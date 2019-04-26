Инфраструктура, транспорт и история: 10 ответов мэра Томска

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

После ежегодного отчета перед депутатами мэр Томска Иван Кляйн встретился с журналистами и ответил на их вопросы.

В нашем материале вкратце рассказываем, о чем говорил градоначальник.

Въезды в город

Мэр Томска рассказал, что в ближайшее время под Томском появятся «въездные группы», оформленные в едином стиле. Речь идет о въездах в город со стороны Новосибирска и аэропорта.

«В этом году мы будем проводить аукционы по двум въездным группам. Знаки для всех муниципальных образований на территории Томской области мы отработали с областью и разработали единый фирменный бренд — знак въездной группы. Такой стоит на въезде с новосибирской трассы, губернский столбишок полосатенький. Новый конкурс прошел, утвердили, у нас будет огромный знак, где будет написано, что Томск - это историческое поселение федерального значения», — отметил мэр.

Он также добавил, что в следующем году подобным образом въездные группы будут оформлены в Октябрьском (со стороны Красноярска) и Ленинском (со стороны Северска) районах Томска.

Развязки на Степановском переезде не будет

Иван Кляйн рассказал о своем видении проблемы Степановского переезда.

«Год назад я сказал, давайте сделаем Степановский переезд, как сделали Мокрушинский. Сделаем четыре полосы и на этом остановимся. Почему я сегодня продолжаю об этом говорить — потому что у нас была разработана проектно-сметная документация на тоннель на 76-м километре, который мы сейчас делаем под развязку. У нас появится сообщение без преград со Степановкой, Южными воротами, с Мирным, с поселениями Томского района. И городить второй такой же железнодорожный переезд в 1,5-2 км от другого давайте не будем», — рассказал Иван Кляйн.

Он также отметил, что проект развязки со временем подорожал в три раза — с 200 млн рублей до 600. Нежизнеспособность проекта мэр объясняет двумя причинами.

«В чем главная причина и проблема: подрядчик — отдельные слова, думаю, департамент сделает все, чтобы внести его в реестр недобросовестных поставщиков для того, чтобы по полной оштрафовать за нарушение сроков контракта. А сама причина в чем? В том, что господа проектировщики сами разработали проект планировки территории и сегодня выдают технические решения, которые не соответствуют этому документы. К чему грешить на Омск или госэкспертизу — это ваши косяки, которые вы допустили. Низкое качество проектных работ. Подход, конечно, непрофессиональный, — считает мэр. — Поэтому на думе я сказал: „Коллеги, давайте мы вместе сядем: департамент городского хозяйства, профильный комитет думы по городскому хозяйству, пригласим экспертное сообщество в виде специалистов ТГАСУ, которые понимают в дорожной деятельности, в развязках, и окончательное решение примем“. Время покажет, но я думаю, что мы будем выходить на Думу с этим решением — расторгаем контракт и возвращаемся к элементарному варианту, который потребует десятков, но не сотен миллионов рублей и позволит разрешить проблему Степановского переезда».

Границы исторического поселения определят

Также градончальник ответил и на вопрос касаемо определения границ исторического поселения Томска. Он отметил, что это больная тема для города и добавил, что вины администрации в этом нет.

«Надо было федеральному органу, который наделял статусом в 2010 году, тогда и определять границы, чтобы не было споров и распрей. А сегодня произошло разделение между жителями, которые искренне болеют за Томск и хотят сохранить его и теми, кто хочет развивать город — строителями, другими инициативными группами», — считает Иван Кляйн.

По его мнению, подготовленный проект — «научная работа», которая представила лишь один вариант границ без учета ряда значимых факторов.

«Научных работ на одну тему может быть сотни и тысячи. Это не как в физике или математике, где есть уравнения, которые вот так должны решаться. Нет. Есть некое видение, которое каждый обозначает в своем понимании. И здесь наши архитекторы говорят: „Ребята, не все правильно отображено в границах исторического поселения, которые вы выполнили. Давайте учтем перечень объектов, нормативно-правовые документы, которые существуют сегодня для исполнительной власти — области, исполнительной власти“. Программа Инотомск утверждена правительством РФ. Мы что, не должны ее теперь выполнять? А согласно этому документу, который представлен, не должны, потому что есть видовые точки со стороны левобережья Томи, где запрещено любое новое строительство. Мы этого хотим? В этом спор. Никто не против сохранения. Все едины в этом понимании: и те, кто болеют душой за сохранение исторического наследия и те, кто хотят развития. Но нельзя же останавливать развитие города, которому 415 лет в этом году будет. Мы всегда говорим — он старинный, вечно молодой, развивающийся...», — отметил мэр.

Он напомнил, что мэрия последовательно выиграла и проиграла суды с подрядчиком. Приговором высшей инстанции администрацию обязали выплатить боле 8 млн рублей за некачественную, по мнению мэра, работу. При этом градоначальник считает, что грядущий градостроительный совет в администрации региона поможет поставить точку в этом споре.

«Есть же еще поручение президента и Минкульту, и региону — до 1 июня вопрос с границами должен быть разрешен. В рамках этого поручения 6 мая в области под председательством губернатора состоится совет, на котором утрясутся все споры, которые были и документ будет отправлен в Минкульт для окончательного утверждения. Я не сомневаюсь, что поручение президента будет исполнено. Мы, в свою очередь, исполним решение суда и наконец-то поставим точку в споре», — отметил Иван Кляйн.

Третий мост

Власти Томска ведут переговоры с инвестором о возможном строительстве третьего моста через Томь. Мэр, отвечая на вопросы журналистов, не стал раскрывать название компании-инвестора, однако раскрыл некоторые детали.

«Это компания из Санкт-Петербурга, которую мы приглашали для проектирования коммунального моста (для его ремонта — прим.ред.). Именно с их стороны зашла речь. Они по всей стране проектируют и строят, в том числе и в соседних регионах. Стоимость моста я не могу назвать. И они тоже только в общем порядке называли — 25-30 млрд. Стоимость должен показать проект. Сам мост может стоит 10-12 млрд, но там же еще должны быть подъездные пути. Опыт соседних городов — Красноярска, Новосибирска, говорит о том, что те мосты, которые построили через Енисей и Обь, стоили не меньше 30 млрд рублей», — рассказал мэр.

По его словам, чтобы получить необходимое финансирование, необходимо государственно-частное партнерство.

«Моя цель была завлечь их сюда в том числе для строительства или завершения строительства подъездных путей объездной левобережной дороги. И вот их предложение как раз было: что там объездная дорога, всего миллиард. А вот если бы с мостом — мы готовы рассматривать. И всплыл снова вопрос о строительстве третьего моста», — отметил Иван Кляйн.

Ремонт мостов

Говоря о ремонтах томских мостов, градоначальник отметил:

«У страха глаза велики. В последнее время наблюдаю, каждый пытается лоббировать свои интересы. Кричали „Караул, коммунальный мост завалится скоро“. И что я вижу? Моста всего 68%, еще бы мог стоять. Ладно, начинаем проектирование. 20 млн отдаем, два года будет проектирование. Я боюсь, что и другие опасения за мосты из этого же разряда. В том числе и наши специалисты могут подыгрывать, им же отвечать за это. Кто хочет на себя взять ответственность. Проще сказать — надо ремонт, нужны деньги. Пусть висит на мэре города или еще на ком-то», — отметил мэр.

Он также добавил, что надо внимательно следить за всеми коммуникациями и выстраивать очередность их ремонта, исходя из замеров и экспертизы.

«На словах начинается нездоровое лоббирование интересов определенных групп с целью получить заказы на проект, обследование или иные виды работы. Такое указание департаменту дорожной деятельности дано — идите, смотрите. Я Аушеву говорил — найди из тех, кто отвечает за дороги, человека и закрепи его, чтобы отвечал за мосты. Подбирайте специалиста с определенными знаниями и закрепляйте. Мы помним про эту работу и знаем», — отметил Иван Кляйн.

Ремонт трамвайных путей

В ходе своего отчета мэр отметил необходимость ремонта трамвайных путей Томска. Об этом же он рассказал и журналистам.

«Мы все видим состояние дорожного полотна на трамвайных путях. У нас по трамваям в городе 19 км сетей. То, что они с советского времен не ремонтировались тоже ни для кого не секрет. И мы понимаем, там, где наиболее опасные участки. За прошедшие три года у нас несколько раз трамвай сходил с рельсов на участке — ул.Советская от Кирова до Фрунзе. Отчего сходил — потому что там дорожное полотно уже никуда не годное. Поэтому мы нашли возможность заложить 19 млн рублей. В этом году начнем работу впервые, попробуем, посмотрим. Сначала нам железнодорожники давали смету для этого участка на 84 млн рублей. Потом департамент городского хозяйства видимо с другими подрядчиками отрабатывал и пока по их просьбе было заложено 19 млн. Что из этого получится — мы увидим, наверное, в этом году», — рассказал Иван Кляйн.

Он также считает, что правильным было бы ежегодно находить ресурсы на подобные работы и восстанавливать хотя бы по километру путей в год.

Бесплатные пересадки

Специалисты городской администрации разрабатывают возможность сделать пересадки между маршрутками бесплатными.

«Вы же понимаете, что сделать маршрутную сеть для каждого томича невозможно, чтобы вышел со своей улицы, сел на остановке и добрался в любое место, куда ему надо. Для этого существуют такси, велосипеды, машины, мотоциклы. Наша задача, чтобы по главным улицам, где это возможно, было движение автобусов, и в этой связи максимально обеспечить доступность. Но, чтобы сэкономить деньги населению, было бы справедливо сделать так, как мы начинаем делать в электротранспорте — бесплатные пересадки с одного трамвая на другой, чтобы не переплачивать. Хочется, чтобы вся система работала именно так. Вышел ты со своим билетом, полчаса, час, и можешь пересесть на другой вид транспорта», — отметил Иван Кляйн.

Однако, по словам градоначальника, это поднимет ряд вопросов: общая диспетчеризация, сбор и распределение денег за проезд.

«Специалисты будут работать и я думаю, что они найдут приемлемое решение в интересах томичей», — отметил мэр.

Стадион — на Левобережье

Отдельно мэр остановился на возможности постройки в Томске большого стадиона на 15 тыс. человек. Такое поручение городской администрации дал губернатор.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня тот стадион, который у нас есть в центре города, он для спорта нормальный, жалко, что не круглогодично и круглосуточно используется, чтобы все могли заниматься. Но все, что происходит вокруг него, когда начинаются матчи, я думаю, каждый житель испытывает на себе. И мы видим: ни проехать, ни протолкнуться. Белинского стоит, Советская стоит, все ближайшие парковочные места забиты. И по современным градостроительные требованиям к стадионам, если мы сравним с другими российскими городами, для арены с 15 тыс. зрительских мест требуется 10-11 га земли. На „Труде“ — 4,5га. То есть надо в 2 раза больше места», — сообщил мэр.

По его словам, администрация проанализировала территорию Томска в поиске подходящих мест. В частности, рассматривались участки в поселке Хромовка, и два на левом берегу Томи — у Тимирязево и между Сенной Курьей и Томью.

«Если меня спрашивать, как жителя, я бы вынес стадион за территорию города, чтобы не создавать пробки. На въезде красивейший бы был объект. Смотрите, у нас левобережье слабо осваивается — почему — потому что там нету воды, газа, электроэнергии. Мы продаем три года право аренды на Московском тракте, где когда-то мы по глупости разместили снегоотвал. Мы там продаем три года три участка. Никто не идет. Почему? Потому что нету ресурсной инженерной базы. Может быть как раз стадион позволил бы провести туда все, что надо — электричество, воду, канализацию... Все возможно, но нужен крупный социальный объект. Может быть строительство такого объекта позволило бы дальше развивать левобережье», — отметил Иван Кляйн.

Проект по Бакунина пока не согласован

Мэр также рассказал о судьбе проекта по ремонту ул.Бакунина. По его словам, он еще не прошел все необходимые стадии согласования.

«Мы не видим проекта, который бы прошел в законном порядке экспертизы. Это исторический район, поэтому будет документация — будем планировать», — отметил мэр.

Арку в Горсаду обещают восстановить, но денег нет

Продолжая тему исторического наследия, мэр ответил на вопрос о судьбе снесенной арки на входе в Городской сад.

«Работаем мы в соответствии с дорожной картой, которая была утверждена. Работы сейчас затормозились по открытию какого-то листа, связанного с Минкультом, поскольку арка сама не являлась объектом культуры и истории, но находится вблизи объекта, который является памятником федерального значения. В этой связи нам нужно согласование с Министерством. Вот когда пройдут все археологические, инженерные изыскания и восстановления, тогда начнутся работы. По крайней мере, в той карте, которая мной утверждена, стоит восстановление объекта на 2019 год. Денег в бюджете на это нет. Мы предполагаем, что это должны быть внебюджетные ресурсы», — сообщил мэр, подчеркнув, что все будет зависеть, в том числе, и от источников финансирования.

Текст: Егор Хворенков

Тэги/темы: