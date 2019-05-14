U-NOVUS — 2019. Гид по воркшопам

14 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена

С 15 по 19 мая в Томске пройдет форум новых решений U-NOVUS. Хотя на нем будет много важных мероприятий, основной формат форума — воркшопы.

Воркшопы, напоминаем, это трех-четырехдневные сессии, на которых от 20 до 50 участников из бизнеса, науки и органов власти совместно работают над запуском новых технологических направлений и поиском актуальных решений. Тщательный отбор участников воркшопов проходил в течение двух с половиной месяцев. Это делалось для того, чтобы собрать максимально эффективные команды, которые смогут работать в live-режиме в течение нескольких дней.

В нашем гиде рассказываем о том, каким вопросам посвящены воркшопы U-NOVUSа в этом году.

Метки для «умного архива»

Воркшоп: «Применение технологии RFID для проекта «Умный архив“»

Организатор: ПАО «СИБУР Холдинг»

Методический партнер: AI Community

СИБУР реализует направление «Индустрия 4.0» для перехода к цифровой бизнес-модели и роста операционной эффективности. Значимой частью этого направления является внедрение индустриального интернета вещей.

Цифровизация предполагает использование технологии RFID для оснащения устройств и предметов дешевыми и не требующими питания радиочастотными метками. В рамках производственных и бизнес-процессов применение RFID-технологий позволит автоматизировать процесс учета документации. А «умный архив» повысит управляемость и прогнозируемость существующих проектных бизнес-процессов, наладит их автоматизацию, обеспечит прозрачность отчетности.

Участники воркшопа будут выполнять конкретную задачу по цифровизации предприятия: займутся разработкой клиентской и серверной части приложения, позволяющего сопоставить номер RFID-метки и название папки, к которой она прикреплена, а затем указывать, на каком стеллаже и полке какие папки находятся.

Голосовой помощник для банка

Воркшоп: «Развитие сервисов на базе голосовых помощников»

Организатор: АО «Газпромбанк»

Соорганизатор: Центр речевых технологий

Методический партнер: Компания «Актум»

Задача, решаемая на воркшопе — создание макета нового банковского сервиса на базе разговорных технологий. Участники должны будут сформировать перечень продуктовых гипотез в области применения разговорных технологий в банковской сфере; выбрать из них рабочую и создать для нее бизнес-модель; спроектировать решение, разработать архитектуру; и, в конечном итоге, реализовать demo-макет.

Между человеком и машиной

Воркшоп: «Разработка системы принятия решений на основе аналитики текста (Natural language processing)»

Организатор: ООО «Газпромнефть Научно-технический центр»

Чтобы специалисты могли быстро принимать решения на основе больших объемов информации, используются концептуальные схемы, которые называются онтологиями предметной области. Для их создания применяется специальный язык OWL (Ontology Web Language), который позволяет сохранять схемы в формате, понятном как человеку, так и машине. Даже «Википедия» отчасти использует онтологии для построения карточек в удобной и понятной человеку форме.

В производстве онтологии используются для анализа состояния технологических объектов и предотвращения аварийных ситуаций, для оптимизации транспортных потоков и планирования ремонтов, и так далее.

НТЦ «Газпромнефти» ставит перед участниками воркшопа непростую задачу: придумать архитектуру системы, решающей поставленные задачи на основе онтологий. Она должна собирать информацию об объектах, их свойствах и отношениях между ними, и на основе этого выдавать рекомендации по улучшению производственных процессов.

Концепция системы будет представлена в виде презентации объемом не более 15 слайдов.

Идеальная модель университета

Воркшоп: «Цифровой университет»

Организатор: АО «Газпромбанк»

Соорганизатор: Томский государственный университет

На этом воркшопе будут создавать модель цифрового университета: формирование партнерской среды бизнес/наука/образование, интеграцию вуза в цифровую городскую среду и подбор платформенных решений (готовых и разрабатываемых) под сферы деятельности университета, подлежащие цифровизации.

Участники воркшопа проанализируют уровень информатизации и взаимной интегрированности существующих бизнес-процессов в современном вузе, а затем построят их «идеальную» модель. В конечном итоге они найдут наилучшие платформенные решения, которые обеспечат цифровизацию бизнес-процессов вуза и его интеграцию с внешней средой.

Модель разрабатывается для пилотного внедрения на площадке высших учебных заведениях Томска.

Роботы на пашне

Воркшоп: «Разработка бизнес-модели и технологической архитектуры точного земледелия в сибирских регионах»

Организатор: АО «Когнитивные технологии»

Соорганизатор: Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

Воркшоп ориентирован на проработку пилотного проекта внедрения робототехнических комплексов точного земледелия с элементами искусственного интеллекта. Этот проект начат на прошлогоднем U-NOVUSе и будет продолжен в этом году.

Задача участников воркшопа — спланировать первый этап пилотного проекта в 2019 году в четырех хозяйствах Томской области и разработать «дорожную карту» развития проекта на 2020–2021 годы.

Стратегия развития в цифре

Воркшоп: «Цифровая платформа реализации стратегии развития Томской области. Приоритеты платформизации»

Организатор: ООО «Русатом Инфраструктурные решения»

Соорганизатор: Администрация Томской области

В этом воркшопе примут участие представители совместной рабочей группы Томской области и «Русатом Инфраструктурные решения», которая была создана на U-NOVUSе 2018 года, а также другие заинтересованные в развитии проекта лица.

Участники доработают концепцию платформизации отраслей экономики и социальной сферы (развитие человеческого капитала, технологическое предпринимательство, поддержка экспорта,

умный город и др.), обеспечивающей реализацию Стратегии социально-экономического развития Томской области. Выявят потенциальных партнеров-участников и технических партнеров-исполнителей. И, в конечном итоге, создадут укрупненную «дорожную карту» реализации проекта.

От умных систем наблюдения до экономии энергоресурсов

Воркшоп: «Тестирование концепции и цифровых решений для „Умного города“»

Организатор: ПАО «Ростелеком»

Соорганизаторы: Комитет безопасности Томской области, Комитет общественной безопасности администрации Города Томска, ОГУ «СМЭУ» Томской области, Комитет ГОГ и ЧС Томской области, ОГУ «ПО ГО ЧС» Томской области.

Методические партнеры: НПО «Протей», КордаГрупп, ТУСУР, НИ ТПУ, Инком, Микран, 365Labs.

Воркшоп пройдет по четырем тематическим направлениям: «Безопасность», «Образование», «Благоустройство городской среды», «Энергосервис».

Представители профильных департаментов Администрации Томской области, учебных заведений, разработчики IT-решений, представители научного сообщества и другие специалисты будут работать над созданием «дорожной карты» проекта «Умный город» и планировать конкретные шаги по ее реализации.

В области безопасности это будет поиск оптимальных решений по созданию интеллектуальной системы видеонаблюдения, автоматизированной системы управления дорожного движения и «умного» ситуационного центра г. Томск. В сфере образования — подготовка к созданию цифрового образовательного контура в регионе и развитию образовательных VR-технологий для достижения нового качества обучения. Проект по благоустройству предполагает внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами. А энергосервисные проекты направлены на сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях и внедрение автоматизированных систем учета без привлечения дополнительных бюджетных средств на реализацию.

Регламент полигона

Воркшоп: «Цифровые технологии электроэнергетики: Концепция пилотирования на базе томского „полигона“. Новые цифровые сервисы для сбытовых компаний»

Организатор: ПАО «Интер РАО»

Со-организатор: Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ»

На воркшопе будет создан набор пилотных проектов цифровой трансформации энергосбытовых компаний на томском полигоне ИнтерРАО. Также будет определен регламент, план работ и персональный состав органа управления Томским пилотным полигоном по реализации цифровых проектов.

Космический масштаб

Воркшоп: «Формирование кооперации индустриальных компаний, университетов и НИИ для разработки модельной КНТП в области космических систем, технологий и услуг»

Организатор: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»

Соорганизаторы: ОАО «Межведомственный аналитический центр», Национальный исследовательский Томский государственный университет

Методический партнер: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Среди участников воркшопа будут представители министерств, ученые Российской академии наук, эксперты-практики, сотрудники ведущих вузов (ТГУ, ТПУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, МГУ, МАИ и другие).

Они сформулируют актуальные и перспективные задачи в космической отрасти, опишут социально-экономических эффекты от их решения, определят сквозные технологии и научно-технические задачи, рынки, потенциальных заказчиков и индустриальных партнеров.

Лучшие предложения подготовят для включения в заявки на комплексные научно-технические программы «Глобальные информационные системы» и «Новые композитные материалы: технологии конструирования и производства».

Связанные одной сетью

Воркшоп: «Нейронет. Разработка решений для экосистемы поддержки коллективной работы (collective Intelligence augmentation system)»

Организатор: Группа NakedMinds Lab

Мониторинг в традиционном образовании обычно заканчивается на уровне данных о посещаемости, оценках, типах деятельности, в которой участвовали ученики. Участники воркшопа пойдут дальше, спроектируют и протестируют методы работы с цифровым следом образовательной деятельности в реальном времени. Работа будет происходить в особым образом спроектированной нейронет-среде, которая позволяет взять максимум из групповой работы.

Сначала будут определены способы разметки деятельности — лекций, семинаров, отдыха во время перемены, проектной работы, работы на тренажерах и симуляторах, новых игровых форматов. Данные о событиях будут собираться при помощи чат-ботов, биометрических устройств и из других доступных источников как в реальном времени, так и пост-фактум; и предоставляться всем участникам образовательного процесса для интеграции с другими данными в специальных IT-системах. Это позволит резко увеличить количество обратных связей в образовательном процессе — а значит, его гибкость, адаптивность, эффективность.

Кроме того, организаторы воркшопа планируют передать участникам представления о рынках будущего Нейронета, представить текущее состояние рынка и сегментов, познакомить с актуальными технологическими решениями.

Подробнее о нейронет

Телята и беспилотники

Хакатон: «Smart vision challenge» (Альянс «Техническое зрение»)

Организаторы: Проектный альянс «Техническое зрение» (ООО «ИНТЭК», ООО «НПК Техника дела», ООО «Софт-Кристалл», ООО «Попков Роботикс», ООО НПП «ДиВиЛайн», ООО «НПФ Мехатроника-Про», ООО «Рубиус Групп».)

Со-организатор: АИР АПК (Ассоциация инновационного развития аграрно-промышленного комплекса Томской области).

Ведущий: Ширшин Виктор Анатольевич, исполнительный директор ООО «Софт Кристалл», руководитель Альянса «Техническое зрение»

Хакатон — это формат совместного решения задач из области технического зрения (Machine Vision), завершающийся конкретным решением и созданием прототипа (Software и Hardware).

Его задачи — познакомить участников с задачами технического зрения, повысить уровень их компетентности под руководством экспертов из области технического зрения на примере решения реальных бизнес-кейсов: создания действующего беспилотника, прототипа кардиомонитора для коров или системы учета вакцинации телят. Лучшие из участников будут приглашены в технологические компании Томска: для стажировок, производственных практик или трудоустройства.

Надежность электровозов

Воркшоп: «Data Science в промышленности: анализ данных для оценки состояния двигателя локомотива»

Организатор: ООО Clover Group

Речь пойдет о прогнозировании отказов двигателей локомотивов. Прототип системы анализа и сбора данных существует, но комплексного решения по диагностическому комплексу нет. Участники воркшопа займутся разработкой архитектуры системы для сбора и анализа данных по пульсациям тока в цепи питания электродвигателя.

Это должно быть устройство, которое ведет запись и хранение диагностических данных, их обработку пользовательскими алгоритмами, передачу результатов обработки через беспроводной канал (GPRS или Wi-Fi) и самодиагностику с определением состояния датчиков и регистрацией информации об их поломке.

Чтобы реже ремонтировать дороги

Воркшоп: «Применение современных технологий при ремонте городских улиц и дорог»

Организатор: Фонд инфраструктурных и образовательных программ

Соорганизатор: Администрация Томской области, Томский государственный архитектурно-строительный университет

Воркшоп соединяет производителей современных технологий с практикующими и будущими специалистами дорожной отрасли.

Участники обследуют участок городской автодороги (пр. Ленина от пересечения с ул. Герцена до пересечения с пер. Плеханова), познакомятся с решениями нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов экономики и разработают проектные решения, позволяющие увеличить межремонтные сроки службы и повысить безопасность городских улиц и дорог.

Специалисты по 5G

Воркшоп: «Архитектура подготовки специалистов по беспроводной связи: какие требования диктует сектор мобильной связи пятого поколения (5G)» (СколТех)*

Организатор: Администрация Томской области

Соорганизаторы: Центр компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии беспроводной связи и интернета вещей», АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий»

Участники этого воркшопа разработают три пилотных проекта подготовки кадров в области беспроводной связи. Интеграция возможностей академических и индустриальных площадок обеспечит насыщение специалистами ключевых игроков рынка (отечественных вендоров и операторов) в трехлетней перспективе для реализации проектов в секторе мобильной связи пятого поколения (5G).

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