В Томске загорелся исторический деревянный дом

Сегодня, 21 января, в Томске загорелся ценный двухэтажный деревянный дом из «списка-701» на ул. Мамонтова, 5а.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, произошло возгорание крыши здания, площадью 90 кв. метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Здание является объектом деревянного зодчества, включенным в состав предмета охраны исторического поселения.

Фото: «Здесь Бутолина»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».