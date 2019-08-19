Гид по «Празднику топора — 2019». Самое интересное

Томский Обзор / Фото: 19 августа 2019 // Фото: unsplash

XII «Праздник топора» открывается в «Околице» на этой неделе. Зрителей ждут конкурсы мастеров, фестиваль кукольных театров и многое другое. Новинки этого года — конкурс баянистов и поэтический турнир.

Техническое открытие конкурсов произойдет во вторник, 20 августа. Три дня, вплоть до четверга, мастера будут работать на площадках, но вход для посетителей также будет открыт. А основная программа стартует в пятницу.

Конкурсы мастеров

На «Празднике топора» пройдет Международный конкурс мастеров по деревянному мастерству, III конкурс кузнецов «У каждой наковальни свой голос», III конкурс керамистов «Глиняный сказ» и конкурс мастеров берестяных изделий.

Плотницкий конкурс

В этом году, как сообщила пресс-служба администрации Томской области, конкурсный отбор среди мастеров по дереву прошли 140 участников из 24 стран мира и 22 регионов России. Жюри будет оценивать работу мастеров по нескольким критериям: от художественного замысла до соблюдения условий безопасности изделия.

В рамках плотницкого конкурса 23 августа (пятница) 18:30 — 19:30 пройдет конкурс по скоростной резке «Speed carving».

Церемония награждения участников и победителей плотницкого конкурса Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора» состоится 25 августа (воскресенье) с 18:00 до 19:00.

Конкурс берестяных дел мастеров

В конкурсе «Берестяной хоровод» участвуют 25 мастеров из девяти регионов России. Будет представлен традиционный Шемогодский промысел берестяных изделий, Северная береста, Уральский орнамент, лучшие работы мастеров Томской области и многое другое. Конкурс пройдет по двум номинациям — изготовление традиционного туеса и «Визитная карточка мастера».

Подведение итогов и церемония награждения состоится 25 августа (воскресенье) с 14:00 до 14:30 на центральной сцене.

Конкурс керамистов

Среди участников конкурса «Глиняный сказ» — гончары и керамисты из 13 регионов России, а также из Италии, Армении, Абхазии, Беларуси и Узбекистана. Один из участников — Элвио Санелло (Италия) владеет искусством традиционной итальянской росписи по сырой эмали.

Мастер-класс для зрителей покажет член жюри Ахмет Ташхомджу (Турция) — автор гончарной вазы высотой 5,5 м (занесен в Книгу рекорды Гиннеса). В этом году он продемонстрирует, как работать на четырех гончарных кругах одновременно.

Подведение итогов по номинациям «Гончарный круг» и «Ручная лепка» и церемония награждения состоится 25 августа (воскресенье) с 14:30 до 15:00 на центральной сцене.

Конкурс кузнецов

В конкурсе «У каждой наковальни свой голос» в этом году примут участие 28 мастеров кузнечного дела из США, Ирландии, Аргентины и 10 регионов России. Мастерам предстоит изготовить скульптуру высотой не менее 1 метра или малую архитектурную форму (беседка, качели, скамейка и т.д.).

Подведение итогов и церемония награждения состоится 25 августа (воскресенье) с 15:00 до 15:30 на центральной сцене.

Фестиваль гармонистов

В этом году на «Празднике топора» впервые состоится Международный фестиваль гармонистов «Околица». В нем примут участие более 50 гармонистов, в том числе Фредерик Буш и Жан-Луи Нотон из Франции, а также музыканты из Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Пензенской области, Удмуртии, Коми-Пермяцкого округа, Татарстана и других регионов России.

23 августа (пятница) в 16:00 состоится концерт-открытие фестиваля, участие в котором примет известный баянист, создатель и художественный руководитель группы «Белый день» Валерий Семин, а также гармонисты из 8 регионов России и Франции.

24 августа (суббота) на площадке Томского района с 12:00 до 13:00 пройдет концерт участников фестиваля, а также народное караоке с Валерием Семиным. В этот день гармонисты будут играть также с 12:00 до 15:30 на площадках «Конкурс берестянщиков» и «Конкурс кузнецов».

25 августа (воскресенье) с 09:00 до 11:00 на площадке «Лекционной» состоится мастер-класс по баяну и гармони педагога Российской академии музыки им. Гнесиных Павла Уханова. Выступления конкурсантов пройдут на площадках «Конкурс берестянщиков» и «Конкурс кузнецов».

В этот же день с 15:30 по 18:00 на центральной сцене пройдет концертная программа «Баян собирает друзей!», на которой выступят лучшие участники фестиваля.

Гастрономический турнир и ярмарка

24 августа (суббота) с 13:00 до 16:00 на главной сцене «Околицы» состоится гастрономический турнир «На топорах». Томские шефы будут готовить авторские блюда из местных продуктов.

25 августа (воскресенье) кулинарные лекции и мастер-классы пройдут на площадке «Образовательной» с 11:00. Будет дегустация разных видов хлеба от хлебопекарного клуба «Зерно», школа здорового питания, мастер-класс по приготовлению блюд из региональных продуктов от бренд-шефа Дениса Марачковского и многое другое.

На площадке Томского района с 13:00 до 15:30 пройдет кулинарное шоу «Каша из топора». Конкурс на самую вкусную кашу из топора и самый оригинальный рецепт. Участники — команды из муниципальных образований Томской области.



Там же состоится мастер-класс от шеф-повара ресторана «Марле Буа» Дениса Ермолаева по приготовлению пшенной каши с оранжевой тыквой и кедровыми орешками.

Все дни фестиваля с 09:00 до 20:00 будет работать выставка-ярмарка «Город мастеров» и национальные подворья.

Театральный фестиваль

В III международном фестивале «Сказочный балаганчик «Скомороха» примут участие театр кукол из Болгарии, театр «Картонка» из Белоруссии, Государственный академический театр кукол им. Сергея Образцова, а также театры из Красноярска, Пензы, Улан-Удэ, Иркутска, Северска и Томска. Кроме спектаклей, на фестивале впервые пройдут театрально-образовательные программы.

24 августа (суббота) в 11:00 состоится театрализованное шествие «Парад Скоморохов». В 12:00 фестиваль откроется на площадке «Театральной». Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом» покажет спектакль «Жили-были» (6+). В 14:00 Государственный театр города Пловдива (Болгария) выступит с представлением «Болен здрав наси» (6+). Минский театр «Картонка» представит постановку «Был бы у меня Дракон» (6+) в 16:00 и 18:00. А Северский музыкальный театр в 17:00 расскажет «Сказки доброго волшебника» (0+).

25 августа (воскресенье) в 11:00 повторится шествие «Парад Скоморохов». С 12:00 до 16:00 пройдут четыре детских кукольных спектакля театров из Красноярска, Северска, Иркутска и Бурятии.

Концерты и турнир поэтов

На центральной сцене 23 августа (пятница) с 19:30 до 21:00 выступит с концертом Ярослав Сумишевский, основатель и ведущий интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого канала «Три аккорда».

24 августа (суббота) концерты городских и сельских творческих коллективов пройдут на центральной сцене, площадках Томского района и «Конкурс берестянщиков».

С 19:00 до 21:00 на центральной сцене состоится бесплатный концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного академического театра «Русская песня».

С 14:00 до 17:00 в субботу на площадке Томского района состоится первый Областной открытый поэтический турнир «Западно-сибирский соловей». Турнир пройдет в несколько туров на выбывание. В первом туре у каждого поэта будет три минуты, чтобы прочитать свои лучшие произведения. С каждым туром время для презентации стихотворений будет увеличиваться на одну минуту.



Творчество поэтов оценит жюри, состоящее из членов Союза писателей России — Олега Кислицкого, Николая Игнатенко, Ольги Комаровой, Александра Панова и Юрия Татаренко. Лучшие конкурсные произведения будут опубликованы в томском литературном и краеведческом журнале «Начало века».

25 августа (воскресенье) артисты будут выступать на центральной сцене с 12:30 до 13:30, а на площадке Томского района — с 11:00 до 13:00 и с 15:30 до 19:30.

Торжественное закрытие фестиваля состоится в воскресенье на центральной сцене с 18:00 до 19:00.

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