18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам расскажут о жизни репрессированного томского профессора Армина Стромберга

Город, Культура в Томске, Томские новости, исследователи память репрессии интересные новости Томска Томичам расскажут о жизни репрессированного томского профессора Армина Стромберга

В субботу, 20 сентября, в томском Мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет, посвященная выдающемуся ученому-электрохимику, основателю Томской научной школы инверсионной вольтамперометрии Армину Стромбергу.

Как уточняют организаторы, 16 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения профессора. В 1942 году он был репрессирован по национальному признаку и направлен в немецкий спецотряд на кирпичный завод Тагиллага НКВД. Стромбега освободили в сентябре 1943 года. Он успел вернутся к научной деятельности и возглавил кафедру физической и коллоидной химии в Томском политехническом университете.

В мероприятии примет участие дочь профессора Эльза Арминовна Захарова. Она поделится воспоминаниями о судьбе и научном пути отца, покажет уникальные материалы, в том числе и письма, которые ученый отправлял семье из лагеря.

Вход на мероприятие свободный.

Начало в 16.00

16+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

От запоев к культурным застольям. История алкоголика, который перестал рушить свою жизнь

19 августа 2025
Томские новости

Музыкальные педагоги школ Томской области повысили уровень профмастерства к Дню знаний

29 августа 2025
Люди

Физтех — лучше всех. Томские политехники на Ленинградской АЭС

11 сентября 2025
Томские новости

Томские ученые помогли синтезировать новое соединение, подавляющее рост раковых клеток

10 сентября 2025
Томские новости

Сибирский химкомбинат планирует получить выручку почти 20 млрд рублей по итогам года

4 сентября 2025
Работа

Объединить данные: в Томске обсудили, как формировать прогноз кадровой потребности

9 сентября 2025
Томские новости

Филолога из Томска, заговорившую в Таиланде на древнерусском языке, перевезут домой

8 сентября 2025
Томские новости

Томичей приглашают на артист-ток с художницей Лизой Корн

4 сентября 2025
Томские новости

Первая линейка прошла в новой школе на Высоцкого в Томске

1 сентября 2025