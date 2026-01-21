В Томске загорелся исторический деревянный дом
21 января 2026 / Томский Обзор / Фото: телеграм-канал «Здесь Бутолина»
Сегодня, 21 января, в Томске загорелся ценный двухэтажный деревянный дом из «списка-701» на ул. Мамонтова, 5а.
Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, произошло возгорание крыши здания, площадью 90 кв. метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 35 сотрудников МЧС и семь единиц техники.
Здание является объектом деревянного зодчества, включенным в состав предмета охраны исторического поселения.
Фото: «Здесь Бутолина»
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».