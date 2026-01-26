Тридцатиградусные морозы сохранятся в Томске до среды

26 января 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

В ближайшие дни в Томске прогнозируется холодная погода, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

— До 28 января включительно в городе сохранится холодная погода с минимальными температурами воздуха -35°С, — говорится в сообщении.

В связи с получение данного прогноза томичей просят не находиться подолгу на улице, соблюдать меры безопасности при использовании личного автотранспорта, а также по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

