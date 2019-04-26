Пасхальное меню.
Где заказать кулич и пасху в Томске?
Даже те, кто не соблюдал Великий пост, встречают весенний праздник куличами, пасхами и крашеными яйцами.
Традиционные блюда в новом прочтении предлагают многие кафе и рестораны. Мы составили гид по томским заведениям, которые включили в свои меню пасхальные угощения.
Кафе Baba Roma
Адрес: ул. Говорова, 38
Кафе предлагает гостям свежие куличи с изюмом, курагой, цукатами и добавлением рома. Кроме того, можно заказать особое предложение от Baba Roma — набор из четырех творожных пасх с сухофруктами.
Ресторан «Пряности&Радости»
Адрес: пл. Ленина, 10
Новый ресторан делает акцент на содержание кулича. Гостям предлагают варианты с еловыми шишками, кедровыми орехами и розмарином; с орехами, цукатами и вяленой вишней; украшенные цветами из карамели. Кроме того, можно заказать разноцветные яйца и вкусные подарочные наборы.
Кулинария «Sweet Concept by Alex Koval»
Эта кулинария делает по-настоящему необычное пасхальное предложение: дизайнерские муссовые торты в праздничном оформлении и пирожные в форме яиц.
Ресторан «Марле Буа»
Адрес: пл. Ленина, 11
В спецпредложении ресторана можно найти не только куличи и пасхи, но и целую пасхальную корзинку с традиционным наполнением: выпечка, яйца и конфеты ручной работы.
Кофейня «ШоколадЪ»
Адрес: пр. Ленина, 46
В кофейне можно выбрать пасхальные куличи с различными видами оформления: традиционные с помадкой, украшенные посыпкой и сахарными птичкам, а также авторские с цукатами и ореховой крошкой.
Еще в преддверии праздника ШоколадЪ приготовил хрустящие макаронсы в пасхальном оформлении. Кроме покупки сладостей, гости могут поучаствовать в праздничных мастер-классах по раскрашиванию яиц.
Кафе Pastamama
Адрес: пр. Ленина, 121
Своим гостям кафе предлагает куличи с ванильным ароматом и цукатами. Также в меню есть творожная пасха и яйца ручной росписи.
Ресторан «Кухтерин»
Адрес: пр. Ленина, 101
Ресторан приготовил традиционные пасхальные куличи с пряностями и пасхи из деревенского творога.
Сеть кофеен «Буланже»
Адреса: пр. Ленина, 132; пр. Ленина, 80; пр. Фрунзе, 61; пр. Кирова, 5А
Кофейня предлагает гостям пасхи из деревенского творога с цукатами и изюмом. Их могут украсить меренгами или классической сахарной помадкой.
А также здесь можно купить расписные пряники на солоде и наборы пирожных макаронс в виде яиц.
Кофейня «ProCofe»
Адрес: пр. Ленина, 100
ProCofe включили в меню большой и маленький кулич. Кофейня обещает, что у их куличей захочется съесть не только глазурную шапочку.
Кофейня «Prado»
Адрес: ул. Яковлева, 15
В кофейне можно заказать фирменную творожную пасху с орешками и цукатами. Кстати, сейчас на странице кофейни в инстаграм проходит розыгрыш праздничного угощения.
Кафе «Багет-Омлет»
Адрес: пр. Ленина, 55
«Багет-Омлет» готовит куличи из сдобного теста с цедрой апельсина, сушеной вишней и изюмом, украшенные белковой помадкой с голубикой и апельсином.
Текст: Полина Бандурина