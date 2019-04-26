Пасхальное меню.

Где заказать кулич и пасху в Томске?

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Алина Малютена. Фото Freepik.com

Даже те, кто не соблюдал Великий пост, встречают весенний праздник куличами, пасхами и крашеными яйцами.

Традиционные блюда в новом прочтении предлагают многие кафе и рестораны. Мы составили гид по томским заведениям, которые включили в свои меню пасхальные угощения.



Кафе Baba Roma

Адрес: ул. Говорова, 38



Кафе предлагает гостям свежие куличи с изюмом, курагой, цукатами и добавлением рома. Кроме того, можно заказать особое предложение от Baba Roma — набор из четырех творожных пасх с сухофруктами.

Ресторан «Пряности&Радости»



Адрес: пл. Ленина, 10

Новый ресторан делает акцент на содержание кулича. Гостям предлагают варианты с еловыми шишками, кедровыми орехами и розмарином; с орехами, цукатами и вяленой вишней; украшенные цветами из карамели. Кроме того, можно заказать разноцветные яйца и вкусные подарочные наборы.

Кулинария «Sweet Concept by Alex Koval»

Эта кулинария делает по-настоящему необычное пасхальное предложение: дизайнерские муссовые торты в праздничном оформлении и пирожные в форме яиц.

Ресторан «Марле Буа»

Адрес: пл. Ленина, 11

В спецпредложении ресторана можно найти не только куличи и пасхи, но и целую пасхальную корзинку с традиционным наполнением: выпечка, яйца и конфеты ручной работы.

Кофейня «ШоколадЪ»

Адрес: пр. Ленина, 46

В кофейне можно выбрать пасхальные куличи с различными видами оформления: традиционные с помадкой, украшенные посыпкой и сахарными птичкам, а также авторские с цукатами и ореховой крошкой.

Еще в преддверии праздника ШоколадЪ приготовил хрустящие макаронсы в пасхальном оформлении. Кроме покупки сладостей, гости могут поучаствовать в праздничных мастер-классах по раскрашиванию яиц.

Кафе Pastamama

Адрес: пр. Ленина, 121

Своим гостям кафе предлагает куличи с ванильным ароматом и цукатами. Также в меню есть творожная пасха и яйца ручной росписи.

Ресторан «Кухтерин»

Адрес: пр. Ленина, 101

Ресторан приготовил традиционные пасхальные куличи с пряностями и пасхи из деревенского творога.

Сеть кофеен «Буланже»

Адреса: пр. Ленина, 132; пр. Ленина, 80; пр. Фрунзе, 61; пр. Кирова, 5А

Кофейня предлагает гостям пасхи из деревенского творога с цукатами и изюмом. Их могут украсить меренгами или классической сахарной помадкой.

А также здесь можно купить расписные пряники на солоде и наборы пирожных макаронс в виде яиц.

Кофейня «ProCofe»

Адрес: пр. Ленина, 100

ProCofe включили в меню большой и маленький кулич. Кофейня обещает, что у их куличей захочется съесть не только глазурную шапочку.

Кофейня «Prado»

Адрес: ул. Яковлева, 15

В кофейне можно заказать фирменную творожную пасху с орешками и цукатами. Кстати, сейчас на странице кофейни в инстаграм проходит розыгрыш праздничного угощения.

Кафе «Багет-Омлет»

Адрес: пр. Ленина, 55

«Багет-Омлет» готовит куличи из сдобного теста с цедрой апельсина, сушеной вишней и изюмом, украшенные белковой помадкой с голубикой и апельсином.

Текст: Полина Бандурина

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