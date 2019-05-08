Status quo. Градсовет проголосовал «за» проект границ исторического поселения и предмет охраны исторического поселения «Город Томск»

8 мая 2019 / Томский Обзор / Фото: Е. Фаткулина

Вчера состоялось заседание Градостроительного совета при губернаторе Томской области, на котором был рассмотрен проект границ исторического поселения и предмет охраны исторического поселения «Город Томск».

По результатам выступлений и дискуссии, 9 членов совета проголосовали «за» принятие предложенного проекта, трое — воздержались.

Принятые границы включают территорию исторического центра вдоль правого берега реки Томи от Лагерного сада до ул. Дальне-Ключевской, с другой стороны ограниченную Комсомольским проспектом.

Предмет охраны включает 351 объект культурного наследия (без археологии), 177 выявленных объектов культурного наследия и 556 объектов ценной историко-архитектурной среды (в т.ч. деревянных зданий, включенных в список-701 и выявленных каменных зданий) — всего 1084 объекта.

Наибольшему сокращению в предмете охраны подверглись объекты фоновой застройки и ряд объектов ценной среды.

Совет прошел под председательством заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто. Проект представлял начальник научного отдела ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» Олег Замжицкий (Москва). Рецензентами выступили декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев и доцент кафедры «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» ТГАСУ Нина Савельева.

В работе Градостроительного совета приняли участие заместители губернатора Томской области А. Рожков и Ю. Гурдин, мэр г. Томска Иван Кляйн, глава городской Думы С. Панов, эксперты, руководители и главные архитекторы строительных и проектных организаций города, представители общественных организаций.

Также председателю Градсовета были переданы замечания от томского отделения ВООПИК. Как сообщила «Томскому Обзору» председатель совета Томского регионального отделения организации, в них вошли предложения по обязательному включению в список предмета охраны 777 наиболее ценных объектов из 1099, рекомендованных к сохранению ЦНРПМ, а также 155 дополнительно выявленных объектов и 18 участков для воссоздания утраченных ценных зданий на прежнем месте.

Подробная стенограмма градостроительного совета будет опубликована «Томским Обзором» на днях.

История вопроса

Статус исторического населенного пункта был присвоен Томску в 1991 году. Во время сокращения списка исторических поселений — с 400 до 41 города в 2010 году - Томск сохранил свое место в списке. На данный момент город является историческим поселением федерального значения без утвержденных границ, предмета охраны и требований к градостроительной деятельности.

Работа над этими документами стартовала в 2016 году, когда в ходе обсуждении проекта масштабной реконструкции прибрежной зоны реки Томь («Томские набережные») разработчики проекта, «Ленгипрогор», включили в дорожную карту снятие с Томска статуса исторического поселения и переработку регламентов установленных действующим проектом зон охраны.

К счастью, идея не была поддержана, в результате объявили, что проект границ и предмета охраны будет разработан и утвержден к 1 января 2017 года. Контракт на разработку проекта был заключен с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (Москва), субподрядчиком стала компания «Валбэк» (Вологда). Разработанный в срок проект не устроил администрацию Томска, после чего развернулась двухлетняя судебная тяжба между подрядчиками и мэрией.

Доступ к материалам проекта томичи получили в марте 2018 года благодаря расширенному заседанию Академического совета Всероссийской академии архитектурных и строительных наук по сохранению исторического и культурного наследия, посвященного Томску. На этом заседании были представлены проекты, разработанные подрядчиком, а также — «альтернативные» границы, которые были предложены уполномоченным представителем томской мэрии. Выяснилось, что городские власти настаивают на сокращении выявленной территории исторического поселения более чем в три раза. За границы исторического поселения были выведены и «Дом с шатром» — дом купца Голованова, и «Дом с драконами», и Воскресенская гора. Тогда члены Совета высказались против сокращения границ исторического поселения, указывая на уникальность архитектурного наследия Томска и его значение в сохранении культурной самобытности народов Российской Федерации. В предмет охраны той версии проекта входило более 1800 объектов.

На Градостроительном совете год назад прошло первое расширенное обсуждение проекта с участием и разработчиков, и томских экспертов, после чего председатель Градсовета Евгений Паршуто рекомендовал создать согласительную комиссию для максимальной адаптации проекта границ исторического поселения к реалиям Томска в кратчайшие сроки.

Весной 2019 года председатель Центрального совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов выступил по вопросу границ исторического поселения в Томске на Госсовете по культуре. В результате, президент РФ поручил обеспечить охрану объектов культурного наследия Томска как исторического поселения в срок до 31 мая.

Исполняя поручение, замгубернатора по строительству и инфраструктуре утвердил дорожную карту, согласно которой 8 мая комитет по охране объектов культурного наследия Томской области должен отправить документы в Минкульт для утверждения. Заседание градостроительного совета, на котором обсудят проект границ исторического поселения Томска было запланировано на 6 мая.

Работа по подготовке окончательного проекта границ и предмета охраны исторического поселения проводилась в закрытом режиме. Впервые проект был представлен на Общественном совете при Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, прошедшем вечером 6 мая 2019 г. Накануне этого представления проекта, разработчики сообщали региональному ВООПИК о более 1500 объектов, внесенных в предмет охраны. Тем не менее, на совете речь шла уже о 1084 объектах, эта цифра была озвучена и на заседании Градостроительного совета 7 мая. На ознакомление с проектом у экспертов и большинства членов Градсовета было менее суток.

В то же время, в проект границ было включено большинство исторических кварталов города — охраняемый центр не был «урезан», как предлагала первоначально администрация города. Наиболее ценные томские здания, как каменные, так и деревянные, были внесены в предмет охраны.

Евгений Паршуто: Исторический центр — это 3% территории

М. Бокова и Е. Паршуто Фото: Е. Фаткулина

После завершения заседания председатель Градостроительного совета Евгений Паршуто прокомментировал журналистам принятый документ.

Отправка документа в Минкульт

— Последовательность действий дальше такая: в идеале мы должны были 8-го [мая] отправить, перед праздниками, это согласовано с Минкультом, с замминистра, который этим занимается, Обырвалин. Но скорее всего, нам удастся отправить это 12-го, с учетом всех добавлений и изменений. Минкульт проводит свой методический совет в оставшееся время и, условно, 30 мая, мы должны этот документ получить в согласованном виде.

Формирование этого документа не предполагает общественного обсуждения и внесения туда всего, чего захочется. Есть жесткие регламенты этого документа, утвержденные постановлением и приказами министерства культуры. Их четыре. И если мы, не дай бог, направим документ, который не будет соответствовать этим приказам и постановлениям Минкульта, у нас будут серьезные проблемы — мы не утвердим проект границ и предмет охраны. Поэтому сейчас наша главная задача — четко сформировать те документы, которые пойдут на утверждение в Минкульт с сопроводительным письмом за подписью губернатора Томской области и мэра Томска (там требуются два основных заинтересанта, которые направляют это в Минкульт). Поэтому мы будем работать над тем, чтобы внести те предложения, которые прозвучали, но никоим образом не ставим под сомнение или угрозу принятие этого документа.

Про количество объектов

— Количество объектов — 1800, 1500, 1084, мы можем просто нарваться на то, что этот документ не будет принят, потому что мы не сможем обосновать их включение. Мы пошлем тот документ, который совершенно четко — это объекты, которые защищены сегодня статусом, выявленные объекты культурного наследия, все, что касается муниципального списка-701 и ряд объектов, которые не вызывают никаких сомнений. Остальное мы принимаем к сведению и дальше будем работать либо по получении статуса, либо иным способом. Сегодня перегружать этот документ мы не будем. Я сразу говорю, чтобы не было потом никаких... что мы кого-то обманули. Это сегодня прозвучало абсолютно четко.

За пределами [принятых границ] у нас есть памятники со статусом, выявленные объекты, но в этом количестве, 1084, их нет. Особенно это сложно со списком-701, потому что не все дома из этого списка находятся в границах исторического поселения. Часть находится в других районах — психбольница, Алеутская и так далее.

Аварийные дома

— Я вам скажу одну цифру, тут вопрос звучал. За пределами границы исторического поселения гораздо больше аварийных домов, чем в пределах. Поэтому нам дай бог решить проблему с Черемошниками, Восточкой, Ушайкой, Степановкой. Поэтому, наверное, не время сегодня покушаться на святое, а делать нужно то, что реально требует — снятие аварийности, безопасность людей и так далее.

Томские набережные и исторические границы

— У нас разные люди по-разному понимают «Томские набережные». Для меня, как для архитектора области, это огромный проект, который вообще-то рассчитан на многие десятки лет и затрагивает территорию не 20-30 га, а 400 га, практически треть той территории, о которой мы сегодня говорим. Этот проект, безусловно, получит продолжение. Частично сегодня об этом сегодня сказали. В городе не должно быть никаких высоток в 20-30 этажей, в этой части города, которая называется историческим поселением и «Томские набережные». Это будет работа с подземным пространством, которая в Томске практически не ведется и не начиналась еще. Это будет огромный блок благоустроительных работ, это будет блок защитных работ, связанных со строительством новой набережной, новой дамбы городской, это будет связано со строительством больших общественных пространств, которые необходимы сегодня в центре и которые определены в работе «Урбанистики» из Санкт-Петербурга, которую нам представили 4 года назад. Вы помните эту работу, когда был резкий поворот от больших объемов, высот, к плоскостному решению района, который на 40 га образованной земли. Повторю, что «Томские набережные» — это и набережная Ушайки, это исторические улицы, Лагерный сад. Это огромные пространства, сегодня территория, которая идет до Радонежского, это все «Томские набережные».

Повлияет ли это на реконструкцию набережной Ушайки? Конечно, тут нужно вникать. Какие-то наверняка будут требоваться изменения, потому что у нас по первым двум участкам проектная документация утверждена и работа осуществляется. По третьему участку проектная документация не прошла еще экспертизу и там возможны какие-то изменения.

Про промышленные предприятия в центре Томска

— Сама жизнь все расставляет по своим местам. Когда-то, в 2007-м году, я очень активно это дело вспоминаю, разработчиками генплана были удалены все предприятия не только с центра, но и территории Томска. Все зоны П (производственные зоны — прим. ред.) были поименованы как зоны жилищного строительства, общественного развития и так далее. И тогда промышленники пролоббировали решение, и все зоны П остались. Но жизнь все расставила по своим местам. Где сегодня «Сибэлектромотор», ГПЗ-5, радиозавод и десятки других предприятий, которые прекратили свое существование? Поэтому рано или поздно это встанет на круги своя. Хотя, скажу вам, есть в центре Праги шикарное совершенно предприятие, в центре Мюнхена предприятие, которое даже не видно, что это промышленное предприятие. Разные варианты есть — и самоуничтожения, и преобразования промышленных предприятий. В центре Вены стоит мусоросжигательный завод, даже никогда не почувствуешь, что он там стоит...

Про исторический центр

— Скажу крамольную мысль. У нас много желающих взять построить в центре, и даже под эгидой социальной значимости и школу и детский садик, еще чего-нибудь очень важное. Еще раз: это 3% территории Томска. Не надо приглашать всех в гости в центр города, не надо весь транспорт приглашать в центр, строить здесь огромное количество парковок и крупных общественных зданий. Нужно эти функции рассредотачивать. Вот чего центру не хватает — это благоустроенных набережных, общественных пространств, культурно-досуговых вещей, которые нужно делать. Но перегружать сегодня различными объектами, для которых нужны большие площади, стоянки, широкие улицы — это просто не нужно. Говорю свою позицию, как специалиста. Конечно, хочется затолкать школу рядом...например, построить рядом с 6-й школой еще одну 6 школу, или рядом с 24-й, потому что они пользуются популярностью, там хороший педагогический коллектив и так далее. Но не надо забывать, что мы живем в огромном городе, 300 кв.км, где живут 600 тыс. человек, и все эти интересы должны быть увязаны.

На данный момент финальное решение о том, что войдет в проект границ исторического поселения и предмет охраны исторического поселения «Город Томск», находится за Министерством культуры РФ. Его следует ожидать до 31 мая 2019 года.

Текст: Елена Фаткулина

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