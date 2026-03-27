Новая выставка «Кодарский уран» откроется в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

Афиша Томска, Город, Томские новости, мероприятия куда сходить афиша Томска бесплатные события Новая выставка «Кодарский уран» откроется в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

Завтра, 28 марта, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» откроется новая временная экспозиция «Кодарский уран», посвященная населенным пунктам при Ермаковском рудоуправлении.

Как уточняют организаторы, в 1949–1951 годах ведомство разрабатывало урановое месторождение на территории горного хребта в северном Забайкалье. К работам привлекались заключенные Борского исправительно-трудового лагеря («Борлага»). Вместе с ними трудились вольнонаемные, инженеры и администрация. Охрану обеспечивали подразделения внутренних войск.

На открытии выступят представители Северского городского юношеского клуба путешественников «Юниор»: штурман экспедиций Виктор Турецкий и автор фотографий кодарской местности Татьяна Лопатина.

Вход на мероприятие свободный.

Открытие состоится завтра, 28 марта, в Мемориальном музее по пр. Ленина, 44.

Начало в 16.00.

Единственный очаг пастереллеза в Томской области ликвидирован — власти

20 марта 2026
Люди

Самый строгий постовой в Томске. Как обычный инспектор стал городской легендой

4 марта 2026
Томские новости

Ледоход в Томске ожидается во второй декаде апреля

12 марта 2026
Томские новости

Томичей ждут мокрый снег, ветер и гололед

14 марта 2026
Город

«Томский перекрёсток» — пересечение судеб»: 20-летняя история фестиваля авторской песни

26 марта 2026
Томские новости

С первого марта в Томске повысится стоимость проезда в маршрутках

25 февраля 2026
Томские новости

Играть, чтобы помнить: «Ростелеком» вместе с партнерами дал старт первому кибертурниру «Диктант Победы»

17 марта 2026
Томские новости

День кошек в Томске отметят зооярмаркой и гаражкой

26 февраля 2026
Томские новости

Сервис на борту: аэропорт Красноярск стал первой воздушной гаванью, где установлена цифровая кабина «Ростелекома»

2 марта 2026