Новые игровые возможности: «Ростелеком» и «Леста» договорились о сотрудничестве

25 сентября 2025 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Реклама. Рекламодатель: «ПАО «Ростелеком». Erid: 2SDnjcvXNhc.

«Ростелеком» и игровая студия «Леста» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественного рынка видеоигр и формирование нового игрового контента. Соответствующий документ подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и генеральный директор «Айти Технологии» — управляющей организации «Леста Геймс Эдженси» Борис Добродеев.

Стороны договорились о проведении информационных и игровых мероприятий, в том числе киберспортивных турниров. Особое внимание будет уделено укреплению связей с представителями геймерского сообщества. Этот станет возможным благодаря проведению семинаров, а также совместному участию «Ростелекома» и «Лесты» в выставках и других тематических мероприятиях. Компании также планируют совместные PR-активности для продвижения игр студии, в том числе «Мира танков», и игровой платформы «Ростелекома».

— «Ростелеком» активно развивает игровое направление. Мы запустили игровую платформу, участвуем в главных отраслевых событиях и, конечно, тесно сотрудничаем с разработчиками видеоигр. Соглашение с «Лестой», одной из крупнейших игровых студий страны, — важный шаг для «Ростелекома» и отечественной индустрии в целом. Уверена, что наше партнерство позволит реализовать инновационные решения в сфере гейминга, — отметила вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева.

— Сотрудничество с «Ростелекомом» открывает новые возможности для сообщества наших видеоигровых проектов. Мы уверены, что совместные инициативы внесут вклад в развитие отечественной игровой индустрии и будут способствовать укреплению ключевых социальных ценностей: доступности, технологичности и объединения людей вокруг общих интересов и исторических ценностей, — подчеркнул генеральный директор «Айти Технологии» — управляющей организации «Леста Геймс Эдженси» Борис Добродеев.

