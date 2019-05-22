Весь мир театр: Как томичи поступали в ГИТИС

22 мая 2019 / Партнерский материал

В мае в Томск впервые прибыл совместный образовательный тур, организованный МТС и ГИТИСом в рамках благотворительного образовательного проекта «Поколение М».

О том, как томичи проходили прослушивание в ведущий театральный вуз страны и что из этого вышло — в нашем материале.

Пробы в онлайн

В Год театра особое внимание в проекте «Поколение М» уделили именно театральному направлению. Для этого МТС и ГИТИС заключили соглашение, в рамках которого впервые абитуриенты получили возможность принять участие в онлайн-мастер-классах ведущих преподавателей института.

Но интернет-образованием дело не ограничилось. В этом году у жителей нескольких городов России появилась уникальная возможность — принять участие в первом этапе отбора в ГИТИС и пройти бесплатный мастер-класс от лучшего театрального вуза страны в своем городе. После Новосибирска, «Поколение М» отправилось в Томск.

Марина

Фещенко директор филиала компании МТС в Томской области КЯ рада, что Томск стал одним из городов образовательного тура МТС и ГИТИС. В его рамках приемная комиссия ГИТИС работала в Томске два дня. По итогам серии прослушиваний, томские школьники и абитуриенты не только смогли проверить свои силы, но и пройти первый тур творческих вступительных испытаний. Лучшие из них приглашены в Москву сразу на второй тур прослушиваний. Это наглядно показывает, как работает творческий лифт нашего проекта «Поколение М» в любом уголке страны. С помощью digital-инструментов «Поколение М» вместе с мастерами, работающими в проекте, открыл сотни талантов в самых разных уголках страны. И сегодня многие участники «Поколения М» могут поделиться своими историями успеха — кто-то стал студентом ведущих творческих вузов в Москве, кто-то учится в известных творческих студиях, выступает на крупнейших сценах страны и многое другое. Мы видим, что тренд на онлайн-технологии коснулся сферы образования: аудитория абитуриентов и студентов уже давно «живёт» в сети. И наша задача — активно внедрять цифровые возможности, которые становятся залогом успешного развития любого образовательного учреждения в долгосрочной перспективе.

Екатерина

Петрова преподаватель кафедры эстрадного искусства ГИТИС, режиссер Здорово быть частью такого проекта, как «Поколение М». В Европе, на Западе разные кастинги и пробы в кино уже перешли в онлайн: человек сам себя записывает и отправляет режиссеру свою видео-визитку. В России такое тоже появилось, но пока не приживается, потому что режиссеры привыкли с глазу на глаз общаться, смотреть. Но это трата времени, сил, ресурсов. Сейчас режиссер может находиться в Берлине, а видео ему присылает человек из Китая, конечно же так проще. Нам тоже проще посмотреть человека, который живет в Томске, Омске, Пензе и по видео многое понять, и сэкономить родителям деньги на билеты и проживание в Москве. Это круто, что мы переходим на новый уровень!

Что такое «Поколение М»? Это большой благотворительный проект МТС, реализуемый совместно с Министерством культуры и рядом творческих объединений страны. Это творческая площадка, на которой талантливые ребята (в возрасте от 11 до 18 лет) могут принять участие в конкурсах по 13 направлениям — от рисования до создания дизайнерской одежды. Таким образом у жителей всех уголков страны появляется возможность проявить себя и даже попасть на мастер-классы к известным мастерам своего дела, таким как Вячеслав Зайцев, Полина Гагарина или Борис Грачевский.

Параллельно проект реализует и благотворительные задачи: в конце года все «лайки», которые собрали работы участников «Поколения М» на площадках проекта (сайт и социальные сети), конвертируются МТС в реальные деньги. Собранные таким образом средства направляются на лечение детей. За пять лет проект помог аккумулировать более 17 млн рублей. Помощь получили 49 детей.

«Пусть ваши руки злятся!»

Площадкой для работы приемной комиссии столичного вуза был выбран Томский госуниверситет. Отбор вела педагог факультета эстрады ГИТИСа, режиссер Екатерина Петрова — на встречу с ней в Томске зарегистрировались более 100 человек.

В программу образовательного тура включили мастер-класс и прослушивание — одну из основных частей вступительных испытаний столичного вуза.

Сам процесс поступления многоступенчатый: первый тур, второй, третий, потом на конкурс выходит человек 200, а курс набирается из 30 человек. Однако с каждым годом поступающих в театральные вузы все больше, — объясняет Екатерина Петрова.

На мастер-класс от «Поколения М» в актовом зале ТГУ собрались около 50 человек — главным образом, из числа тех, кто решил попробовать свои силы перед приемной комиссией ГИТИСа. Участникам дали часть упражнений, которые обычно выполняют студенты московского вуза.

Есть такое понятие, как актерский тренинг, которым актеры должны заниматься всю жизнь, чтобы быть в форме. И в театрах есть такие тренинги — их проводят перед спектаклями. Это часть жизни, актера, которая становится основной. Нужно быть всегда в форме, — рассказывает Екатерина Петрова.

Екатерина Петрова: «Музыкальность и талант — это сразу чувствуется. Ты видишь человека и понимаешь — это то, что нужно. Это и индивидуальность работы, раскрепощенность, музыкальность»

Упражнения были нацелены на раскрытие творческого потенциала ребят. Работая в группах и по одиночке, они ползали, прыгали и кричали. По замыслу преподавателя, мастер-класс должен был помочь абитуриентам раскрепоститься, сделать то, чего они раньше никогда не пробовали и подумать о том, над чем не задумывались. Все это должно было помочь участникам «сбросить» шелуху и максимально раскрыться на предстоящих чтениях, чтобы преподаватель смог «разгадать» природу потенциального студента.

Часть упражнений была на ощущение своего тела при определенных обстоятельствах: например, «пусть ваши руки злятся!». Они понимают, что нельзя не задумываться в этот момент о том, что внутри происходит — руки не могут сами по себе злиться, мы подключаем внутреннее состояние, понимание «я должен сам разозлиться». Или «чтобы мои ноги любили» — что это такое? Уже в таких простых упражнениях можно понять, насколько человеку нужно быть в этой профессии, — отметила Екатерина Петрова. — Они посмотрели с другой стороны на себя, пытались включиться.

По мнению педагога, мастер-класс достиг своей цели — правда, после него многие решили перенести своё прослушивание на второй день.

Екатерине Петровой 33 года. Родилась в Пензе. После школы окончила актерский факультет Государственной Академии Славянской Культуры, затем — ГИТИС, мастерскую В. Мирзоева по специальности режиссёр драматического театра, педагог. После окончания аспирантуры работает со студентами, выпускает спектакли. Параллельно участвует в творческих проектах: поставила спектакль в Пензенском драмтеатре, участвовала в Рязани в режиссерской лаборатории, имеет опыт проведения актерских тренингов и авторской программы по ним.

Показать себя

Екатерина Петрова: «Главное качество артиста — желание быть на сцене. Это качество дает право прийти на вступительные экзамены. Если человек понимает, что он хочет выйти на сцену и получает от этого кайф, стоит задуматься о профессии артиста»

На прослушивании в ГИТИС от абитуриентов требовалось, как и обычно на экзамене в театральный вуз, прочитать стихотворение, отрывок из прозы, басню и исполнить песню.

Очень важно правильно подбирать себе программу. Потому что, например, девушка по типажу совершенно не Джульетта — но она думает иначе и готовит монолог Джульетты. Поэтому очень важно направить абитуриента, даже если ему всего 13 лет, — отмечает Екатерина Петрова. — Часто спрашивают — «а что читать?», «что нужно делать, чтобы меня взяли?». На это нет универсального ответа. Нужно выбирать тот материал, который тебе нравится, который тебя затронет, который ты будешь понимать, чувствовать. Когда нам что-то понятно, нам лучше удается передать эту информацию. И для абитуриента тоже важно выбирать то, что находит в нем отклик. Нам будет проще разглядеть его природу.

В назначенный час у кабинета приемной комиссии собрались желающие оценить свой талант — кто-то пришел целыми компаниями, кто-то в одиночестве. Когда первая «десятка» отправилась на прослушивание, в коридоре повисло ожидание. Кто-то снимал напряжение в находящейся рядом столовой, кто-то изучал окружающих, кто-то распевался почти во весь голос (пока их не остановили организаторы), а кто-то снова и снова повторял свой номер, отрабатывая необходимую эмоцию. Абитуриенты со стажем рассказывали, как проходит прослушивание в других столичных театральных вузах, уточняя, что «ожидание своей очереди в час с небольшим можно считать мигом».

Томичи получили уникальную возможность, которой у них никогда бы не было в Москве: каждый участник здесь смог получить обратную связь от принимающего преподавателя.

Обычно такого не происходит — слишком много абитуриентов. Мы по 12 часов, бывает, сидим, и поговорить во время прослушивания нет времени. Мы понимаем, что перед ГИТИСом стоит огромная толпа, и если каждому давать советы, то мы точно оттуда вообще никуда не уйдем. А здесь, в проекте «Поколения М», мы можем поговорить с человеком, — отмечает Екатерина Петрова.

После выхода первой партии томительное ожидание сменяется воодушевлением. Кто-то комментирует опыт прослушивания эмоциональным «Да вообще нормально!», переходящим в дикий вопль радости и аплодисменты окружающих.

Степан Храпов участник первой десятки Я просто пришел с желанием выступить и показать себя. Готовил Есенина, Лермонтова, Крылова, разные песни. Успел показать все по маленьким кусочкам. Я волновался, но вышел с холодной головой. Большая конкуренция, ребята все достойные и жюри, и мастер, который принимает, я думаю, сделает правильный выбор и если меня он не выберет, обидно не будет. Это профессионал. Но я продолжу участвовать в «Поколении М», от своей мечты никогда нельзя отказываться и всеми доступными способами за нее бороться.

Эвелина

Рудер участница прослушиваний Если честно, моя мама случайно увидела объявление и предложила попробовать свои силы. Мне стало интересно и я подготовила программу для прослушивания. Музыкой я занимаюсь уже очень долго, много выступала - поэтому и не волновалась. Надеюсь, получится поступить в ГИТИС.

Екатерина Петрова: «Театральные традиции в Томске не менее сильны, чем в Новосибирске. Есть бывшие томичи, ныне прекрасно известные на федеральном уровне. Мне кажется, такую традицию надо продолжать и дать шанс ребятам попробовать себя еще и в творческих профессиях»

За два дня образовательного тура от МТС в Томске свои таланты мастеру из ГИТИСа продемонстрировали более 50 человек. Многим из участников было всего 15-16 лет. Из них сразу шестеро были рекомендованы на второй тур. Самой юной участницей томских прослушиваний, прошедшей отбор, стала 14-летняя Эвелина Рудер.

Общий уровень подготовки абитуриентов-томичей Екатерина оценила скорее, как средний. По ее словам, половина участников томского тура подошла к прослушиванию не слишком серьезно, подготовив всего одну басню или стихотворение, но при этом выучив несколько песен.

Екатерина Петрова: «Эстрада — это факультет, который отвечает на актуальные вопросы. Сейчас театр переходит в другой формат — нужна пластика, вокал. Поэтому, мне кажется, наш факультет самый востребованный»

- Все воспринимают эстрадный факультет как эстраду в классическом понимании — выйти на сцену и спеть. А эстрадный факультет в ГИТИСе — почему его сейчас и планируют переименовать в факультет синтетических искусств (синтетического театра) — это нечто другое. У нас не только вокал, но и драма, синтетика музыкального театра, — рассказала Екатерина Петрова, добавив, что абитуриенты в Томске такие же, как и в Москве — кто-то идет по легкому пути, собирая советы на специальных форумах, а кто-то тем временем ищет свой репертуар.

Екатерина

Петрова Нужно заниматься саморазвитием. Приучить себя любить драматургию, читать, смотреть хорошее кино и спектакли. При этом важно понимать, о чем ты читаешь и что ты читаешь. Потому что невозможно проснуться и сказать: «Я буду артистом, возьмите меня!». Нет, мы должны работать над собой! Сразу выделяется человек, который целенаправленно развивает себя в этом направлении, осознанность в глазах видна.

С окончанием прослушиваний в Томске театральное направление «Поколения М» продолжит работу в других городах России. Однако это не значит, что томичи, не успевшие на личный прием к мастеру, уже не смогут попробовать свои силы или получить обратную связь от специалистов. На платформе «Поколение М» проходит конкурс «Мастерская ГИТИСа». В нем могут принять участие все желающие. Для этого нужно записать свое исполнение и до 31 мая загрузить на сайт проекта. Педагоги ГИТИСа просмотрят работы конкурсантов и оценят их. Наиболее талантливые ребята получат путевку во второй тур вступительных испытаний в институт. Еще одного выберет компания МТС — он отправится в Москву, где ему устроят экскурсию по вузу и покажут учебный спектакль. Таким образом, даже те, кто не смог отличиться на очном этапе прослушивания смогут вновь попробовать свои силы.

Марина

Фещенко​​​​​ директор филиала компании МТС в Томской области Сегодня многие участники «Поколения М» могут поделиться своими историями успеха - кто-то стал студентом ведущих творческих вузов в Москве, кто-то учится в известных творческих студиях, выступает на крупнейших сценах страны и многое другое.

Текст: Егор Хворенков

Фото предоставлено пресс-службой компании МТС

Тэги/темы: