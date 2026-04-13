18+
18+
РЕКЛАМА

В Сибири запустят учебный курс по сычуаньской кухне

Учебный курс «Сычуаньская кухня: философия вкуса Китая» стартует 13 апреля в красноярском Институте гастрономии Сибирского федерального университета. Занятия будут вести шефы с международным опытом, преподаватели Института туризма Сычуаньского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что это первая в России программа, посвящённая аутентичной региональной азиатской кухне.

— Первый курс, который мы запускаем в Институте гастрономии — курс сычуаньской кухни. Да, именно сычуаньской, а не китайской. Спойлер: китайской кухни не существует, есть кухня регионов. И сычуаньская — одна из четырёх великих, — отметила куратор курса — председатель жюри The World’s 50 Best Restaurants в России, Восточной Европе и Центральной Азии Екатерина Пугачева.

Курс рассчитан на десять дней. В программу входят исторический экскурс, работа с основными ингредиентами, техника нарезки и приготовление блюд сычуаньской кухни — от горячего и мяса до рыбы, супов и пельменей.

Запланировано 60 часов практики: участники приготовят 17 классических блюд и две традиционные закуски.

Занятия проведут шеф-повар, профессор, декан Академии ремесленного производства сычуаньской кухни Лань Минлу и шеф-повара, преподаватели Института туризма Сычуаньского университета Ян Лумин и Чжоу Бинцзе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске убирают рекламные вывески на иностранных языках

6 апреля 2026
Томские новости

Подросток попал под иномарку в Томске

23 марта 2026
Томские новости

Рейсы S7 Москва-Томск будут летать ежедневно

28 марта 2026
Томские новости

Директор Почты России станет одним из диктаторов Тотального диктанта

1 апреля 2026
Томские новости

Голова ледохода покинула Томск

12 апреля 2026
Томские новости

Подросток попал под колеса троллейбуса в Томске

19 марта 2026
Томские новости

В Томске перекрыли дорогу под Коммунальным мостом

11 апреля 2026
Томские новости

Департамент соцзащиты Томской области возглавила Ольга Назаревич

26 марта 2026
Томские новости

В Томске «Ростелеком» поддержал региональные соревнования по лыжным гонкам

27 марта 2026