Трудности перехода. Семь «домов за рубль» и часть списка-701 оказались исключены из предмета охраны

13 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин

Семь «домов за рубль» и часть списка-701 оказалась исключена из предмета охраны исторического поселения «Город Томск».

Документ, который был представлен на градостроительном совете 7 мая экспертом Центральных научно-реставрационных проектных Мастерских (ЦНРПМ) Олегом Замжицким и за который проголосовали члены совета, содержал 1084 объекта. На заседании отмечалось, что при сокращении предмета охраны из него удалялись здания, относящиеся к фоновой застройке и расположенные за границами исторического поселения.

Но когда мы изучили список-1084, обнаружилось, что из него пропал и ряд других зданий. Составили для вас обзор наиболее значимых исключений, не перешедших в предмет охраны из первоначальных редакций.

«Дома за рубль»

Дом на Фрунзе, 32а, восстановленный по программе «Дом за рубль» Фото: Вероника Белецкая

Самая значимая томская история последних лет по части сохранения деревянного зодчества, муниципальная программа «Дом за рубль», значительно пострадала в результате сокращений предмета охраны.

Почти 12% от 60 зданий программы были вычеркнуты из списка, причем убраны были практически восстановленные дома — Пушкина, 24, Фрунзе, 32а, включая и первый сданный дом на Пушкина, 5.

Дом на Пушкина, 5, восстановленный по программе «Дом за рубль» Фото: Игорь Фаткулин

Пушкина, 24 Фото: Игорь Фаткулин

Также из предмета охраны убрали здания по Красноармейской, 75 и Беленца, 4а — эти дома уже переданы в аренду, восстановление планируют начать уже в этом году. По Лермонтова, 24 и Батенькова, 18 стр. 1 сейчас ведутся торги на право заключения договора аренды.

Смысл исключения из предмета охраны зданий, которые приводятся в Томске в порядок частными инвесторами, непонятен. Ведь именно эти «дома за рубль» сегодня становятся символом старого города, который не разваливается, а восстанавливается.

Еще одно здание, которое расположено прямо в Городском саду — по адресу Герцена, 6, не входит в программу «Дом за рубль», но содержится в порядке. Сейчас там идет очередной ремонт. Этот дом так же не попал в предмет охраны, но, как и предыдущие, входил в список-701:

Герцена, 6 — здание в центре Городского сада Фото: Игорь Фаткулин

Председатель томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — ВООПИиК М.Н. Бокова:

«Вопреки заявлениям, которые мы слышали на градостроительном совете, из перечня сохраняемых объектов было исключено как минимум 40 объектов деревянного зодчества из списка-701, расположенных в границах территории исторического поселения.

Среди исключённых домов — явно неудачный новодел на Дзержинского, 10 и недостроенный дом на пр.Ленина, 52/1; но исключение остальных объектов не поддаётся разумному объяснению.

Из предмета охраны были исключены практически все дома, восстановленные по программе «дом за рубль»: Фрунзе, 32а; Пушкина, 5 и Пушкина, 24. Был также исключён ряд просто крепких, красивых домов, ценность которых никогда не подвергалась сомнению: в их числе «профессорский» дом по Белинского, 27а, восстановленный по губернаторской программе «Сохранение деревянного зодчества»; дом на Герцена, 6, расположенный в Городском саду, на котором сейчас осуществляются фасадные работы; «дом на яру» на Войлочной заимке, 25; уникальный для Томска двухэтажный дом с мезонином на Мариинском, 28 и ряд других зданий.

Исключение нескольких домов — таких как Беленца, 4а или Батенькова, 18 стр. 1 может быть объяснено их ветхим состоянием, но как нам известно, эти дома уже переданы в аренду по программе «дом за рубль», причём на дом по Беленца, 4а подготовлена проектная документация.

Разработчики проекта, с которыми мы немедленно связались, отрицают свою причастность к этим изменениям и утверждают, что они были внесены администрацией Томской области при последней правке проекта». В итоге, из предмета охраны исключено более 500 домов!»

Каменные здания

Здание на углу Киевской и Кирова всегда обращает на себя внимание. На этом фото снят фасад еще до косметического ремонта 2018 года Фото: Вероника Белецкая

Но не только деревянная архитектура исчезла из предмета охраны. Есть и каменные здания, которые не вошли туда, например, бывшая «милюковская богадельня» на Киевской, 105, о которой мы недавно рассказывали.

Еще одна известная горожанам точка на карте — комплекс зданий, известный как магазин «Искра» — Ленина, 97 и 97а:

Ленина, 127 — каменное здание с воротами Фото: Google Maps

Разоренные усадьбы

Отдельно выделим серию «разоренных усадеб», когда одно из зданий исторической усадьбы остается в предмете охраны, а второе из него удалено.

Так, например, произошло с Белинского 27 и 27а — если первый дом, являющийся объектом культурного наследия, остался в списке, второй из него вылетел. Оба дома построены в одно время, в одном стиле, и проектировались, предположительно, архитектором Викентием Оржешко:

Дом на Белинского 27а Фото: Роман Петрушин

Следующие дома расположены по пер. Нечевский 18 и 18а. Оба входят в состав одной усадьбы и в список-701. В предмет охраны включен только 18-й дом.

Нечевский, 18а Фото: Роман Петрушин

Такая же история и с домами по пер. Нагорный 7 стр.1 и стр.2 — один включен в предмет охраны, второй — нет. Смысл в подобном сокращении списка неочевиден.

Без ансамбля

Ул. Белая, 2 Фото: Игорь Фаткулин

Есть и другая история — исключение из предмета охраны отдельных объектов фоновой застройки, которые работают в комплексе друг с другом, поддерживая сохранившуюся линию исторических улиц. Например, два дома по ул. Белой в районе Белого озера.

Своего места в предмете охраны лишились здания по адресам Белая, 2 и Белая, 6.

Белая, 2, она же Кривая, 25 — угловой дом в месте схождения двух улочек Фото: Игорь Фаткулин

Белая, 6. Фото: Игорь Фаткулин

Между ними — Белая 4, и она в предмете присутствует, как и Белая 4 стр.1, и более отдаленные 12, 14 и 18.

Белая, 4 Фото: Игорь Фаткулин

Если отойти чуть подальше, можно увидеть линию улицы Белой — дома 2, 4, 6 (в центре), 8 (новый коттедж, нарушающий линию старинных домов) 10, 12 и так далее:

По какому принципу производился отбор и зачем потенциально ставить под угрозу целостность ансамбля улицы, из списка все так же неясно.

Дом архитектора Федоровского и другие

Дом с мезонином в пер. Мариинский, так же исключенный из предмета охраны Фото: Роман Петрушин

Несколько снесенных зданий из списка-701, подлежащих воссозданию на прежнем месте, также исчезли из предмета охраны. Это снесенные не так давно дома по ул. Шишкова, 11, Бакунина, 12 и несколько ранее — дом архитектора Федоровского на Карташова, 16.

Участки, где были расположены утраченные здания, находятся в охранной зоне, по закону есть возможность добиться их воссоздания и ранее предполагалось, что адреса останутся в предмете охраны с тем, чтобы в дальнейшем их можно было восстановить.

Томские градозащитники изучили требования к градостроительным регламентам и выяснили, что там не обошлось без неприятных сюрпризов. Об этом сообщила председатель томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры — ВООПИиК М.Н.Бокова.

«Во-первых, из всех регламентов исчез пункт, запрещающий сносить и изменять внешний вид ценных градоформирующих объектов, включенных в предмет охраны. Вместо этого в разделе «общие требования» появился тезис, предписывающий «сохранять подлинные конструкции, формирующие достоверный внешний облик, за исключением объектов, пришедших в аварийное состояние, угрожающих безопасности людей или объектам культурного наследия». Данная оговорка открывает возможности для сноса любого здания, включенного в предмет охраны исторического поселения, если на него будет представлена соответствующая бумажка, что объект аварийный и угрожает безопасности людей, а это в нашем «умном» городе, делается легко… Нет ничего в регламентах и об использовании только традиционных строительных материалов: дерева в качестве основного или смешанного типа: первый этаж кирпичный, второй — деревянный. Нет запрета на имитацию строительства деревянных домов. И это открывает широкие перспективы для чиновников и недобросовестных застройщиков, орудующих в исторических районах.

Кроме того выяснилось, что в ряде зон с особыми условиями по неизвестным причинам «подросли» ограничения по высоте для нового строительства. Например, на участке по Герцена, 14 — на котором в 2015 году были отменены ограничения, установленные проектом зон охраны, для строительства девятиэтажного здания — предыдущей редакцией проекта границ была установлена зона Р-8 с максимальной высотой 21 метр до конька (что в целом соответствует отмененным в 2015 году ограничениям). Теперь максимальная высота изменилась до 24 метров. Тоже самое произошло с зонами Р-6, Р-7 и Р-9 — повсюду появилась возможность построить дополнительный этаж. Для города со средней высотой исторической застройки в 12-15 метров это совсем не мелочь. Историческое поселение федерального значения г. Томск, рискует безвозвратно утратить силуэт застройки, который подлежит сохранению и входит в предмет охраны, в силу ФЗ № 73 «Об охране объектов культурного наследия». Но когда все делается кулуарно, а публичная презентация проекта попросту дезинформирует общественность, есть серьезные основания опасаться и дальнейших махинаций, теперь уже с Проектом границ территорий и предметом охраны исторического поселения».

Томское отделение ВООПИиК будет настаивать на возвращении высотных ограничений к тем, которые были установлены проектом, прошедшим судебную экспертизу, а также на восстановлении в прежнем статусе исключённых из предмета охраны домов из списка-701 и разрешенном использовании только традиционных строительных материалов в качестве основных.

Председатель Центрального Совета ВООПИиК Артем Демидов на днях написал на своей странице в ФБ:

Хорошо, что Томск определился. И это, безусловно, шаг вперёд. Но хочу напомнить всем участникам процесса: впереди отнюдь не формальное, а очень даже содержательное рассмотрение проекта Министерством культуры РФ, с участием федеральных экспертов. В связи с чем, говорить об окончательном решении вопроса преждевременно. Сам я собираюсь в Томск 13–14 мая на конференцию наших сибирских отделений. В том числе, планирую осмотреть не вошедшие в предмет охраны объекты.

Ждём — возможно, мнения ведущих российских экспертов помогут вслед за Томском, определиться и Министерству культуры, вернув логику в список предмета охраны исторического поселения «Город Томск».

Текст: Елена Фаткулина

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