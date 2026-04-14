Томичам расскажут, зачем невестам на Руси «выкалывали глаза»

14 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 19 апреля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция, посвященная тайным смыслам свадебных обрядов.

Как уточняют организаторы, томичам расскажут, почему традиционная свадьба была сродни временной смерти и перерождению. Экскурсоводы объяснят, зачем невесте «выкалывали глаза», и что скрывалось за ритуалами плача и причитаний. Слушатели узнают о тайнах свадебного наряда, важности выбора каравая и древних символах, которые защищали молодоженов.

Лекция пройдет в воскресенье, 19 апреля, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 500 рублей.

Начало в 17.00.

