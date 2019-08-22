Висячие сады. Томичка создала удивительный цветник на балконе

22 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В обычной хрущевке на улице Новгородской, 20 есть не просто балкон, а целый висячий сад из петуний и фуксий.

Растений так много, что прохожие часто останавливаются и делают снимки, а некоторые специально приходят взглянуть на цветы и даже приезжают издалека. Мы встретились с хозяйкой балкона и узнали, как ей удается содержать такое цветочное хозяйство.

«Цветы однажды — цветы навсегда. Я флорист, я этим живу» Фото: Серафима Кузина

«Мне не хватало цветов вокруг, — признается хозяйка балкона, Ирина Владимировна Баздырева. — Поэтому я и превратила балкон в садик — для себя, для моих глаз».

Для Ирины Владимировны выращивание цветов — хобби с детства, этим увлекается вся ее семья (у тетушек, живущих севернее, сады еще внушительнее), так что не было какого-то конкретного момента, с которого началась история цветущего балкона — женщина всегда этим занималась. Цветов в доме было множество, с каждым разом все больше и больше. Некоторые отправились на балкон, да так там и остались.

«Цветочную лихорадку» подхватили и другие жильцы двора — некоторые балконы дома теперь обильно украшены растениями, а двор полон садовых цветов Фото: Серафима Кузина

Ежедневный уход за домашним садом занимает полтора часа. Поливать цветы Ирина Владимировна советует поздним вечером, чтобы за ночь растение напиталось водой — дневной полив просто высыхает.

Сейчас, в августе, петуньи изживают себя, и скоро их придется выбросить — как говорит Ирина, «переодеть балкон». Такой обряд за лето проводится несколько раз. Например, после конкурса «Томский дворик» хозяйка цветущего балкона избавляется от увядающих растений и ставит фуксии.

«Цветы отнимают много времени, — признается Ирина. — Но если хочешь смотреть на красоту, то придется постараться». Фото: Серафима Кузина

«Фуксия — это такой цветок, который дает свою красоту именно сейчас и цветет до самого снега, — поясняет Ирина. — Фуксию я не выставляю в начале лета, потому что во-первых, она сгорает, а во-вторых, не все ее понимают — она к конкурсу не поспевает зацветать, людям, не разбирающимся в цветах, она не интересна, они не осознают, как это — содержать такое количество фуксий. А у меня их сто сортов! Так что за лето я успеваю создать два балкона — и это чисто для себя, для красоты. Потому что я могу».

Фуксий у Ирины — сто сортов! Фото: Серафима Кузина

Женщина подчёркивает, что старается не для конкурса — о «Томском дворике» она вообще узнала случайно, когда ей позвонили из администрации и предложили поучаствовать. Сейчас уже и не спрашивают — сразу включают в состязание.

Ирина не раз становилась победителем конкурса «Томский дворик» Фото: Серафима Кузина

Как только Ирина не экспериментировала со своим балконом за эти годы: один раз даже вырастила «ажурный» сад из герани нежного лилового цвета. Но конкурсную комиссию герань не особо впечатлила: «Я даже ничего не выиграла в тот год, — вспоминает Ирина. — Для жюри зачастую важна масса, да и не все понимают тонкостей, не знают, что это редкий цветок, который трудно вырастить в таком количестве».

Отныне никакой герани — этим летом у Ирины в садике в основном петуньи, которые она давно не выращивала, и привычные фуксии, всегда располагающиеся на окнах возле теней — чтоб не сгорели.

«Понимание и бережный уход — ключ к созданию красивого сада». Фото: Серафима Кузина

Самое главное, считает Ирина, понимать: каждое растение требует определенных знаний о своем содержании. «Нужно разбираться, какой сорт для чего: есть для земли, есть для верха — для горшка, чтобы побеги свисали вниз, есть сорт, который дает „шапку“ — плотное цветение, но ниже горшка он не опускается, значит нужно подобрать красивый вазон. Понимание и бережный уход — вот ключ к созданию красивого сада».

Среди сортов у Ирины есть любимчики, например, секретный сорт Tidal. Эти петуньи будут расти при любой погоде; к ним можно подсаживать другие сорта такого же цвета, чтобы получилась «шапка».

«Я занимаюсь цветами для вдохновения. Для того чтобы творить надо вдохновляться. А как? Каждый по-своему, я же — цветами. Просто приятно чувствовать красоту», — с улыбкой говорит Ирина Владимировна.

Текст: Лилия Валиулина

Фото: Серафима Кузина

Материал подготовлен в рамках студенческой практики учащихся факультета журналистики ТГУ

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