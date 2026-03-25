1,8 млн человек появились в онлайне — за пять лет реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства

25 марта 2026 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Всего за 2021-2025 годы реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) устойчивая мобильная связь 2G/4G появилась в 7 881 малом населенном пункте страны, в которых проживает около 1,8 млн человек. По контракту с Минцифры России проектом занимается «Ростелеком» в партнерстве с мобильным оператором Т2. Первая пилотная базовая станция (БС) по проекту УЦН 2.0 заработала в марте 2021 года в деревне Редкое Называевского района Омской области.

Проект УЦН 2.0 предусматривает строительство базовых станций (БС) мобильной связи, подключенных преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), в сельских населенных пунктах с числом жителей от 100 до 1 000. Зачастую это удаленные и труднодоступные поселки, села, деревни, станицы и аулы. БС должна поддерживать два стандарта мобильной связи — GSM (2G) для надежной голосовой связи и LTE (4G) для высокоскоростного беспроводного интернета.

Важным событием 2025 года в реализации проекта УЦН 2.0 стал переход на приоритетное использование базовых станций российского производителя «БУЛАТ» (дочерняя компания «Ростелекома»). Всего за прошлый год было введено в эксплуатацию 2 366 БС, из них 1 810 (или свыше 76% от общего объема) от «БУЛАТА». Для подключения объектов в течение года построено 8,2 тыс. км новых ВОЛС (это больше чем расстояние по прямой между Калининградом и Владивостоком). А всего за пять лет проложено уже 28 тыс. км оптических линий связи.

— Когда пять лет назад мы только приступали к проекту УЦН 2.0, отечественных базовых станций 2G/4G просто не существовало. Очень важно, что в 2025 году именно российское оборудование стало основным в реализации проекта, и мы планируем только наращивать его внедрение. Значит за столь короткий срок мы прошли путь от нуля до серийного производства сложнейших аппаратно-программных комплексов. Обратная связь от пользователей говорит о том, что они не чувствуют никакой разницы от услуг базовых станций «БУЛАТА» в сравнении с импортными аналогами. Проект УЦН 2.0 доказал свою важность в цифровом развитии страны и для нас нет лучшей мотивации, чем отзывы жителей малых населенных пунктов, которые ждут прихода мобильной связи и пользуются ей даже активнее, чем горожане, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

— Для создания цифровых возможностей техническая команда Т2 ведет работы в сложных условиях. Большинство локаций находятся на отдаленных северных территориях и не имеют железнодорожного и постоянного автомобильного сообщения. Для доставки базовых станций и элементов АМС приходится использовать самый необычный транспорт, сборка конструкций ведется вручную, в экстремальных температурах и сложнейших условиях рельефа. За каждым фрагментом сети стоят огромные усилия профессионалов. Треть новых сайтов, построенных Т2 в 2025 году, покрывает именно удаленные территории и малые населенные пункты, — подчеркнул заместитель генерального директора по технической инфраструктуре T2 Алексей Дмитриев.

Строительство сети мобильной связи в более чем 50 населенных пунктах было особо сложным и потребовало специальных технических и организационных подходов. Доставка оборудования, материалов и сотрудников проводилась катерами по морю и рекам, вертолетами, вездеходами по зимникам. Самая южная точка строительства в 2025 году — аул Гдым в Дагестане (более 200 жителей), расположенный на высоте 2 218 метров над уровнем моря. А самой северной точкой стал поселок городского типа Диксон (более 300 жителей) Красноярского края на побережье Карского моря (это самый северный порт России). Из-за удаленности и невозможности прокладки наземных ВОЛС базовая станция в Диксоне подключена с помощью спутниковой связи от оператора «РТКОММ» (дочерняя компания «Ростелекома»). Всего по спутниковым каналам в прошлом году было подключено 22 особо сложных населенных пункта, в основном в регионах Сибири и Дальнего Востока.

