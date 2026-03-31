Режим «черного неба» вводят в Томске

31 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

До завтрашнего утра, 1 апреля, в Томске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Предполагается, что с 18.00 вторника, 31 марта, предприятия обязаны провести «согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%».

Уточняется, что объявление прогноза не связано выбросами загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы), способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Томичам рекомендуется в указанный период максимально отказаться от использования личных автомобилей. При планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

