Без гуляний и салюта. Как в Томске встретят Новый год

12 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Администрация Томска отказалась от проведения праздничных мероприятий в новогоднюю ночь. Об этом на прошедшей сегодня, 12 ноября, пресс-конференции в РИА Томск сообщил заместитель мэра по социальной политике Константин Чубенко.

— В новогоднюю ночь будет работать вся инфраструктура. Будет звучать музыка на всех общественных пространствах. Люди гуляют в новогоднюю ночь, взрослые и дети приходят на коньках кататься. Будут работать все горки. Каких-то массовых мероприятий больших мы не планируем, — отметил Константин Чубенко.

По его словам, такое решение было принято исходя из погодных условий и ресурсов, необходимых на организацию подобных мероприятий. Кроме того, не так много томичей принимают в них участие.

— Для проведения ночных мероприятий требуются серьезные финансовые затраты на обеспечение мер безопасности, работу артистов. В настоящее время мы считаем это не совсем целесообразным. Все-таки Новый год семейный праздник, лучше его проводить в кругу семьи, со своими близкими и родными, — отметил Константин Чубенко.

Также не планируется и организация праздничного салюта.

— В этом году наша страна отпраздновала 80 лет Победы. Мы отметили подвиг народа ярким масштабным салютом со светомузыкальным шоу. Считаю, что пока, в сегодняшних реалиях иных поводов для его устройства нет, — отметил мэр Томска Дмитрий Махиня.

По данным пресс-службы мэрии, в новогодние каникулы в Томске запланировано более 250 различных мероприятий. Районные администрации, муниципальные библиотеки, дома культуры, музеи, учреждения образования и физической культуры и спорта проведут детские спектакли, мастер-классы, фестивали, конкурсы, выставки, концерты, викторины, квесты, художественные выставки и соревнования.

