измерили длину десяти сарделек, количество оборотов „мясного кабеля“, учли количество „колобков“ и путем таких вычислений нашли длину гирлянды», — рассказала представительница комиссии, фиксировавшая рекорд.

Для измерения длины гирлянды применили косвенный метод Фото: Владимир Дударев

После замера внимание к площадке нисколько не ослабло. Большие и маленькие гости фестиваля активно принимали участие во всех конкурсах, подготовленных свинокомплексом «Томским».

«Некоторые люди принимали участие в 3-4 активностях, поэтому могли получить несколько мясных подарков, — рассказывает Елена Лугачева.

Рекорд объявлен!

Вручение сертификата Фото: Владимир Дударев

В 15.00 наступил момент истины — члены комиссии собрались, чтобы объявить рекорд. В торжественной обстановке представителю свинокомплекса вручили сертификат, подтверждающий, что они сделали самую длинную гирлянду из сарделек. После этого началось то, чего многие ждали уже несколько часов: огромная катушка с мясной лентой пришла в движение. Сардельки начали разрезать, складывать в бумажные пакеты и раздавать гостям.

Раздача рекордной гирлянды началась Фото: Владимир Дударев

«Мы покупаем такие сардельки детям, вкусные. Очень хорошо все здесь организовали, народ заходит в одном месте, выходит в другом, нет толкучки, напора, базар-вокзала», — поделилась впечатлениями Анна.

Томичи остались довольны Фото: Владимир Дударев

Несмотря на любовь томичей к продукции мясокомбината, на раздаче смогли обойтись без давки. Почти за 2 часа все 10 500 сарделек разошлись. Многие уходили с несколькими пакетами. Одни уплетали колобки на месте, другие уносили их домой, собираясь сварить на обед.

Раздача была организована так, чтобы не случилось давки и толкотни Фото: Владимир Дударев

«Мне тут очень нравится, все классно. Я знала, что здесь будут ставить рекорд — 415 метров сарделек — но не понимала, как это могут организовать, поэтому пришла посмотреть своими глазами. Вышло круто. Я думала, что гирлянда будет где-то развешана, но сделали лучше. И в итоге самое удачное применение гирлянде нашли. Все хорошо, все довольны, по-моему», — рассказала Людмила.

Счастливчики с вкусными призами Фото: Владимир Дударев

«У нас и в прошлые годы не было особых проблем с раздачей, просто были ситуации, когда после объявления рекорда подходило огромное количество людей. В этом году мы достаточно равномерно раздавали призы за активность. Людям нравилось не только получать призы, но и весело проводить время, проявлять себя. А когда объявили рекорд — выстроилась очередь, и мы, никого не обидев, планомерно всем раздали подарки, — отметила Елена Лугачева.

С закрытием площадки довольные и сытые томичи разошлись по своим делам — кто на концерт на нижнюю террасу Лагерного сада, кто домой, кто еще куда. А представители свинокомплекса собрали пустые коробки, привели площадку в порядок, ведь на следующий день веселый ростовой колобок, аниматоры и аквагрим снова радовали томичей. И, конечно, никто не ушел ненакормленным.

Фото: Владимир Дударев

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