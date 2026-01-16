18+
В Томске работает первый троллейбус в фирменном стиле

На этой неделе на линию в Томске вышел первый троллейбус в фирменном городском стиле, сообщает пресс-служба мэрии.

Он выполнен в зелено-белых цветах с гербом Томска и соответствующими узорами. Этот троллейбус стал второй единицей общественного транспорта — наряду с муниципальным трамваем — которую освободили от коммерческой рекламы.

Напомним, решение о приведении муниципального парка к единому стилю мэр Томска Дмитрий Махиня принял в августе 2025 года. По его словам, полностью облик электротранспорта будет приведен к единообразию по мере завершения контрактов на рекламу, заключенных до принятия соответствующего постановления.

Первый трамвай в фирменном томском стиле вышел на линию в конце прошлого года.

