Аэропорт в Стрежевом вновь выставят на торги, снизив цену почти до 70 млн рублей

1 ноября 2025 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Кредиторы ООО «Промавиасервис» (Томская область, признано банкротом в 2018 году) на собрании 30 октября приняли решение возобновить торги по продаже принадлежащей компании недвижимости в аэропорту Стрежевого, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

На продажу одним лотом вновь будут выставлены взлетно-посадочная полоса аэропорта протяженностью 2 км, газогенераторная, насосная станция, авиационно-техническая база, котельная, лаборатория ГСМ, контрольно-пропускной пункт, гаражи и другие объекты недвижимости.

Торги будут объявлены посредством публичного предложения с начальной ценой, соответствующей минимальной цене на предыдущих торгах — 68,9 млн рублей. Она будет снижаться на 10% каждые три дня с момента публикации сообщения о продаже. Минимальная цена составит 30% от начальной.

Конкурсный управляющий «Промавиасервиса» впервые выставил на торги недвижимость в аэропорту Стрежевого в сентябре 2023 года, однако они не состоялись из-за отсутствия участников. Впоследствии было объявлено еще несколько торгов, последний раз — в июне текущего года с начальной ценой 137,7 млн рублей, которая каждые семь дней снижалась на 5%. Самая низкая цена (68,9 млн рублей) была зафиксирована 18 сентября.

В последние годы управляющее аэропортом ООО «Аэропорт Стрежевой» (ранее принадлежало «Промавиасервису», в ноябре 2023 года было продано аффилированному с ним ООО «Вертодром «Томск Авиа»), испытывало финансовые трудности. Проблемы начались с 2020 года из-за пандемии коронавируса и сокращения вахтовых перелетов. В 2022 году финансовая ситуация ухудшилась, у оператора не было средств для оплаты текущих расходов и ранее оказанных услуг. Собственным имуществом компания не располагает, вся производственная деятельность осуществляется по договорам аренды и субаренды.

В настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает заявление о банкротстве ООО «Аэропорт Стрежевой», поданное ООО «Стрежевой теплоэнергоснабжение» (СТЭС, принадлежит администрации городского округа Стрежевой). СТЭС просит признать аэропорт банкротом, а также включить в реестр требований кредиторов задолженность в размере 4 млн рублей.

