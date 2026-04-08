Стала известна дата открытия Томского центра современной культуры в Пассаже Второва

8 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТЦСК

Первого мая состоится официальное открытие Томского центра современной культуры (ТЦСК) в историческом здании Пассажа Второва. Томичам представят выставку резидента Новой Третьяковки — Московского музея дизайна.

Как уточняют организаторы, центр, созданный при поддержке «Сибагро», станет платформой, соединяющей историческое наследие города и актуальную российскую культуру, что сделает Томск более привлекательным для молодежи и профессионального сообщества.

— Мы хотим, чтобы томичам не приходилось уезжать в другие города за свежими культурными впечатлениями. Наш центр — про доступ к качественным современным проектам, про поддержку локальных авторов и место, где можно не только смотреть, но и работать, учиться, обсуждать и просто быть в кругу единомышленников, — отмечает руководитель проекта ТЦСК Ольга Кононенко.

С открытием Центра стартует первый сезон его флагманской программы «Сезоны Второва», посвященный диалогу Москвы и Томска. Ключевой проект сезона — выставка «Традиция + Дизайн» от Московского музея дизайна. Экспозиция прослеживает, как идея национального художественного стиля развивалась в России с конца XIX века до наших дней — от народных промыслов до современного дизайна.

Книжный магазин в Томском центре соверменного искусства Фото: пресс-служба ТЦСК

Помимо экспозиции, в ТЦСК будет работать книжный магазин с подборкой от независимых издательств, сформированной при участии казанского центра современной культуры «Смена». Официальное открытие запланировано на вторую половину мая, до этого времени магазин будет работать в техническом режиме.

Для томичей также готовят лекторий с образовательной программой для креативных предпринимателей, любителей интеллектуального досуга, семей с детьми, представителей бизнес-сообщества и других категорий горожан.

В день открытия в центре заработает буфет с домашней выпечкой и винный бар с видами на город сквозь исторические окна Пассажа Второва.

Интерьеры Томского центра современного искусства Фото: пресс-служба ТЦСК

Также на площадях ТЦСК разместится коворкинг — его открытие состоится летом. Здесь оборудуют зоны для индивидуальной работы, переговорные и трансформируемые столы для команд.

— Для нас важно, чтобы центр стал не просто местом, куда приходят один раз на выставку, а пространством, куда хочется возвращаться. С книгой, с ноутбуком, с друзьями, с детьми. Чтобы каждый нашел здесь что-то свое — и при этом чувствовал, что это место сделано для Томска и про Томск, — отметила Ольга Кононенко.

Открытие Томского центра современной культуры состоится 1 мая в 12.00 по адресу: пр. Ленина, 111. Стоимость билетов на выставку — 580 рублей (льготный — 470, дети до семи лет — бесплатно).

