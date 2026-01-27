18+
«Ростелеком» модернизирует систему оповещения в Томском районе

Город, Ростелеком, Связь, Томские новости, Ростелек интересные новости Томска цифровое неравенство «Ростелеком» модернизирует систему оповещения в Томском районе

«Ростелеком» завершил первый этап модернизации муниципальной системы экстренного оповещения населения (МСОН) в Томском районе. Компания установила четыре новых комплекса электросиренного и речевого информирования, а также четыре блока управления извещателями. Работы выполнены в рамках трехлетнего контракта с администрацией Томского района.

Модернизация приборов оповещения прошла в населенных пунктах Кисловка, Зональная станция (мкр. Южные ворота), Магадаево, Малая Михайловка, Новомихайловка и Аркашево.

Цель проекта — повысить оперативность и надежность информирования населения в случае чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или социально-политического характера.

Новое оборудование автоматически принимает и перенаправляет информацию на сирены и громкоговорители с пульта управления муниципальной системы, который находится в областном центре. Все устройства произведены в России и соответствуют требованиям национального стандарта.

«География размещения сирен определяется с учетом максимального покрытия жилой территории. В настоящее время в Томском районе слышимость системы оповещения составляет порядка 30%. В текущем и следующем году планируется модернизация оборудования в 37 населенных пунктах района, что позволит увеличить охват до 75%», — отметил директор Томского филиала «Ростелекома» Денис Кобзарь.

