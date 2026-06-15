Суд оставил без движения иск Томской области к дорожным подрядчикам из-за «утраты интереса»

15 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Арбитражный суд Томской области оставил без рассмотрения иск регионального департамента транспорта, дорожной деятельности и связи о взыскании 337,8 млн рублей убытков к ряду компаний, занимавшихся в 2024 году ремонтом дорог в Томске и области и сорвавших сроки исполнения контрактов.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы суда, ходатайство об оставлении иска без рассмотрения было подано самим департаментом по причине утраты интереса к рассмотрению дела по существу.

При этом отмечается, что представители истца не явились ни на одно судебное заседание, а также не заявили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие. Это также является поводом для оставления искового заявления без рассмотрения даже без ходатайства сторон. Ответчики, в свою очередь, на рассмотрении дела по существу не настаивали.

В связи с этим суд на очередном заседании удовлетворил заявление департамента об оставлении иска без рассмотрения.

Как сообщалось, департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области подал соответствующее исковое заявление в суд в конце февраля текущего года. В числе ответчиков значились государственное унитарное предприятие Томской области «Областное ДРСУ» (находится в процедуре финансового оздоровления), ООО «Автобелстрой» (Нижний Новгород, находится в процедуре банкротства), ООО «ТСК» (Пермь), ООО «ТСК» (Калуга) и ООО «ТНК» (Пермь).

Сообщалось также, что пермская «ТСК» в 2024 году занималась ремонтом дорог по улицам Вокзальная и Белинского в областном центре, «ТНК» — улицы Интернационалистов и проспектов Фрунзе и Академический. «Автобелстрой» ремонтировал участок дороги Первомайское — Орехово в Первомайском районе, а калужская «ТСК» — участок дороги Томск — Каргала — Колпашево в Шегарском районе.

Все компании были оштрафованы за нарушение сроков ремонта. Размер штрафов составил от 5,5 млн до 147 млн рублей.

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