Рыбалка и романтика. Велопутешественники из Канады побывали в Томске

29 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Zaccaria Kacem

На прошлой неделе в Томск прибыли путешественники-велосипедисты из Канады, Заккария Касем и Мари-Мишель Морно. В Сибирь их привела любовь к дикой природе и рыбалке, а также романтика Транссибирской магистрали, о которой они мечтали с детства. Маршрут и дорожные впечатления они описывают в онлайн-дневнике.

Зак — опытный путешественник, он уже бывал в дальних велопоездках, в том числе и по России. А вот для Мари такая длительная поездка оказалась первой. Со слов девушки, она очень уставала, делая за день до 70 километров. И потом, пока ее друг рыбачил на каком-нибудь из встречных водоемов, она набиралась сил.

Молодые канадцы проехали много тысяч километров на велосипедах и поездах, прежде чем оказались в Томске. Начали с велосипедного путешествия по Норвегии и Финляндии, путь до Санкт-Петербурга преодолели на поезде. Зак повредил колено, поэтому сам город они осматривали, в основном, из туристических автобусов. Потом ребята посетили Москву (сталинская архитектура столицы впечатлила их гораздо больше, чем питерский классицизм), а уже оттуда поехали на поезде в Томск. «Болота, болота, болота», — такими показались путешественникам сибирские пейзажи из окна поезда.

В путешествии через Россию Зак и Мари-Мишель искали поддержку местных жителей через всемирное сообщество велосипедистов www.warmshowers.org. И в Томске они остановились у одной из участниц этого сообщества, велосипедистки Алины Соколовой.

После Томска ребята планировали поехать на велосипедах в Красноярск, и дальше, через Иркутск, на озеро Байкал. Но лесные пожары в Красноярском крае (о которых, кстати, в столицах путешественникам никто не сообщил) изменили их планы, и ребята выбрали новый маршрут: сначала на Горный Алтай, потом на Байкал. Передвигаться планируют то на велосипедах, то на поезде.

В нашем городе, по словам канадцев, они встретились с прекрасными, добрыми и щедрыми людьми, которые помогли им найти новый путь и даже купить билет на поезд (например, чтобы объяснить на вокзале в Кингисеппе, какой билет и куда им нужен, путешественникам понадобилось несколько часов).

Зак и Мари-Мишель осмотрели город, особенно их впечатлила деревянная архитектура, которую они назвали «величайшим сокровищем, которое здесь имеется», а также опробовали такой вид летних русских развлечений, как datcha (дача).

В России канадские путешественники пробудут еще более двух месяцев, пока не выйдет срок трехмесячной визы. Потом они планируют побывать в Монголии и странах Средней Азии: Казахстане, Узбекистане и Таджикистане.

Фото: Zac Kacem, Ася Вострикова

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