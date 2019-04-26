Круглый стол «Томск исторический». К каким выводам пришли эксперты?

26 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

Каждое поколение томичей получает во временное пользование целый город - его улицы и переулки, дома, мосты и памятники.

Какой Томск передадим потомкам мы? Как совместить старое и новое лицо города? Как развиваться, сохраняя, и научиться слышать друг друга?

Ответы на эти вопросы 18 апреля, в международный День памятников и исторических мест искали на круглом столе «Томск исторический. Будущее прошлого».

Поводом к началу разговора послужила ситуация с улицей Бакунина, где сегодня есть целый ряд проблем разного рода. Эмоциональную видеоэкскурсию для участников провели искусствовед Екатерина Кирсанова и экскурсовод Елена Ерофеева, рассказавшие о том, так как «гостям хочется показать старейшую улицу Томска, а приходится оправдываться за бурьян, мусор и новые здания».

Взгляд со стороны

Для участия в круглом столе из Москвы приехал историк архитектуры и искусствовед Сергей Кавтарадзе. Выступая, он отметил:

- Видно, что город когда-то был целостным, а сейчас преобладает объектное мышление. Вот это здание-памятник, вот это нет, вот это здание можно снести, вот это нет, — объяснил искусствовед. — Когда какой-то человек сносит деревянное здание, и собирается поставить что-то в другом материале, масштабе — он разрушает исторический интерьер и историческую память. В ткани городской застройки появляется дырка.

В качестве примера целостного исторического пространства Сергей привел Татарскую слободу.

— Для того, чтобы сохранять целостность пространства, нужно сделать паспорта улиц, ведь они имеют определенные параметры: высотность, частотность домов, окон. Также следить за эстетикой цвета восстанавливаемых зданий, за отношением цвета фона здания с наличниками и краской, которая это всё покрывает. Как раз проходя по улице Татарской, можно увидеть, как красиво стареют наличники, — сказал историк архитектуры.

Также Кавтарадзе упомянул фонари, ограды и решетки с вазонами на проспекте Ленина: «Впечатление такое, что они сделаны совершенно для другого города».

Защита границ

Доклад «Проект зон охраны как гарантия защиты историко-культурного наследия» подготовила Мария Бокова, председатель Томского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Последние 7 лет, как раз с момента принятия проекта зоны охраны, у нас в городе наблюдается волна уничтожения исторических территорий под новое строительство, несмотря на то что были приняты жесткие регламенты. В 2010 году Томск был наделен статусом исторического поселения федерального значения, и мы долго ждали проект охраны, в сентябре 2012-го он все-таки был опубликован, но без схемы, поэтому выпускать его в действие было невозможно. А в 2015 году вышло постановление администрации Томской области, которое ограничило действия проекта, давая возможность действовать нескольким регламентов на определенную территорию, что привело к их двойной трактовке, — объясняет Мария.

И этим активно пользуются застройщики в своих интересах.

— Самовольные трактовки регламента привели к тому, что мы теряем исторические территории. 9 апреля мы подали возражения по поводу участка по адресу Бакунина, 12, где по проекту предполагается реконструкция, но мы видим, что объекта там нет. Речь идет о новом строительстве, — рассказывает Мария. — Возникает вопрос к комитету по охране: как профессионалы не могут отличить новое строительство, которые здесь запрещено, от реконструкции и воссоздания? И речь идет о сердце города, старейшей улице, с которой начался Томск. Что говорить о периферии?

Журналист и краевед Сергей Мальцев показал, какие здания город потерял в последнее время, а какие - находятся под угрозой. На фотографиях — снос домов на Шишкова, 11 и Вокзальной, 80, проекты высоток на Московском тракте и улице Советской, которые перекроют видовые точки и многое другое. Под угрозой сноса сейчас находятся здания: Советская, 106, Ачинская, 20, Кирова, 36/2, Красноармейская, 84. Эти изменения во многом, стали следствием затянувшейся ситуации с принятием границ исторического центра:

- Только привыкли к жестким правилам охранных зон, и появляется третий документ (речь о пока не принятом проекте границ исторического поселения - прим. ред). Я проанализировал эти правила, они во многом противоречат существующим охранным зонам 2012 года и 2019 года. Надо остановиться на одном документе, иначе очень тяжело ориентироваться. Когда правил много, появляются проблемы, — поддержал на обсуждении тему председатель правления томского филиала «Союза архитекторов России» Сергей Худяков.

О том, что стоит обратиться к опыту 1980-х, когда в Томске тщательно разрабатывали первый документ, регламентирующий историческую часть города, напомнила и член РГО Наталья Лисовская, участница экспертной дискуссии. Сейчас, опасаются эксперты, новые границы исторического центра после долгих проволочек, будут приняты в «пожарном порядке» без должного обсуждения с общественностью и экспертами.

Дом за рубль: выход из тупика?

Муниципальная программа «Дом за рубль», проект по восстановлению старинных зданий, безусловно «выстреливший» в Томске, показал скептикам - горожанам интересны исторические дома и они готовы вкладываться в их восстановление силами и средствами.

Про то, что удалось сделать и как проходит работа, участникам круглого стола рассказали председатель комитета по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Никита Кирсанов, а также два участника программы, томские предприниматели Александр Беликов и Евгений Калугин.

Кирсанов уточнил, что на данный момент инвесторам передано 23 дома, на два заключаются договора, на девяти ведутся работы, один принят к эксплуатации.

— Дома пытаемся сохранять по максимуму, но ситуации везде разные: где-то сохранены 20%, где-то 80% изначальных материалов и элементов. Для нас успешным является любой реализованный проект, так как база проектная и реставрационная уничтожена, — рассказывает Никита Олегович.

В то же время, по мнению Кирсанова, программа не является выходом из тупика по сохранению старинных домов, решающем все проблемы.

- Надо понимать, что это проект локальный, он позволяет создать движение вокруг старых зданий для тех, кто может и хочет вложиться в их восстановление. Не стоит думать, что это переломит ситуацию. В программе сейчас участвует 60 домов. А так как мэр распорядился отдавать 12 домов ежегодно, их не набирается даже на следующие пять лет, — сказал Кирсанов.

В то же время, директор фабрики деревянных игрушек «Томик» Александр Беликов уверен:

— Мне кажется, это единственное решение, чтобы за деревянными домами были закреплено какое-то конкретное лицо или группа лиц, которые бы их эксплуатировали и оберегали, чтобы были хранителями этих домов. Знакомых, которые обратились ко мне за первичными консультациями, очень много, люди интересуются, но пока не дошло до заключения договоров. Хотелось бы, чтобы муниципалитет сделал договоры аренды более простыми и привлекательными для предпринимателей, либо назначили специалиста, который решал бы эти вопросы.

Руководитель ООО «Регион ДСК» Евгений Калугин рассказал о своем подходе.

— У меня другая политика. Сначала мы делаем запросы во все инстанции по воде, по теплу, и только когда понимаем, что технических проблем нет, только потом берем здание. Юристы нашей организации также работают над договором аренды. И хоть мы для себя сегодня оцениваем все это, подключение коммуникаций — самая большая проблема. Если бы мэрия брала бы на себя подключения, то арендаторам было бы значительно проще, — рассказал инвестор.

Дом на Пушкина, 5, взятый Калугиным, первым был запущен в эксплуатацию по программе «Дом за рубль». В настоящее время Беликов и Калугин занимаются восстановлением еще двух домов.

Главным пунктом резолюции круглого стола стало предложение к Администрации Томской области и мэрии Томска сформировать концепцию развития исторического центра города «на основе сохранения, приумножения, приспособления и включения в экономический, социальный и культурный оборот его уникального историко-культурного, воспитательного, рекреационного и туристического потенциала» и представить ее для обсуждения на публичных слушаниях с привлечением экспертного сообщества.

Текст: Ульяна Сидорова

Тэги/темы: