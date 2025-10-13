18+
Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по политеху

Томский политех продолжает сезон бесплатных сборных экскурсий в музеи и старинные корпуса вуза. Они будут проходить с 15 по 30 октября, а принять участие в них смогут все желающие, сообщает пресс-служба ТПУ.

Так, обзорные экскурсии по минералогическому музею пройдут 15, 22, 28 и 29 октября, начало в 12.30. Гости познакомятся с коллекцией минералов, которую геологи вуза собирали более 100 лет. Место встречи: 1-й корпус ТПУ, ул. Советская, 73.

Познакомиться с историей строительства Главного корпуса Томского политеха можно будет на экскурсии «Тайны Главного корпуса», которая пройдет 18 октября. Экскурсия стартует у здания пр. Ленина, 30. Начало в 12.00.

В субботу, 18 октября, пройдет обзорная экскурсия по третьему корпусу ТПУ «Опытный Физический». Её участники узнают об истории строительства и жилом флигеле, о создании первого НИИ, появлении телевидения и сборке первого сибирского самолета. Группа собирается у здания третьего корпуса ТПУ на пр. Ленина, 43 к 14.00.

Обзорная экскурсия по Химическому корпусу ТПУ пройдет 26 октября. Гости познакомятся с уникальными элементами интерьера одного из старейших корпусов Томского политеха и историей его возведения. Начало в в 12.00 во втором корпусе вуза на пр. Ленина, 43а.

Палеонтологический музей откроет свои двери для гостей 28 и 30 октября. Экскурсии посвящены редким и уникальным образцам древних животных со всего мира. Они стартуют в 12.00 по адресу ул. Советская, 73.

Участие во всех экскурсиях бесплатное, по предварительной записи по телефону +7 (38-22) 70-56-71 или через сообщения в официальной группе музейного комплекса.

