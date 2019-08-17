Еда. Рецензии.

Ужин в баре «Про Крафт»

17 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В одном из самых популярных крафтовых баров Томска обновилось меню.

Жарким летним вечером я отправилась узнать, с чем теперь, кроме легких закусок, можно сочетать в баре «Про Крафт» напитки.

Где: ул. Розы Люксембург, 5/1.

Интерьер: внутри стало больше столиков, а так — без изменений. Главное — у бара появилась маленькая веранда. Навес не очень большой, поэтому до заката солнца было жарковато. Зато чувствуешь, что лето! Рядом с верандой, где мебель максимальна проста — колоритные столы-бочки, лавки и, вероятно, самодельные неординарные табуретки.

Меню: заметно расширилось, в баре есть еда, причем нестандартные блюда! Изучить меню можно за барной стойкой.

Начинается оно со снэков (от 100 рублей), можно взять сырный хворост и орехи. Продолжается закусками (от 190 рублей). Здесь есть что присмотреть любителям новых вкусов — и камамбер во фритюре, и овощи фри (среди которых даже огурцы) с вишневым соусом, и аргентинские жареные пирожки с мятной сальсой, говядиной и изюмом. Есть несколько тарелок на компанию (от 400 рублей), в том числе и дип-сет, который позволит за один вечер попробовать и камамбер, и батат фри.

Среди основных блюд — бургеры (от 240 рублей). Постоянно в меню вариант «Олдскул» (классика из 100% телятины) и более легкий «Чикен» (к нему обещан нежный йогуртовый соус и луковый мармелад). Также в баре есть бургер недели. Ко всем идет гарнир из батата фри и соуса сальсы.

Горячее (от 230 рублей) в меню интригующее. Кроме классики вроде стейков найдутся и телячьи щечки в вишневой глазури, и ребрышки, томленые в сидре.

Гарниры идут отдельно (от 80 рублей), все звучат завлекательно — это и аранчини из булгура с соусом блю чиз, и сладкий батат фри, и Коул Слоу в азиатской стиле, и хэшбраун из картофеля с соусом дзадзыки.

Предлагают в «Про Крафт» и сэндвичи (от 160 рублей). Всегда есть тунец и яйцо скрэмбл, а также ростбиф с рукколой, а каждую неделю готовят и что-то новенькое.

Нашлось в меню бара место и десертам (за 130 рублей)! Оба тоже интригуют — шоколадный фондан с ванильным мороженым дополняется сиропом из сидра, и сладкие пончики с беконом (!) и карамельным яблоком.

Также в меню рассказано все про безалкогольные напитки. Классические вариации кофе от 80 рублей, чайник чая — 100 рублей, сок и минеральная вода — от 80 рублей, также есть лимонады (от 109 рублей) Sanpellegrino и Fentimans.

Цены на более популярные в баре напитки я застала от 105 рублей за 0,5. Но если пить его в заведении, то нужно еще доплатить 50 рублей за пробковый сбор.

Еда: мучительно размышляла, что я хочу попробовать больше — ребрышки в сидре или недельный «Люксембургер», где куриная котлета сочеталась с грушей и сыром Дор блю. Посоветовалась с барменами, они хором сказали: «Ребрышки!». Какой к ним лучше гарнир, рекомендовать не стали, сказали, хороши все.

В итоге я взяла ребрышки, Коул Слоу в азиатском стиле и грушевый разливной сидр Chesters - других разливных сидров в тот день не было.

Сидр (вместе с пробковым сбором 155 рублей), конечно, попробовала первым, его налили сразу же. Не слишком отличается от того же Chesters в бутылках, например, у вишневого бутилированного и разливного разница больше. Сладкий, но не приторный, легкий, в первый миг не понять, с градусами ли этот напиток.

Ребрышки и салат принесли в разных тарелках, но одновременно.

Коул Слоу по-азиатски (80 рублей) не совсем оправдал мои ожидания. Уточнение «по-азиатски» навело меня на мысли, что это будет блюдо острое, либо насыщенное своеобразными специями. Оказалось, речь идет о свежей капусте разных сортов с огурцом и кунжутом. Легкое, приятное блюдо, но особой разницы с обычными капустными салатами ждать не стоит.

Ребрышки, томленые в сидре (280 рублей) впечатлили заметно больше. Они идут вместе с горохово-мятной пастой. Что ребрышки томились именно в сидре я сама бы, вероятно, не догадалась. Просто было вкусное мясное блюдо в томатном, слегка сладковатом по первому впечатлению соусе. Мясо нежное! А горохово-мятная паста получилась с действительно заметным мятным вкусом и стала приятным и не тяжелым дополнением к ребрышкам.

Счет: 360 за еду, 155 за разливной грушевый сидр.

Итого: приятно видеть, что «Про Крафт» развивается — и на улице можно комфортно посидеть теперь, и кроме простых закусок появились новые блюда, причем еще и неординарные. Есть что пробовать!

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