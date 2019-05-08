«Naked Minds» в Томске: зачем записывать психофизиологические показатели во время мозгового штурма?

8 мая 2019 / Партнерский материал

Как технически обеспечить эффективную коллективную работу с помощью самых инновационных разработок? Как образованию может помочь интегрированный цифровой след, включающий психофизиологические данные, и чем в этом могут помочь чат-боты?

Ответ на эти вопросы будут искать в Томске в рамках грядущего форума U-NOVUS на воркшопе от NakedMindsLab. Его полное название — «Нейронет. Разработка решений для экосистемы поддержки коллективной работы (Collective Intelligence Augmentation System)».

Что такое Нейронет, почему его стоит развивать и как будет проходить воркшоп в Томске — в нашем материале.

Что такое нейронет

Нейронет — это система технического обеспечения эффективной коллективной работы. Именно так определяют его в NakedMindsLab, независимой проектной лаборатории, где заняты созданием технологической и постоянно развивающейся среды для коллективного мышления с использованием человеко-машинных интерфейсов.

«Представьте себе несколько групп, собравшихся за разными столами, но при этом связанных друг с другом, — объясняет партнер и директор по научным исследованиям в NakedMindsLab Тимур Щукин. — Каждая из них использует разные технологии, например, распознавание речи, регистрацию биосигналов с их обработкой — для того, чтобы сделать работу более эффективной. Например, отслеживаются какие-то характеристики для того, чтобы работа шла более эффективно, чтобы все находились „в потоке“. С другой стороны все, что они говорят, превращается в концептуальные карты, с которыми группы работают, формулируя свои задачи и так далее».

Все этапы такой коллективной работы как раз и обеспечивает нейронет-среда. Причем как интенсивы — условная «работа за столом» (лекции, семинары, планерки), так и этапы между ней, когда участники ищут информацию, отвечают на вопросы или управляют собственными проектами.

На практике, нейронет — это еще и набор связанных друг с другом сервисов, которые обеспечивают определенные функции. Например, расшифровку речи, управление компетенциями, запись видео/аудио и даже сборку команд.

«Разумно организовывать работу таким образом, чтобы дать возможность участникам команды и пользователям собирать сервисы, которые могли бы работать вместе. Например, один сервис записывает аудиопоток, другой размечает его (фиксирует, когда что именно происходило). Третий параллельно собирает биометрические данные. Четвертый записывает выражения лиц и так далее. Много-много потоков информации — и много разных сервисов, которые ее по-разному обрабатывают — которые переходят из одного сервиса в другой. Совокупность таких сервисов — это экосистема. Если эти сервисы работают на задачи Нейронета — мы называем это экосистемой нейронета», — поясняет Тимур Щукин.

Еще одна исходная и очень важная функция Нейронета — гибридное образование. По мнению Щукина, это среда постоянного обучения команды для повышения ее эффективности и поддержки деятельности.

«Так как Нейронет исходно отпочковался от форсайт-образования, на самом деле это образовательный проект. Предполагалось, что технологическая среда обеспечивает не только эффективное выполнение творческих задач, но и постоянное развитие участников команд, постоянное пере-, само- и так далее обучение», — отмечает Щукин.

Тимур Щукин Партнер и директор по научным исследованиям в NakedMinds. Психофизиолог, предприниматель и эксперт в области взаимодействия человека с компьютером и коллектива. Тимур обладает более чем 15-летним опытом разработки носителей с биологической обратной связью. Он является главным аналитическим центром и идеологом проекта VCA. Профессиональный модератор, провел более 100 стратегических сессий.

Нейронет на U-NOVUS

В этом году важной частью U-NOVUS станет развитие формата «метафабрики» — места, где вместо разговоров участники сразу вовлечены в разработку, выработку общих идей в живом потоке. Во время работы в live-режиме, команда NakedMindsLab расскажет, что такое Нейронет и почему это мейнстрим, где его истоки и каковы планы развития, каковы сегодня его рынки, какие компании и сервисы работают, каковы их взаимосвязи и области применения.

На воркшопе от NakedMinds в Томске его участники узнают о практическом Нейронете — как он работает, где тестируют такие экосистемы. Затем команда лаборатории представит экосистему, над которой работают ее участники и партнеры.

«Вся работа в этой области за очень редким исключением, находится на фронтире, то есть много кто экспериментирует. В прошлом году во Владивостоке на образовательном интенсиве наши коллеги вешали на несколько сотен человек регистраторы пульса и отмечали, как изменяются характеристики пульса и производные от них (индекс стресса, индекс Баевского) в зависимости от того, на лекцию какого преподавателя пришли ученики. Мы, например, сделали комплекс, который называется „Group-a-ware“, который тестировали в рамках испытаний и пару раз проводили в режиме короткого воркшопа в формате получасовой игры, где люди получали роли и из этих ролей разбирали ситуацию. Мы записывали процесс — кто высказывается, кому что говорит, и выводили на большой экран, давая людям самим посмотреть, как они обсуждают сложные вопросы. Одновременно мы вели запись их состояний», — объясняет Тимур.

На воркшопе в Томске NakedMindsLab планирует также подробно рассказать, что такое «интегрированный цифровой след» и как с ним работать.

«Вкратце, это след образовательной деятельности — потоки данных, которые собираются по ходу её выполнения. Один способ — это работа в реальном времени. Например, пока группа работает, на экране показывается, что с ней происходит: какие темы обозначены, какие новые документы или артефакты возникли, какие биологические показатели в настоящий момент у отдельных участников группы или у нее в целом, — объясняет Тимур Щукин. — Это то, что называется dashboard. Все эти данные могут использоваться как в реальном времени, так и позднее. Последующая обработка — это разного рода исследования и проверки гипотез. Например, есть гипотеза, что люди, которые сильнее „настроены“ друг на друга, достигают более высоких результатов. Это означает, что нужно записать данные, по которым мы можем определить сонастройку (нейроданные, энцефалограмма), потом посчитать сонастройку людей друг с другом и сравнить с эффективностью их деятельности, после чего решить, действительно ли гипотеза подтверждается или нет».

Практический Нейронет

Следующим этапом в работе воркшопа станет практика. Командам раздадут браслеты, снимающие определенные биометрические показания, также они получат прототипы работающих чат-ботов.

«Мы рассчитываем на то, что участники опишут разного рода деятельности, с которыми они имеют дело и с которыми они хотели бы иметь дело: мозговой штурм, урок в школе, семинар, лекция, и структурируют их (покажут, какие элементы надо различать в процессе). Например, если это урок, то вопросы и ответы на них, лекционный материал — интересный он или нет, понятный или нет. Если это мозговой штурм — хорошая идея или плохая, кто именно высказывается, интересно или нет, — отмечает Тимур Щукин. — Мы исходим из того, что будет несколько команд, которые соберутся для того, чтобы описать некоторого рода деятельность, которая нас интересует. То есть мы организуем процесс так, чтобы они собрались в команды по несколько человек».

После того, как участники опишут характеристики интересующего их вида деятельности, команда NakedMindsLab модернизирует чат-боты для каждой из команд, чтобе участники могли ставить отметики по ходу работы. С помощью браслетов будут сниматься биометрические показатели.

«Каждая группа получит работающий прототип чат-бота, который мы им поможем собрать. Например, чат-бот для сопровождения лекций, для мозгового штурма, еще чего-нибудь. Плюс браслеты, — рассказывает Щукин. — На выходе они получат данные, в которых в одном и том же таймлайне-„развертке“, будет видно, что у них происходит, например, с пульсом, со стрессом и какие в этот момент были поставлены разметки. Здесь участники смогут посмотреть, изменялись ли как-нибудь их показатели в тот или иной момент времени. Например, когда они нажимали кнопку „интересно“ или „неинтересно“. Есть ли разница в данных — изменился ли пульс или еще что-то. Через это мы объясним, как делать инструменты оперативной разметки цифрового следа в образовательной деятельности».

В завершение воркшопа участники представят экосистему и разместят прототипы на сайте экосистемы. При этом организаторы отмечают, что для участия в воркшопе совершенно не обязательно обладать навыками программирования.

Зарегистрироваться для участия в воркшопе можно здесь.

Форум новых решений U-NOVUS — 2019 пройдет в Томске 15–17 мая под эгидой администрации Томской области при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства высшего образования и науки РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Генеральный партнер форума — «Газпромбанк». Стратегические партнеры форума — «Интер РАО и, «СИБУР Холдинг».

Это инструмент для настройки технологического фокуса региона. Формат живого потока — профессионалов, идей, решений на форуме — это уникальная среда культуры и мышления для развития человеческого капитала нового типа. Часть воркшопов форума будет посвящена цифровой трансформации корпораций, другая направлена на проектирование площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и образования.

Форум пройдет в партнерстве с компаниями «Росатом», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Фонд инфраструктурных и образовательных программ» и университетами: SkolTech, университеты-участники проекта «5-100», опорные университеты.

Текст: Егор Хворенков

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