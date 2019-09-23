Где пошуршать? 6 идеальных осенних парков Томска

23 сентября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Где золотая осень особенно прекрасна, а листья шуршат просто волшебно?

Собрали для вас шесть локаций для атмосферных прогулок в Томске и его окрестностях.

Удивительный дендрариум: Ботанический сад на Мокрушина

Аллея дендрария Фото: Владимир Дударев

Огромный лесопарк между микрорайоном Степановка и улицей Мокрушина в народе называется «ботаника». Это действительно экосистемная дендрологическая территория Сибирского ботанического сада ТГУ, которая была передана ему в 1933–1935 годах.

Если верить информационному стенду, здесь расположено более 4000 видов растений из разных частей света: от Восточной Азии до Северной Америки! Птелея, черемуха виргинская, липа американская с диаметром листьев более 20 см и другая экзотика.

Луг в ботаническом саду Фото: Владимир Дударев

В центре «ботаники» находится старинный деревянный дом, где расположена хозчасть и живут люди. Вероятнее всего, здание дореволюционной постройки.

Дом на территории дендропарка Фото: Владимир Дударев

На Ботаническом озере выводят птенцов утки — летом здесь можно встретить целые выводки, а теперь утята, конечно, уже выросли и готовы лететь на юг или зимовать на родине. Сейчас на озере можно насчитать почти сотню этих пернатых. А в самом парке встретить редких птиц, внесенных в Красную книгу Томской области — бородатую неясыть, осоеда и дербника.

В дендропарке Фото: Владимир Дударев

Где находится: между улицей Мокрушина и Степановкой.

Как проехать: авт № 10, 12, 53 до ост. «Школа №35» (Степановка), дальше — вниз по переулку Ботаническому. Или авт. № 19, 22, 24 до ост. «Школа №49» (Мокрушина).

Старинный парк: роща купца Михайлова

В Михайловской роще Фото: Владимир Дударев

Давным-давно здесь была дача купца Михайлова и открытый для общественного посещения парк. Сейчас об истории этого места говорят только фундаменты старинных построек и остатки фонтана «Кедр» — когда-то струи воды били прямо из кроны растущего дерева.

Руины фонтана купца Михайлова Фото: Владимир Дударев

Потом роща заросла, одичала, и долгие годы пользовалась дурной славой, как прибежище наркоманов и маньяков. Но года два назад ее расчистили, сделали бетонные дорожки, отличную детскую площадку и спортивный корт, и Михайловская роща вновь стала одним из любимых мест отдыха томичей.

В Михайловской роще Фото: Владимир Дударев

Здесь здорово собирать осенний гербарий: кроме привычных берез, рябин и тополей, в роще можно найти листья разрезнолистной ольхи, маньчжурского ореха или дуба. Многие деревья растут здесь «букетами» — будто из одного корня. Неизвестно, сажали их таким образом специально или это природный феномен.

В Михайловской роще много родников, в том числе обустроенных (но пить из них не рекомендуется). А еще можно устроить соревнование: кто больше найдет рисунков на деревьях. Именно так в этом месте принято спасать деревья от высыхания, закрашивая открытые участки древесины.

В Михайловской роще Фото: Владимир Дударев

Где находится: вдоль Комсомольского проспекта, за ТЦ «Лента и «Стройпарк».

Как проехать: тролл. №7, авт. № 27, 29, 401 до ост. «Партизанская».

Городской источник: Светлый ключ

Светлый ключ Фото: Катерина Кайгородова

Томск богат родниками, но рядом с поселком Светлым находится, пожалуй, единственный природный источник в черте города, из которого официально разрешается пить воду. Об этом говорится на информационном стенде, который установила здесь «Сибирская Аграрная Группа».

Информационный стенд у ключа Фото: Вероника Белецкая

Родник расположен в светлой березовой роще, среди холмов и оврагов. В лесу много бурундучков, если посчастливится, их можно увидеть на специальных кормушках, установленных недалеко от входа в рощу.

Птичьи кормушки Фото: Вероника Белецкая

Далее можно прогуляться по лесу, а можно спуститься по удобным мосткам к самому роднику, набрать воды или просто посидеть на скамейках вдоль тропы. Еще можно подняться по тропинке, ведущей к СНТ «Бекон», и осмотреть весь природный парк с высоты.

Светлый ключ Фото: Катерина Кайгородова

Благодаря деревянным мосткам, здесь сухо в любую погоду, а склоны оврага укрывают это место от холодного ветра, поэтому гулять возле Светлого родника приятно даже поздней осенью.

Дорога к Светлому ключу Фото: Катерина Кайгородова, Вероника Белецкая

Где находится: в поселке Светлом, сразу за школьным стадионом.

Как проехать: авт. №130 до пос. Светлого.

Атмосферные холмы: трамплины в Академе

Панорама города из Академгородка Фото: Владимир Дударев

Остов огромного, как мертвый дракон, трамплина в Академгородке виден издалека. Когда-то здесь тренировались знаменитые «летающие лыжники» — и не только из Томска, а также проводились соревнования разного уровня. Сейчас это загадочная и жутковатая локация для прогулок и атмосферных фотосессий.

Старые трамплины Фото: Владимир Дударев

Кроме большого, неподалеку есть еще пара малых трамплинов. Один из них почти полностью разрушен, другой действовал относительно недавно. С обрыва открываются красивые виды на юго-восточную окраину города.

В парке Академгородка Фото: Владимир Дударев

Где находится: в лесу между Академгородком и Степановкой.

Как проехать: авт №5, 13, 14, 16, 23, 25, 30, 33, 52 до ост. «Академгородок». Потом мимо лыжной базы «Метелица» до гостиницы «Академия».

Самый длинный променад: Лагерный сад

Вид на Левобережье со стороны Лагерного сада Фото: Елена Фаткулина

Лагерный сад — очевидное место для осенних прогулок. Именно здесь расположен самый длинный благоустроенный променад по набережной в городе — полторы тысячи метров. Кроме шуршащих листьев под ногами, обеспечена живописная панорама Левобережья и садовых террас Лагерного сада. Начать путь можно от магазина «Стройпарк», а завершить — на новой смотровой площадке, откуда открывается вид на старый коммунальный мост.

Смотровая площадка и Лагерный сад Фото: Игорь Фаткулин

От смотровой до Нахимова теперь тоже можно будет пройти напрямую — там доделывают новую прогулочную дорожку, огибающую теннисные корты. Прямо возле кортов разбит небольшой цветник с яркими скворечниками.

Левобережье Фото: Елена Фаткулина

Как и в других парках, особую прелесть прогулкам придает воздух, напоенный осенними ароматами. В Лагерном саду он отличается от других мест — здесь много хвойных, а ветер с реки приносит запах луговых трав.

Где находится: вдоль улицы Нахимова, от ул.Вершинина до пер. Кривого.

Как проехать: авт. №4 до ост. «Стройпарк», тролл. №1 до ост. «Лагерный сад», авт. №4, 22, 26, 32, 30, 36, 37, 53 до ост. «Лагерный сад».

Собака-копилка и старое Заисточье: Мавлюкеевское озеро

Мавлюкеевское озеро, вид от общежития «Парус» Фото: Елена Фаткулина

По преданию, озеро названо по фамилии конокрада Мавлюкеева, которого жители Заисточья утопили в этих водах. Но это, скорее всего, как говорится в книге «История томских улиц», это только легенда: старинная татарская фамилия Мавлюкеевых (Мавликеевых) была очень уважаемой в городе.

Мавлюкеевское озеро не раз планировали благоустроить: в советское время здесь обещали создать парк имени 50-летия Советской власти, в начале 2010 рассматривали варианты постройки музея науки с благоустройством прилегающей территории.

Сегодня к озеру есть удобный спуск со стороны общежития «Парус» — там установлены турники, лавочки и памятник-копилка в виде собаки. В него можно пожертвовать любую сумму на лечение или корм бездомным животным. Памятник реально работает — буквально 17 сентября в очередную выемку из него достали 10 649 рублей и 50 копеек. Куда потратить деньги, решает специальная комиссия, в которую входят представители приюта для собак, зоозащитных организаций и движений. Часто в копилку жертвуют иностранные студенты — у куратора проекта от ТГУ хранятся монеты из разных стран.

А если пройтись вдоль озера по улице Эуштинской, можно найти немало артефактов старого Заисточья — кованых коновязей, необычных наличников или старых советских автомобилей у ворот.

1. Памятник-копилка 2. Дом в пер. Западный 3. «Москвич» 1970-х на Эуштинской 4. Старинные ворота на Эуштинской 5. Коновязь на Эуштинской Фото: Елена Фаткулина

Где находится: вдоль улицы Эуштинской, у общежития ТГУ №9 «Парус» (пер. Буяновский, 9а).

Как проехать: авт. №8, 9, 29 до остановки «Юридический институт ТГУ».



Текст: Катерина Кайгородова, Елена Фаткулина

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