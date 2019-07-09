«Макушка лета» и другие истории: как придумать опен-эйр для горожан

9 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

Опен-эйр «Макушка лета» пройдет в Томске 13 июля. Посвященное середине лета мероприятие состоится в сквере возле особняка купца Голованова, где сегодня располагается Российско-немецкий дом.

В течение всего дня, с 14.00 и до 23.00 гостей ждет эффектный музыкальный лайн ап, интеллектуальные игры, мастер-классы по арту и танго и даже квест «В поисках клада купца Голованова».

Рассказываем подробнее о том, кто придумал «Макушку», в чем ее фишка и чем еще удивят гостей главного летнего опен-эйра.

Послание из лета

Подготовка к опен-эйру 2019 Фото: Александр Мазуров

Музыкальная программа в этом году состоит из этно, фанка, поп-ретро, танго, джаза и R&B. На «Макушке лета» выступят группы Green Bus, Quantabrika, Nina, Sandro, Элегия Стерео, Таня Стукалова & Fire Brass Band. Из Москвы на фестиваль приедет бандонеонист Владимир Гусев — он сыграет классику танго вместе с томичами — группой Георгия Фефелова. Из Новосибирска — восходящая звезда, вокалистка Holly.

— Я, как автор концепции опен-эйра, ориентирован на самые актуальные музыкальные интересности, которые появляются в Томске, — показывает на будущую сцену организатор Дмитрий Беляев. — Обычно когда говорят про музыкальный фестиваль, разговор складывается про определенные жанры — джаз, фолк, рок. Для меня же главное — не жанр, а донести что-то новое до томичей. У нас нет определенной жанровой доминанты — в этом фишка «Макушки». Наша музыкальная концепция — такой приятный летний коктейль. Но все коллективы — яркие, самобытные. Здесь нет групп, играющих каверы в пабах, а есть музыканты, которые стремятся создать что-то новое, и делают это на международном, очень вкусном уровне.

На фестивале Фото: Дмитрий Митерев

По словам организаторов, цель фестиваля — показать людям то интересное, что происходит в самых разных «культурных слоях». Своей основной аудиторией организаторы считают тех, кому от 30 до 50+, и ориентируются на их интересы. Не забывая при этом про детей — для них на «Макушке лета» запланированы необычные игры и разнообразные познавательные мероприятия.

Стоимость билета на мероприятия — 2000 рублей с человека. Дети до семи лет смогут поучаствовать бесплатно, с 7 до 12 — за 1000 рублей. Билеты включают все составляющие опен-эйра, кроме фудкорта. Средний чек на фудкорте ресторанного уровня — 500-1000 рублей, включая напитки. Меню разрабатывается специально с учетом летних пристрастий публики.

На фестивале в 2016–2017 г.г. Фото: Дмитрий Митерев

— Мероприятие будет таким миксом из летнего музыкального фестиваля и беззаботного садово-паркового отдыха, — рассказал Дмитрий. — Сто с хвостиком лет назад в этом сквере кипела светская жизнь, несмотря на то, что звучала другая музыка и играли в другие игры. Здесь царил мир эстетики и любви — купец первой гильдии Георгий Голованов был образцовым семьянином, его клан была примером прекрасных отношений среди поколений в старинном Томске. Цель, которую я решил поставить себе — воссоздать именно такие, «садовые», традиции культурного досуга в городе, в котором я живу и без которого себя не мыслю. Жизнь в городе сегодня — это не только непыльная работа и покупки в супермаркетах. Это стрессы и поиски баланса. Поэтому «Макушка лета» — это про положительные эмоции, которые в обыденной жизни получить не всегда удается. Наш фестиваль строится вокруг идеи концентрированного послания из этого лета — самому себе, в следующие месяцы, не такие беззаботные и по погоде, и по настроению. Мне многие наши гости говорят, что реально вспоминают прошлую «Макушку» потом целый год, в ожидании следующей. Таким образом, и весь контент составляется именно исходя из этого: только лучшее, только самое-самое.

Дмитрий Беляев в сквере на площадке опен-эйра Фото: Александр Мазуров

Несмотря на платный фудкорт, гостей ждут вошедшие в стоимость билета чаи от «Чайной обители» и кофе от «Эндорфина». Организаторы также обещают угостить пришедших фирменными крапивными блинами. Тех, кто любит отдыхать творчески, ждут мастер-классы по рисованию, созданию арт-инсталляций и уроки танго, а любителей эзотерики — метафорические карты в астро-мета-бутике.

На фестивале. 2017 г.г Фото: Дмитрий Митерев

Также гости смогут принять участие в интеллектуальной игре «Чёрная кошка» и поиграть в небанальные авторские настольные игры. А кроме музыкантов, на опен-эйре выступят любимые многими актеры Томской драмы Александр Постников, Евгений Казаков и Олеся Казанцева.

Опен-эйр пройдет уже в третий раз — до этого его устраивали в 2016 и 2017 годах. Прошлогодний перерыв позволил сделать особенно насыщенной программу этим летом, объясняет организатор: «за прошедшее время накопилось реально много культурных открытий, и было интереснее их аккумулировать».

— До «Макушки» в городе не было подобных мероприятий, — рассказывает Дмитрий. — А после нашего первого фестиваля в Томске стала проявляться подобного рода активность. В соседних сибирских городах ничего подобного нет, но в Томске оживление налицо, и это радует: Музейный сад устраивает мероприятия, молодежные бизнесы типа MakeLove Pizza, Burger Lab проводят свои вечеринки. Проходят фестивали проекта Balance Алины Беляевой с развлекательно-образовательным контентом: «Глинтвейн» — зимой, в декабре, и летом, в июне — «Лимонад». Это всё делается сообразно со вкусами их целевых аудиторий, и это правильно.

Подготовка к опен-эйру 2019 Фото: Александр Мазуров

Усадьба Голованова В этом году усадьбе Голованова исполняется 115 лет. Дом построили в 1904 году по проекту архитектора С.В. Хомича. — Сквер и усадьба просто потрясающие, — делится мнением Дмитрий. — Когда мы провели первый раз здесь мероприятие, думали следующее провести в другом месте. А потом поняли, что эта локация сама нам покровительствует. В этом году на афише даже изобразили стилизованный особняк, она уже стала талисманом. Афишу нам сделал крутой дизайнер из Новосибирска Олег Семенов. На этой «Макушке» мы уделим специальное внимание усадьбе — с экскурсоводом Еленой Ерофеевой готовим квест на историческую тему, гости будут искать клад купца Голованова. Мы собрали много информации о нем и сейчас продумываем сам ход квеста, чтобы родители и их дети в течение какого-то времени вместе отвечали на вопросы, решали задачи, искали подсказки, открывая для себя что-то новое. Я считаю своей миссией показать важные, «незамыленные» точки — это одна из граней моей жизни. Для меня важно ощущение этого места, как оно откликается во мне.

Из коммуникаций в фестивали

Подготовка к опен-эйру 2019 Фото: Александр Мазуров

Основным занятиями Дмитрия Беляева уже много лет являются визуальные коммуникации — реклама, маркетинг, брендинг. В свое время он был сооснователем известной рекламной группы dart, а последние лет 10 занимается креативом в собственном агентстве «Беляев и Ким». Несколько лет назад Дима с партнерами запустили сувенирный проект Tommy Gifts. По словам Беляева, опыт в области рекламной деятельности помогает ему и в организации мероприятий.

— Когда мы делаем выставки, визуализацию корпоративных мероприятий для разных заказчиков — это уже пол-шага до городского фестиваля, — пояснил он. — Только там ставятся PR и HR, а здесь, собственно, цель — само развлечение гостей. Но «инструменты» похожие. В общем-то и выставки — концентрация почти всех компетенций в рекламной области: здесь и коммуникации, и визуализация, и продакшн. Классно, когда за этим всем стоит рекламщик с пониманием маркетинга — он понимает, что нужно сделать, чтобы у клиента в итоге был результат.

Опыт организации выставок Дмитрий получил на крупных мероприятиях в России и за границей. Самым интересным проектом стала презентация всего Сибирского федерального на крупнейшей промышленной выставке «Hannover Messe» в Германии. А самым экзотичным в плане работы с местными подрядчиками — производство стенда для презентации Томской области в Дели. Многим бизнесменам в Томске и не только Дмитрий известен как разработчик десятков брендов компаний и продуктов. Другие направления — запоминающиеся издательские проекты, яркие результативные рекламные кампании и PR-акции.

А еще Дима — очень томский человек. Поэтому он непрерывно генерит самые разные городские события — от субботника в Михайловской роще до рождественского концерта в католическом костеле. Для него организация таких мероприятий — это возможность реализовать себя в новых, совершенно неожиданных областях. А для горожан это всегда возможность побывать на ярком, запоминающемся событии.

Подготовка к опен-эйру 2019 Фото: Александр Мазуров

«Макушка лета». Партнеры

Фудкорт:

Velvet Restaurant Tomsk

«Эндорфин»

«Чайная обитель»

В меню: пиццы и брускетты, лёгкие коктейльные закуски, вино, чайные и кофейные дегустации.

Партнеры:

MAESTRO интерьерный салон

БКС Премьер

Полимер-Компаунд

Двери FALKO

фитнес-центр PowerHouse Gym

Цветочница Агнесса

Информационный партнер: «Томский Обзор»

«Макушка лета». Подробности

«Макушка» в Инстаграм: @makushka.leta.tomsk

Когда: 13 июля с 14:00 до 23:00

Где: Сквер Российско-немецкого дома (Красноармейская, 71)

Стоимость участия: взрослые — 2000 рублей, дети до семи лет — бесплатно, дети 7-12 лет — 1000 рублей. Билеты включают все составляющие опен-эйра, кроме фудкорта. Фудкорт — средний чек: 500-1000 рублей, включая напитки.

Где купить билеты: Продажа билетов в direct и справки по тел. ‪8 (913) 115-64-04‬, Анжела Климова (ЛС, WhatsApp, Инстаграм — @angela_klimova

Текст: Александр Мазуров

Фото: Дмитрий Митерев, Александр Мазуров

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