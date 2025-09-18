Томичам расскажут о жизни репрессированного томского профессора Армина Стромберга

В субботу, 20 сентября, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет, посвященная выдающемуся ученому-электрохимику, основателю Томской научной школы инверсионной вольтамперометрии Армину Стромбергу.

Как уточняют организаторы, 16 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения профессора. В 1942 году он был репрессирован по национальному признаку и направлен в немецкий спецотряд на кирпичный завод Тагиллага НКВД. Стромбега освободили в сентябре 1943 года. Он успел вернутся к научной деятельности и возглавил кафедру физической и коллоидной химии в Томском политехническом университете.

В мероприятии примет участие дочь профессора Эльза Арминовна Захарова. Она поделится воспоминаниями о судьбе и научном пути отца, покажет уникальные материалы, в том числе и письма, которые ученый отправлял семье из лагеря.

Вход на мероприятие свободный.

Начало в 16.00

16+

