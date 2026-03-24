Томичи смогут помолиться перед мощами святителя Макария

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2026 // Фото: tomskeparhia.ru

На днях в храмы Томской области принесут мощи святителя Макария (Невского) в год 100-летия его преставления. Первыми в Томской епархии святыню встретят прихожане храмов Градо-Томского благочиния.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, помолиться перед мощами можно будет в Знаменском храме Томска 25–27 марта. Затем мощи принесут в Богородице-Алексиевском монастырь. А с 31 марта по 2 апреля помолиться у них можно будет в храме святого Николая Чудотворца.

Узнать, куда и когда принесут мощи святого Макария можно на сайте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».