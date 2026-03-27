Новая выставка «Кодарский уран» откроется в томском музее «Следственная тюрьма НКВД»

Завтра, 28 марта, в Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» откроется новая временная экспозиция «Кодарский уран», посвященная населенным пунктам при Ермаковском рудоуправлении.

Как уточняют организаторы, в 1949–1951 годах ведомство разрабатывало урановое месторождение на территории горного хребта в северном Забайкалье. К работам привлекались заключенные Борского исправительно-трудового лагеря («Борлага»). Вместе с ними трудились вольнонаемные, инженеры и администрация. Охрану обеспечивали подразделения внутренних войск.

На открытии выступят представители Северского городского юношеского клуба путешественников «Юниор»: штурман экспедиций Виктор Турецкий и автор фотографий кодарской местности Татьяна Лопатина.

Вход на мероприятие свободный.

Открытие состоится завтра, 28 марта, в Мемориальном музее по пр. Ленина, 44. Вход свободный.

Начало в 16.00.

6+

