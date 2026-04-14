Томичам расскажут, зачем невестам на Руси «выкалывали глаза»

В воскресенье, 19 апреля, в томском Первом музее славянской мифологии пройдет лекция, посвященная тайным смыслам свадебных обрядов.

Как уточняют организаторы, томичам расскажут, почему традиционная свадьба была сродни временной смерти и перерождению. Экскурсоводы объяснят, зачем невесте «выкалывали глаза», и что скрывалось за ритуалами плача и причитаний. Слушатели узнают о тайнах свадебного наряда, важности выбора каравая и древних символах, которые защищали молодоженов.

Лекция пройдет в воскресенье, 19 апреля, в Первом музее славянской мифологии на ул. Загорная, 12. Стоимость билетов 500 рублей.

Начало в 17.00.

Дорогая заброшка: Как строили Императорский университет в Томске — 6 серия

23 марта 2026
Томские новости

Новая выставка «Кодарский уран» откроется в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

27 марта 2026
Томские новости

Красноярский «Аэропром» вновь будет выполнять рейсы из Томска в Кедровый

2 апреля 2026
Томские новости

Мамонтёнок Люба в Томске: фоторепортаж с открытия выставки в краеведческом музее

23 марта 2026
Томские новости

В Томске откроется выставка о языке деревянного зодчества с кокошниками и мастер-классами

30 марта 2026
Томские новости

Директор Почты России станет одним из диктаторов Тотального диктанта

1 апреля 2026
Томские новости

Рейсы S7 Москва-Томск будут летать ежедневно

28 марта 2026
Томские новости

В Томске обновляют остановки

8 апреля 2026
Томские новости

Карантин по бешенству введен в двух хозяйствах в Томской области

23 марта 2026