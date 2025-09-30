18+
18+
РЕКЛАМА

В ночь на 30 сентября томичи увидели северное сияние

Город, Природа, Томские новости, интересные новости Томска город природные явления В ночь на 30 сентября томичи увидели северное сияние

Накануне ночью, с 29 на 30 сентября, в небе над Томском было зафиксировано северное сияние.

Эксперты связывают это явление со слабой магнитной бурей уровня G1, накрывшей Землю. Событие произошло на фоне общего ухудшения геомагнитной обстановки из-за роста солнечной активности и изменений характеристик солнечного ветра.

Вид города с улицы Балтийской на пер. Нижний, вдали виднеется Иркутский тракт.
Фото: Вячеслав Балашев

Северное сияние — атмосферное оптическое явление, свечение верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Особенно яркое сияние можно наблюдать после вспышек на Солнце. Заметно чаще возникают весной и осенью. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

Фото: Вячеслав Балашев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

КПО «Сибирь» — в Томской области запустили завод по переработке ТКО

11 сентября 2025
Люди

Легасов. От девяти дней одного года до Чернобыля

11 сентября 2025
Томские новости

В Томске открылся фестиваль «Мир авторских кукол»

1 сентября 2025
Томские новости

В Томске включают отопление

23 сентября 2025
Томские новости

В выходные в Томске перекроют участок улицы Смирнова

16 сентября 2025
Томские новости

Масштабная зооярмарка пройдет у Дворца спорта в Томске

20 сентября 2025
Томские новости

Филолога из Томска, заговорившую в Таиланде на древнерусском языке, перевезут домой

8 сентября 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Политехник, который строит будущее и изучает неизведанное

15 сентября 2025
Томские новости

Беременная женщина почти сутки провела в лесу, её нашли благодаря звонку из Свердловской области

16 сентября 2025